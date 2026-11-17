Βεζένκοβ για τη μεγάλη νίκη με τη Μακάμπι: Ήταν τυχερό το σουτ, ένιωσα καλά όταν μπήκα στο παιχνίδι
Βεζένκοβ για τη μεγάλη νίκη με τη Μακάμπι: Ήταν τυχερό το σουτ, ένιωσα καλά όταν μπήκα στο παιχνίδι
Ο άσος του Ολυμπιακού μοιράστηκε το σχόλιό του για το τρίποντο που πέτυχε από το κέντρο
Ο Σάσα Βεζένκοβ θα μείνει στην ιστορία του διπλού που πέτυχε ο Ολυμπιακός στην Κύπρο απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη Euroleague. Σταμάτησε στους 37 πόντους αλλά πάνω απ' όλα πέτυχε από το κέντρο το τρίποντο που έστειλε τον αγώνα στην παράταση.
Ο Ολυμπιακός πήρε έτσι τη δεύτερη ευκαιρία και τελικά κέρδισε με το τρίποντο του Τζόζεφ.
«Ας είμαστε ειλικρινείς, ήταν τυχερό το σουτ. Ένιωσα καλά όταν μπήκα στο παιχνίδι, αλλά κάναμε πολλά λάθη και δεν αξίζαμε να κερδίσουμε. Ωστόσο, η νίκη είναι νίκη. Στην παράταση πηγαίναμε πόντο-πόντο. Αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα μου, γιατί δεν τα παράτησε ποτέ.
Στην παράταση παίξαμε καλά, αλλά στην τέταρτη περίοδο δεν είχαμε την ίδια εικόνα και υποπέσαμε σε πολλά λάθη. Το σημαντικό είναι ότι πήραμε τη νίκη και τώρα μπορούμε να πάμε να παλέψουμε απέναντι στη Ρεάλ» είπε ο Βεζένκοβ στην κάμερα της Euroleague TV.
Για να προσθέσει: «Σημαίνει πολλά για μένα να αγωνίζομαι εδώ. Γεννήθηκα σε αυτή τη χώρα, την αγαπώ και έχει προσφέρει πολλά στην οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω εδώ. Το εκτιμώ πάρα πολύ».
Ο Ολυμπιακός πήρε έτσι τη δεύτερη ευκαιρία και τελικά κέρδισε με το τρίποντο του Τζόζεφ.
«Ας είμαστε ειλικρινείς, ήταν τυχερό το σουτ. Ένιωσα καλά όταν μπήκα στο παιχνίδι, αλλά κάναμε πολλά λάθη και δεν αξίζαμε να κερδίσουμε. Ωστόσο, η νίκη είναι νίκη. Στην παράταση πηγαίναμε πόντο-πόντο. Αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα μου, γιατί δεν τα παράτησε ποτέ.
Στην παράταση παίξαμε καλά, αλλά στην τέταρτη περίοδο δεν είχαμε την ίδια εικόνα και υποπέσαμε σε πολλά λάθη. Το σημαντικό είναι ότι πήραμε τη νίκη και τώρα μπορούμε να πάμε να παλέψουμε απέναντι στη Ρεάλ» είπε ο Βεζένκοβ στην κάμερα της Euroleague TV.
Για να προσθέσει: «Σημαίνει πολλά για μένα να αγωνίζομαι εδώ. Γεννήθηκα σε αυτή τη χώρα, την αγαπώ και έχει προσφέρει πολλά στην οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω εδώ. Το εκτιμώ πάρα πολύ».
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