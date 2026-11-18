Αναφορές για προβλήματα στο PlayStation Network λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του GTA VI
Αναφορές για προβλήματα στο PlayStation Network λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του GTA VI
Αρκετοί χρήστες κάνουν λόγο για προβλήματα σύνδεσης, σφάλματα σύνδεσης με τους διακομιστές και δυσκολίες στη λήψη παιχνιδιών και ενημερώσεων
Λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Grand Theft Auto VI (GTA 6), αρκετοί χρήστες αναφέρουν προβλήματα με το PlayStation Network.
Όπως αναφέρει το downdetector, αυτή τη στιγμή σημειώνονται προβλήματα με το PlayStation Network. Παράλληλα, όπως αναφέρει η Daily Mail, αρκετοί χρήστες το βράδυ της Τετάρτης (18/11)κάνουν λόγο για προβλήματα σύνδεσης, σφάλματα σύνδεσης με τους διακομιστές και δυσκολίες στη λήψη παιχνιδιών και ενημερώσεων με αναρτήσεις που δημοσιεύουν στα κοινωνικά δίκτυα. Η σελίδα κατάστασης του PlayStation δείχνει διακοπή λειτουργίας στις κατηγορίες «Gaming» και «Social».
Οι οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων της Sony συμβουλεύουν τους επηρεαζόμενους παίκτες να ελέγξουν το λογισμικό του συστήματός τους και τη σύνδεσή τους.
Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί η ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ της ενημέρωσης και των πρόσφατων παραπόνων.
Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ το πιο καυτό βιντεοπαιχνίδι όλων των εποχών, το GTA VI αναμένεται να κυκλοφορήσει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.
Αναφορές υποδηλώνουν ότι, αν η διακοπή επηρεάσει τις αγορές ή τις λήψεις από το PlayStation Store και συνεχιστεί μέχρι την κυκλοφορία του GTA 6, ορισμένοι αγοραστές που θα προχωρήσουν σε ψηφιακή αγορά την τελευταία στιγμή ενδέχεται να μην προλάβουν να αποκτήσουν το παιχνίδι εγκαίρως για να το παίξουν κατά την κυκλοφορία.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου παραδέχτηκαν ότι οι προ-λήψεις του GTA 6 θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιβράδυνση του δικτύου.
Όπως αναφέρει το downdetector, αυτή τη στιγμή σημειώνονται προβλήματα με το PlayStation Network. Παράλληλα, όπως αναφέρει η Daily Mail, αρκετοί χρήστες το βράδυ της Τετάρτης (18/11)κάνουν λόγο για προβλήματα σύνδεσης, σφάλματα σύνδεσης με τους διακομιστές και δυσκολίες στη λήψη παιχνιδιών και ενημερώσεων με αναρτήσεις που δημοσιεύουν στα κοινωνικά δίκτυα. Η σελίδα κατάστασης του PlayStation δείχνει διακοπή λειτουργίας στις κατηγορίες «Gaming» και «Social».
Προβλήματα με μεμονωμένες κονσόλες, λογαριασμούς ή συνδέσεις στο διαδίκτυο μπορούν να εμποδίσουν την πρόσβαση, ακόμη και όταν το ευρύτερο δίκτυο λειτουργεί κανονικά. «Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην εκκίνηση παιχνιδιών, εφαρμογών ή λειτουργιών δικτύου. Προσπαθούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας», αναφέρει η ειδοποίηση.
User reports indicate problems with Playstation Network since 10:08 AM EST. How is it affecting you? #PlaystationNetworkDown https://t.co/BUAxJDck86— Downdetector (@downdetector) November 18, 2026
Τι είναι το PlayStation NetworkTο PlayStation Network είναι η διαδικτυακή υπηρεσία της Sony για το PlayStation, μέσω της οποίας κάποιος μπορεί να αγοράζει και κατεβάζει παιχνίδια από το PlayStation Store, να παίζει online με άλλους παίκτες, να αποθηκεύει δεδομένα παιχνιδιών στο cloud, να συμμετέχει σε multiplayer παιχνίδια, να διαχειρίζεται τον προσωπικό του λογαριασμό και να αλληλεπιδρά με φίλους.
Πιθανές εξηγήσεις για την αναστάτωσηΜια ενημέρωση λογισμικού του PS5 ενδέχεται να αποτελεί μια εξήγηση για τα προβλήματα, καθώς η Sony χθες το βράδυ ανακοίνωσε το ότι κυκλοφόρησε μια ενημέρωση λογισμικού για το PS5, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορούν οι χρήστες να παίξουν το GTA 6.
Οι οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων της Sony συμβουλεύουν τους επηρεαζόμενους παίκτες να ελέγξουν το λογισμικό του συστήματός τους και τη σύνδεσή τους.
Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί η ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ της ενημέρωσης και των πρόσφατων παραπόνων.
Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ το πιο καυτό βιντεοπαιχνίδι όλων των εποχών, το GTA VI αναμένεται να κυκλοφορήσει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.
«Ίσως να έχουμε μια πραγματική επανάσταση σε αυτή τη χώρα αν το PlayStation πέσει εκτός λειτουργίας ακριβώς πριν την κυκλοφορία του GTA 6»Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν πλημμυρίσει από παράπονα σχετικά με το PlayStation Network, με πολλούς να εκφράζουν την οργή τους για το γεγονός ότι τα προβλήματα εμφανίστηκαν μόλις λίγες ώρες πριν την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου παιχνιδιού. Ένας χρήστης αστειεύτηκε στο X: «Ίσως να έχουμε μια πραγματική επανάσταση σε αυτή τη χώρα αν το PlayStation πέσει εκτός λειτουργίας ακριβώς πριν την κυκλοφορία του GTA 6».
Αναφορές υποδηλώνουν ότι, αν η διακοπή επηρεάσει τις αγορές ή τις λήψεις από το PlayStation Store και συνεχιστεί μέχρι την κυκλοφορία του GTA 6, ορισμένοι αγοραστές που θα προχωρήσουν σε ψηφιακή αγορά την τελευταία στιγμή ενδέχεται να μην προλάβουν να αποκτήσουν το παιχνίδι εγκαίρως για να το παίξουν κατά την κυκλοφορία.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου παραδέχτηκαν ότι οι προ-λήψεις του GTA 6 θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιβράδυνση του δικτύου.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις το GTA 6 έχει ήδη ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια προπαραγγελίες.
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