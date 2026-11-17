Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποκάλυψε την πρώτη του ερωτική επαφή: Πήγα σε ιερόδουλη, στη Σοφούλα στα Λαδάδικα, έδωσα 1.500 δραχμές
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποκάλυψε την πρώτη του ερωτική επαφή: Πήγα σε ιερόδουλη, στη Σοφούλα στα Λαδάδικα, έδωσα 1.500 δραχμές
«Μου είπε και κάτι υπέροχο φεύγοντας, μου είπε "θέλω να σου πω, να ξέρεις ότι οι γυναίκες μαζί σου θα περάσουν πολύ ωραία”» θυμήθηκε ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής
Την πρώτη του σεξουαλική εμπειρία θυμήθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, περιγράφοντάς τη. Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως είχε επισκεφτεί έναν οίκο ανοχής στα Λαδάδικα, όπου πλήρωσε 1.500 δραχμές. Όπως είπε, η εμπειρία ήταν εξαιρετική, ενώ δεν έχει ξεχάσει τα ενθαρρυντικά λόγια που του είπε εκείνη η γυναίκα φεύγοντας.
Θυμούμενος την πρώτη του ερωτική επαφή ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Sfera, με το σχετικό απόσπασμα να παρουσιάζεται στο «Πρωινό», την Τρίτη 17 Νοεμβρίου: «Εγώ, ας πούμε, πήγα στα Λαδάδικα, έτσι, πρώτη φορά. Έδωσα 1.500 δραχμές και πέρασα καταπληκτικά. Πήγα στη Σοφούλα. Ήταν 28 χρονών. Ήταν 28, ήταν νεότατη. Με βοήθησε πάρα πολύ στην πρώτη μου. Ρε φίλε μου, με βοήθησε πολύ. Και κατ' αρχάς μου είπε και κάτι υπέροχο φεύγοντας. Μου είπε “θέλω να σου πω, να ξέρεις ότι οι γυναίκες μαζί σου θα περάσουν πολύ ωραία”».
Δείτε το βίντεο
Θυμούμενος την πρώτη του ερωτική επαφή ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Sfera, με το σχετικό απόσπασμα να παρουσιάζεται στο «Πρωινό», την Τρίτη 17 Νοεμβρίου: «Εγώ, ας πούμε, πήγα στα Λαδάδικα, έτσι, πρώτη φορά. Έδωσα 1.500 δραχμές και πέρασα καταπληκτικά. Πήγα στη Σοφούλα. Ήταν 28 χρονών. Ήταν 28, ήταν νεότατη. Με βοήθησε πάρα πολύ στην πρώτη μου. Ρε φίλε μου, με βοήθησε πολύ. Και κατ' αρχάς μου είπε και κάτι υπέροχο φεύγοντας. Μου είπε “θέλω να σου πω, να ξέρεις ότι οι γυναίκες μαζί σου θα περάσουν πολύ ωραία”».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα