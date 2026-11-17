Η Ζόι Κράβιτζ με διάφανο τοπ έτρωγε πίτσα στους δρόμους της Νέας Υόρκης, δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας «Die Alive»
Η Ζόι Κράβιτζ με διάφανο τοπ έτρωγε πίτσα στους δρόμους της Νέας Υόρκης, δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας «Die Alive»
Στο φιλμ η ηθοποιός υποδύεται μια γυναίκα που ανακαλύπτει ότι ο αρκετά μεγαλύτερος σύντροφός της έχει κρυφή σύζυγο και παιδιά
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται η Ζόι Κράβιτζ για την ταινία «Die Alive» και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τράβηξε τα βλέμματα πάνω της, καθώς παρουσιάστηκε με ένα διάφανο τοπ και χωρίς εσώρουχο, ενώ έτρωγε πίτσα.
Η 37χρονη ηθοποιός εθεάθη τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στους δρόμους του Σόχο για τις νυχτερινές σκηνές του φιλμ. Το αποκαλυπτικό της look ολοκληρωνόταν με ένα μαύρο παντελόνι σε ίσια γραμμή, ασημί ψηλοτάκουνα πέδιλα, ένα κολιέ με χάντρες στον λαιμό και κόκκινα σκουλαρίκια.
Δείτε φωτογραφίες
Το «Die Alive», σε σενάριο και σκηνοθεσία της Μέγκαν Παρκ, αποτελεί μία νέα κωμωδία με δραματικά στοιχεία, κατά την οποία η Ζόι Κράβιτζ υποδύεται μια γυναίκα που ανακαλύπτει ότι ο αρκετά μεγαλύτερος σύντροφός της έχει κρυφή σύζυγο και παιδιά, όταν εκείνοι εμφανίζονται απροειδοποίητα στην πόρτα της. Έτσι, βρίσκεται αναγκασμένη να φροντίσει τα ατίθασα παιδιά, παρά την ιδιαίτερα αμήχανη κατάσταση.
Τον σύντροφο της ηρωίδας υποδύεται ο Τζέιμι Ντόρναν, ενώ στην ταινία συμμετέχουν επίσης η Αντέλ Εξαρχόπουλος και η Ράιλι Κίου.
Φωτογραφίες: Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia
Η 37χρονη ηθοποιός εθεάθη τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στους δρόμους του Σόχο για τις νυχτερινές σκηνές του φιλμ. Το αποκαλυπτικό της look ολοκληρωνόταν με ένα μαύρο παντελόνι σε ίσια γραμμή, ασημί ψηλοτάκουνα πέδιλα, ένα κολιέ με χάντρες στον λαιμό και κόκκινα σκουλαρίκια.
Δείτε φωτογραφίες
Το «Die Alive», σε σενάριο και σκηνοθεσία της Μέγκαν Παρκ, αποτελεί μία νέα κωμωδία με δραματικά στοιχεία, κατά την οποία η Ζόι Κράβιτζ υποδύεται μια γυναίκα που ανακαλύπτει ότι ο αρκετά μεγαλύτερος σύντροφός της έχει κρυφή σύζυγο και παιδιά, όταν εκείνοι εμφανίζονται απροειδοποίητα στην πόρτα της. Έτσι, βρίσκεται αναγκασμένη να φροντίσει τα ατίθασα παιδιά, παρά την ιδιαίτερα αμήχανη κατάσταση.
Τον σύντροφο της ηρωίδας υποδύεται ο Τζέιμι Ντόρναν, ενώ στην ταινία συμμετέχουν επίσης η Αντέλ Εξαρχόπουλος και η Ράιλι Κίου.
Φωτογραφίες: Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia
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