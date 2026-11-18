Γιώτα Νέγκα: Όταν έχασα τον μπαμπά μου έπρεπε να πάω να τραγουδήσω, ντρεπόμουν, αλλά δεν είχα επιλογή
Γιώτα Νέγκα: Όταν έχασα τον μπαμπά μου έπρεπε να πάω να τραγουδήσω, ντρεπόμουν, αλλά δεν είχα επιλογή
Εκείνο το βράδυ όλα τα τραγούδια τα έστειλα σε εκείνον, είπε η ερμηνεύτρια
Τις δύσκολες στιγμές που βίωσε το βράδυ που έφυγε ο πατέρας της από τη ζωή θυμήθηκε η Γιώτα Νέγκα, αναφέροντας πως χρειάστηκε να ανέβει στη σκηνή και να τραγουδήσει, παρά τη θλίψη και το πένθος της.
Η ερμηνεύτρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Στούντιο 4» που προβλήθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, περιγράφοντας τις απαιτήσεις του επαγγέλματός της, καθώς όπως εξήγησε σε μία προσωπική δυσκολία, δεν υπάρχει πολλές φορές η δυνατότητα να ακυρωθεί μία εμφάνιση.
Όπως ανέφερε η Γιώτα Νέγκα, ενώ βίωνε την απώλεια του πατέρα της, αρχικά δυσκολευόταν να φανταστεί τον εαυτό της να τραγουδά ζωντανά, ωστόσο γνώριζε ότι η παρουσία της στη σκηνή ήταν απαραίτητη και για άλλους ανθρώπους.
Όπως είπε, εκείνη η εμφάνιση απέκτησε για την ίδια έναν ιδιαίτερο προσωπικό συμβολισμό: «Μια δύσκολη στιγμή ήταν όταν έχασα τον μπαμπά μου και έπρεπε να πάω να δουλέψω, να τραγουδήσω. Το σκεφτόμουν βουνό. Ντρεπόμουν κιόλας μέσα μου. Λέω "μα πώς θα το κάνω;". Δεν είχα επιλογή. Και ευτυχώς, γιατί από αυτή τη βραδιά εξαρτιόνταν πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι. Ευτυχώς που το έκανα, γιατί εκείνο το βράδυ όλα τα τραγούδια τα ’στειλα σε εκείνον».
Δείτε το βίντεο
Η ερμηνεύτρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Στούντιο 4» που προβλήθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, περιγράφοντας τις απαιτήσεις του επαγγέλματός της, καθώς όπως εξήγησε σε μία προσωπική δυσκολία, δεν υπάρχει πολλές φορές η δυνατότητα να ακυρωθεί μία εμφάνιση.
Όπως ανέφερε η Γιώτα Νέγκα, ενώ βίωνε την απώλεια του πατέρα της, αρχικά δυσκολευόταν να φανταστεί τον εαυτό της να τραγουδά ζωντανά, ωστόσο γνώριζε ότι η παρουσία της στη σκηνή ήταν απαραίτητη και για άλλους ανθρώπους.
Όπως είπε, εκείνη η εμφάνιση απέκτησε για την ίδια έναν ιδιαίτερο προσωπικό συμβολισμό: «Μια δύσκολη στιγμή ήταν όταν έχασα τον μπαμπά μου και έπρεπε να πάω να δουλέψω, να τραγουδήσω. Το σκεφτόμουν βουνό. Ντρεπόμουν κιόλας μέσα μου. Λέω "μα πώς θα το κάνω;". Δεν είχα επιλογή. Και ευτυχώς, γιατί από αυτή τη βραδιά εξαρτιόνταν πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι. Ευτυχώς που το έκανα, γιατί εκείνο το βράδυ όλα τα τραγούδια τα ’στειλα σε εκείνον».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα