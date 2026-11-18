Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Αδιανόητο περιστατικό στον Πύργο: Πούλησαν βρέφος τρεις ημέρες μετά την γέννησή του για 3.500€ και αγόρασαν αυτοκίνητο
Αδιανόητο περιστατικό στον Πύργο: Πούλησαν βρέφος τρεις ημέρες μετά την γέννησή του για 3.500€ και αγόρασαν αυτοκίνητο
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των βιολογικών γονέων του παιδιού και των αναδόχων για παράβαση της νομοθεσίας περί υιοθεσίας ανηλίκου
Ένα αδιανόητο περιστατικό έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον Πύργο, όπου μία οικογένεια Ρομά από την περιοχή του Λαμπετίου, φέρεται να πούλησε βρέφος μόλις τρεις ημέρες μετά τη γέννηση του για 3.500€ και αγόρασαν αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, όλα ξεκίνησαν στις 5 Ιανουαρίου, όταν η 42χρονη μητέρα γέννησε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Μετά το εξιτήριο τρεις ημέρες αργότερα μαζί με τον πατέρα αποφάσισαν να πουλήσουν το ίδιο τους το παιδί, σε ένα πιο νεαρό ζευγάρι Ρομά από τα Λαστέικα Πύργου, που ζει στον Ασπρόπυργο, έναντι του ποσού των 3500 ευρώ. Στη συνέχεια με αυτά τα χρήματα αγόρασαν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
Οι αστυνομικοί, έχοντας ελέγξει τις διαδικασίες της γέννησης του παιδιού, το εξιτήριο, την αγορά του αυτοκινήτου από την οικογένεια, είχαν συμπληρώσει όλα τα κομμάτια του παζλ της υπόθεσης και περιμέναν την κατάλληλη στιγμή που η καινούρια του οικογένεια θα βρισκόταν και πάλι στην Ηλεία με το βρέφος.
Αυτό συνέβη χθες, στις 17 Νοεμβρίου, με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να εντοπίζουν το παιδάκι στα Λαστέικα. Οι αστυνομικοί παρέλαβαν το βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε για φιλοξενία στην Παιδιατρική Κλινική της νοσηλευτικής μονάδας Πύργου.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος τεσσάρων ατόμων, των βιολογικών γονέων του παιδιού και των ανάδοχων για παράβαση της νομοθεσίας περί υιοθεσίας ανηλίκου.
Και οι δύο γονείς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο φάκελος του πατέρα. Ο πατέρας φέρεται να έχει εμπλακεί σε ληστείες και κλοπές. Μάλιστα, φέρεται να έχει αποδράσει δύο φορές μια από το Δικαστικό Μέγαρο Πύργου και μια από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Την πρώτη φορά εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από δύο ημέρες, ενώ τη δεύτερη σε κοντινή απόσταση μετά από λίγη ώρα.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, όλα ξεκίνησαν στις 5 Ιανουαρίου, όταν η 42χρονη μητέρα γέννησε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Μετά το εξιτήριο τρεις ημέρες αργότερα μαζί με τον πατέρα αποφάσισαν να πουλήσουν το ίδιο τους το παιδί, σε ένα πιο νεαρό ζευγάρι Ρομά από τα Λαστέικα Πύργου, που ζει στον Ασπρόπυργο, έναντι του ποσού των 3500 ευρώ. Στη συνέχεια με αυτά τα χρήματα αγόρασαν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
Οι αστυνομικοί, έχοντας ελέγξει τις διαδικασίες της γέννησης του παιδιού, το εξιτήριο, την αγορά του αυτοκινήτου από την οικογένεια, είχαν συμπληρώσει όλα τα κομμάτια του παζλ της υπόθεσης και περιμέναν την κατάλληλη στιγμή που η καινούρια του οικογένεια θα βρισκόταν και πάλι στην Ηλεία με το βρέφος.
Αυτό συνέβη χθες, στις 17 Νοεμβρίου, με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να εντοπίζουν το παιδάκι στα Λαστέικα. Οι αστυνομικοί παρέλαβαν το βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε για φιλοξενία στην Παιδιατρική Κλινική της νοσηλευτικής μονάδας Πύργου.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος τεσσάρων ατόμων, των βιολογικών γονέων του παιδιού και των ανάδοχων για παράβαση της νομοθεσίας περί υιοθεσίας ανηλίκου.
Και οι δύο γονείς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο φάκελος του πατέρα. Ο πατέρας φέρεται να έχει εμπλακεί σε ληστείες και κλοπές. Μάλιστα, φέρεται να έχει αποδράσει δύο φορές μια από το Δικαστικό Μέγαρο Πύργου και μια από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Την πρώτη φορά εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από δύο ημέρες, ενώ τη δεύτερη σε κοντινή απόσταση μετά από λίγη ώρα.
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