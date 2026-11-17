Ψηφιακή κατάρα στις ΗΠΑ: Από την πτώση της Nvidia στην καθήλωση των αεροπλάνων κι από τα προβλήματα στις τράπεζες, στο blackout στην NSA
Ψηφιακή κατάρα στις ΗΠΑ: Από την πτώση της Nvidia στην καθήλωση των αεροπλάνων κι από τα προβλήματα στις τράπεζες, στο blackout στην NSA
Είκοσι ημέρες με βλάβες, σκάνδαλα και απειλές - Από τη Nvidia στο απόρρητο δίκτυο της NSA
Πρώτα η εταιρεία που βρίσκεται στον πυρήνα της αμερικανικής επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε αντιμέτωπη με υποψίες ξένης κατασκοπείας. Ακολούθησαν προβλήματα στις ψηφιακές επικοινωνίες, η καθήλωση αεροσκαφών και δυσλειτουργίες στις τραπεζικές συναλλαγές. Παράλληλα, υπουργοί μετακινούνταν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πληροφορίες για ιρανικά σχέδια δολοφονίας έφθαναν στα μέσα ενημέρωσης. Στις 17 Νοεμβρίου, στη σειρά προστέθηκε το διαβαθμισμένο εσωτερικό δίκτυο της NSA. Εξάλλου, πριν από λίγο αναφέρθηκαν προβλήματα σε διάφορες υπηρεσίες της Apple (Apple Pay, το iCloud, το App Store, το Apple Support), στον τριψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 και στη Microsoft 365.
Στο εικοσαήμερο από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 17 Νοεμβρίου, με ιδιαίτερη πυκνότητα την τελευταία εβδομάδα, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια συσσώρευση περιστατικών που αγγίζουν την τεχνολογία, τις μεταφορές, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την εθνική ασφάλεια.
Δεν έχει τεκμηριωθεί κοινός μηχανισμός πίσω από αυτά. Η χρονική τους εγγύτητα, ωστόσο, θέτει ένα ουσιαστικό ερώτημα: πόσο ανθεκτικά είναι τα συστήματα πάνω στα οποία στηρίζεται η αμερικανική ισχύς;
Το τελευταίο περιστατικό έχει ιδιαίτερο συμβολικό βάρος. Σύμφωνα με το CNN, το NSA Net, το δίκτυο μέσω του οποίου οι εργαζόμενοι της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας ανταλλάσσουν διαβαθμισμένες πληροφορίες, τέθηκε εκτός λειτουργίας. Οι πηγές του δικτύου ανέφεραν ότι εφαρμόστηκαν κλιμακωτές ώρες προσέλευσης του προσωπικού, καθώς η υπηρεσία προσπαθούσε να προσδιορίσει την έκταση του προβλήματος.
Στην αρχική ενημέρωση δεν υπήρχε ένδειξη κυβερνοεπίθεσης. Δεν είχε επίσης αποσαφηνιστεί δημόσια η αιτία, η διάρκεια ή το συνολικό επιχειρησιακό αποτύπωμα της διακοπής. Η πληροφορία αφορά συγκεκριμένο εσωτερικό σύστημα και δεν αποδεικνύει ότι η NSA έχασε συνολικά τις δυνατότητες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών.
Ακόμη και με αυτά τα όρια, η εικόνα είναι ισχυρή: η υπηρεσία που έχει ως αποστολή να παρακολουθεί ξένα δίκτυα και να προστατεύει κρίσιμες επικοινωνίες καλείται να εξηγήσει τη δυσλειτουργία του δικού της.
Στις 12 Νοεμβρίου, ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής της Nvidia, ύστερα από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις. Η Κολέτ Κρες ανέλαβε προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος. Το ζήτημα είχε ήδη αποκτήσει διάσταση εθνικής ασφάλειας: δημοσιεύματα συνέδεαν μία από τις γυναίκες με υποψίες των αμερικανικών υπηρεσιών για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, τις οποίες το Πεκίνο αρνήθηκε. Η εταιρεία είχε δηλώσει ότι δεν είχε λόγο να πιστεύει πως είχαν παραβιαστεί εταιρικά μυστικά ή η εθνική ασφάλεια.
Στις 13 Νοεμβρίου, το Reuters πρόσθεσε μια διαφορετική διάσταση: σύμφωνα με πηγές και εσωτερική αλληλογραφία που εξέτασε, ο Χουάνγκ είχε παραπλανήσει ανώτατα στελέχη, μεταξύ των οποίων τον επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας, σχετικά με τη φύση της σχέσης του με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ. Από τις 10 Νοεμβρίου, τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είχαν αναθέσει έρευνα σε εξωτερικό δικηγορικό γραφείο.
Στις 17 Νοεμβρίου ήρθε ακόμη μία ανατροπή. Ο Χουάνγκ δήλωσε πρόθυμος να επιστρέψει, εφόσον το συμβούλιο έκρινε ότι αυτό εξυπηρετεί την εταιρεία. Την ίδια ημέρα, η Nvidia ανακοίνωσε επιτροπή εποπτείας για την εθνική ασφάλεια, τους εξαγωγικούς ελέγχους και τους κινδύνους του διεθνούς εμπορίου.
Η υπόθεση αποκαλύπτει πόσο μικρή έχει γίνει η απόσταση ανάμεσα στην εταιρική διακυβέρνηση και την κρατική ασφάλεια. Όταν μια επιχείρηση παρέχει κρίσιμη υπολογιστική ισχύ, οι προσωπικές εξαρτήσεις και οι εσωτερικοί έλεγχοι της ηγεσίας της αποκτούν σημασία πολύ πέρα από τους μετόχους της.
Στο εικοσαήμερο από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 17 Νοεμβρίου, με ιδιαίτερη πυκνότητα την τελευταία εβδομάδα, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια συσσώρευση περιστατικών που αγγίζουν την τεχνολογία, τις μεταφορές, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την εθνική ασφάλεια.
Δεν έχει τεκμηριωθεί κοινός μηχανισμός πίσω από αυτά. Η χρονική τους εγγύτητα, ωστόσο, θέτει ένα ουσιαστικό ερώτημα: πόσο ανθεκτικά είναι τα συστήματα πάνω στα οποία στηρίζεται η αμερικανική ισχύς;
Η διακοπή που έφθασε στην NSA
Το τελευταίο περιστατικό έχει ιδιαίτερο συμβολικό βάρος. Σύμφωνα με το CNN, το NSA Net, το δίκτυο μέσω του οποίου οι εργαζόμενοι της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας ανταλλάσσουν διαβαθμισμένες πληροφορίες, τέθηκε εκτός λειτουργίας. Οι πηγές του δικτύου ανέφεραν ότι εφαρμόστηκαν κλιμακωτές ώρες προσέλευσης του προσωπικού, καθώς η υπηρεσία προσπαθούσε να προσδιορίσει την έκταση του προβλήματος.
Στην αρχική ενημέρωση δεν υπήρχε ένδειξη κυβερνοεπίθεσης. Δεν είχε επίσης αποσαφηνιστεί δημόσια η αιτία, η διάρκεια ή το συνολικό επιχειρησιακό αποτύπωμα της διακοπής. Η πληροφορία αφορά συγκεκριμένο εσωτερικό σύστημα και δεν αποδεικνύει ότι η NSA έχασε συνολικά τις δυνατότητες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών.
Ακόμη και με αυτά τα όρια, η εικόνα είναι ισχυρή: η υπηρεσία που έχει ως αποστολή να παρακολουθεί ξένα δίκτυα και να προστατεύει κρίσιμες επικοινωνίες καλείται να εξηγήσει τη δυσλειτουργία του δικού της.
Nvidia: Η ιδιωτική ζωή γίνεται υπόθεση εθνικής ασφάλειας
Στις 12 Νοεμβρίου, ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής της Nvidia, ύστερα από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις. Η Κολέτ Κρες ανέλαβε προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος. Το ζήτημα είχε ήδη αποκτήσει διάσταση εθνικής ασφάλειας: δημοσιεύματα συνέδεαν μία από τις γυναίκες με υποψίες των αμερικανικών υπηρεσιών για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, τις οποίες το Πεκίνο αρνήθηκε. Η εταιρεία είχε δηλώσει ότι δεν είχε λόγο να πιστεύει πως είχαν παραβιαστεί εταιρικά μυστικά ή η εθνική ασφάλεια.
Στις 13 Νοεμβρίου, το Reuters πρόσθεσε μια διαφορετική διάσταση: σύμφωνα με πηγές και εσωτερική αλληλογραφία που εξέτασε, ο Χουάνγκ είχε παραπλανήσει ανώτατα στελέχη, μεταξύ των οποίων τον επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας, σχετικά με τη φύση της σχέσης του με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ. Από τις 10 Νοεμβρίου, τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είχαν αναθέσει έρευνα σε εξωτερικό δικηγορικό γραφείο.
Στις 17 Νοεμβρίου ήρθε ακόμη μία ανατροπή. Ο Χουάνγκ δήλωσε πρόθυμος να επιστρέψει, εφόσον το συμβούλιο έκρινε ότι αυτό εξυπηρετεί την εταιρεία. Την ίδια ημέρα, η Nvidia ανακοίνωσε επιτροπή εποπτείας για την εθνική ασφάλεια, τους εξαγωγικούς ελέγχους και τους κινδύνους του διεθνούς εμπορίου.
Η υπόθεση αποκαλύπτει πόσο μικρή έχει γίνει η απόσταση ανάμεσα στην εταιρική διακυβέρνηση και την κρατική ασφάλεια. Όταν μια επιχείρηση παρέχει κρίσιμη υπολογιστική ισχύ, οι προσωπικές εξαρτήσεις και οι εσωτερικοί έλεγχοι της ηγεσίας της αποκτούν σημασία πολύ πέρα από τους μετόχους της.
Όταν σταμάτησαν οι απογειώσεις...
Στις 13 Νοεμβρίου, η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα περίπου στις 15.30, ώρα Ανατολικής Ακτής. Ακολούθησε πανεθνική αναστολή αναχωρήσεων. Η κυκλοφορία επανεκκίνησε στις 20.15, σχεδόν πέντε ώρες αργότερα. Η επίσημη εξήγηση της FAA περιγράφει αστάθεια παλαιού εξοπλισμού, όταν το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο FTI δέχθηκε περίπου 1.000 απόπειρες σύνδεσης ανά τέσσερα έως πέντε δευτερόλεπτα. Προβλήματα εμφανίστηκαν αρχικά σε 17 από τα 22 κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και επεκτάθηκαν.
Η υπηρεσία συνέδεσε το συμβάν με συνήθη αντικατάσταση εξοπλισμού σε απομακρυσμένη εγκατάσταση. Απενεργοποίησε τη σχετική λειτουργία στους δρομολογητές από τους οποίους ξεκίνησε το πρόβλημα και προληπτικά σε περισσότερους από 60 παρόμοιους. Οι συχνότητες και οι τροφοδοσίες ραντάρ δεν χάθηκαν συνολικά και, σύμφωνα με την FAA, όλα τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια.
Η περιγραφή έχει σημασία: ο μεγάλος όγκος συνδέσεων δεν αποτελεί από μόνος του απόδειξη εχθρικής ενέργειας. Δείχνει, όμως, πώς μια τεχνική αστοχία μπορεί να μεταδοθεί σε κρίσιμες υποδομές.
Στις 16 Νοεμβρίου ακολούθησε η United Airlines. Πρόβλημα στα συστήματά της καθυστέρησε αναχωρήσεις για περίπου μία ώρα. Επηρεάστηκαν εφαρμογές των πιλότων και η παροχή στοιχείων απαραίτητων πριν από την απογείωση. Οι πτήσεις που
βρίσκονταν στον αέρα και η United Express δεν επηρεάστηκαν. Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν υπήρχε ένδειξη περιστατικού κυβερνοασφάλειας, ενώ δεν προέκυπτε σύνδεση με τη βλάβη της FAA.
Η αναστάτωση είχε ήδη περάσει από τα γραφεία. Από τις 12 Νοεμβρίου, υπηρεσίες της Microsoft, μεταξύ των οποίων Outlook και Teams, παρουσίασαν σοβαρές δυσλειτουργίες, με επιπτώσεις σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.
Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε στις 14 Νοεμβρίου, έπειτα από διακοπή που ξεπέρασε το εικοσιτετράωρο. Η Microsoft απέδωσε το πρόβλημα σε τεχνική αστοχία κατά τη διάρκεια αναβάθμισης μετά από αλλαγή στο δίκτυο και ανέφερε ότι δεν υπήρχε ένδειξη κακόβουλης δραστηριότητας. Απέκλεισε επίσης σύνδεση με πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.
Στις 16 Νοεμβρίου, η JPMorgan Chase ανακοίνωσε ότι σφάλμα λογισμικού καθυστερούσε συναλλαγές, επηρεάζοντας και άλλες τράπεζες όταν συμμετείχαν σε αυτές. Η τράπεζα δήλωσε ότι οι πελάτες διατηρούσαν πρόσβαση στους λογαριασμούς και στα χρήματά τους και ότι δεν υπήρχαν στοιχεία κυβερνοεπίθεσης.
Η συγκέντρωση κρίσιμων λειτουργιών σε λίγους παρόχους προσφέρει ταχύτητα και οικονομίες κλίμακας. Ταυτόχρονα, επιτρέπει σε μια βλάβη να αποκτήσει συνέπειες πολύ μεγαλύτερες από το σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε.
Παράλληλα με τις τεχνικές αστοχίες, καταγράφονταν πραγματικά μέτρα προστασίας προσώπων. Στις 13 Νοεμβρίου, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, επιβεβαίωσε ότι μετακόμισε από την κατοικία του σε στρατιωτική βάση, ακολουθώντας τις οδηγίες της Secret Service, εν μέσω ιρανικών απειλών κατά της ζωής του.
Την ίδια ημέρα, η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία ανταποκρίθηκε σε ύποπτη μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drones πάνω από τη βάση Λέικενχιθ στη Βρετανία. Δεν αναφέρθηκαν επιπτώσεις σε προσωπικό, αεροσκάφη ή υποδομές. Δεν ανακοινώθηκε υπεύθυνος για το περιστατικό.
Στις 14 Νοεμβρίου, η Israel Hayom δημοσίευσε πληροφορίες για ιρανικό σχέδιο επιθέσεων με drones κατά του Τραμπ και υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων. Επικαλούμενη ισραηλινές και αμερικανικές πηγές, ανέφερε ότι η Μοσάντ διαβίβασε πληροφορίες στη CIA και ότι άλλη δυτική υπηρεσία τις επιβεβαίωσε. Το δημοσίευμα συνέδεε τις προειδοποιήσεις με πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και περιορισμό των δημόσιων εμφανίσεων του Προέδρου. Το συγκεκριμένο σχέδιο δεν είχε επιβεβαιωθεί δημόσια από τις αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες.
Στο Μπαχρέιν, αντίθετα, υπήρξε καταγεγραμμένη στρατιωτική εμπλοκή. Στις 13 Νοεμβρίου, η CENTCOM ανακοίνωσε την κατάρριψη δύο ιρανικών drones, χωρίς τραυματισμούς ή ζημιές, διαψεύδοντας τον ιρανικό ισχυρισμό περί καταστροφής αμερικανικού ραντάρ.
Οι διακρίσεις είναι απαραίτητες: μια κατάρριψη, μια ύποπτη πτήση και μια πληροφορία για μελλοντική δολοφονία έχουν διαφορετικό αποδεικτικό βάρος.
Το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου, το CNN πρόσθεσε το πιο ανησυχητικό σενάριο. Επικαλούμενο επτά Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι νέες πληροφορίες υποδείκνυαν ιρανικό σχεδιασμό για πλήγμα κατά στελεχών της κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον με «βρώμικη βόμβα» ή χημικό όπλο.
Οι πηγές περιέγραφαν συγκεκριμένους στόχους και τοποθεσίες, αλλά χαρακτήριζαν τον σχεδιασμό ως προετοιμασία πιθανών επιλογών, όχι ως ένδειξη επικείμενης επίθεσης. Παρέμενε ανοιχτό εάν υπήρχε απόφαση εκτέλεσης και το απαραίτητο προσωπικό. Αμφισβητούνταν επίσης η αξιοπιστία υποκλαπεισών συνομιλιών με ισχυρισμούς για υλικά ήδη τοποθετημένα στις ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή αξιόπιστη απειλή κατά της αμερικανικής επικράτειας.
Σήμερα ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει σοβαρά την πληροφορία και απείλησε με αντίποινα. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις κατηγορίες ως αβάσιμες. Μια «βρώμικη βόμβα» διασπείρει ραδιενεργό υλικό μέσω συμβατικής έκρηξης· δεν προκαλεί πυρηνική έκρηξη.
Η διπλωματία, πάντως, δεν είχε εξαφανιστεί... Στις 30 Οκτωβρίου, μεσολαβητές του Κατάρ επέστρεψαν στην Τεχεράνη για συνομιλίες συντονισμένες με τις ΗΠΑ. Η απόσταση παρέμενε μεγάλη, με την Ουάσιγκτον να ζητεί συζήτηση για τα πυρηνικά και την Τεχεράνη να προτάσσει την άρση του αποκλεισμού και των πετρελαϊκών κυρώσεων.
Η σκιά του Ιράκ επιστρέφει εύλογα όταν μυστικές πληροφορίες συναντούν αναφορές σε χημικά και ραδιενεργά όπλα. Τα αποθέματα που παρουσιάστηκαν ως βασικό επιχείρημα για την εισβολή του 2003 δεν επιβεβαιώθηκαν από τις μεταπολεμικές έρευνες. Αυτό δεν ακυρώνει αυτομάτως τις σημερινές προειδοποιήσεις. Επιβάλλει, όμως, να μη μετατρέπονται οι εκτιμήσεις σε βεβαιότητες πριν εμφανιστούν αποδείξεις.
Στη σημερινή αμερικανική εικόνα συνυπάρχουν εταιρικές έρευνες, τεχνικές βλάβες, στρατιωτικά περιστατικά και πληροφορίες για επιθέσεις που δεν έχουν εκδηλωθεί. Δεν υπάρχει τεκμήριο ότι αποτελούν μέρη μιας ενιαίας επιχείρησης.
Υπάρχει, όμως, μια κοινή συνέπεια: δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη στην ικανότητα του κράτους και των μεγάλων επιχειρήσεων να διατηρούν τον έλεγχο. Το δυσκολότερο ερώτημα για την Ουάσιγκτον δεν είναι μόνο ποιος μπορεί να την πλήξει. Είναι πόσο ευάλωτη μπορεί να αποδειχθεί ακόμη και χωρίς να έχει προηγηθεί επίθεση.
Η υπηρεσία συνέδεσε το συμβάν με συνήθη αντικατάσταση εξοπλισμού σε απομακρυσμένη εγκατάσταση. Απενεργοποίησε τη σχετική λειτουργία στους δρομολογητές από τους οποίους ξεκίνησε το πρόβλημα και προληπτικά σε περισσότερους από 60 παρόμοιους. Οι συχνότητες και οι τροφοδοσίες ραντάρ δεν χάθηκαν συνολικά και, σύμφωνα με την FAA, όλα τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια.
Η περιγραφή έχει σημασία: ο μεγάλος όγκος συνδέσεων δεν αποτελεί από μόνος του απόδειξη εχθρικής ενέργειας. Δείχνει, όμως, πώς μια τεχνική αστοχία μπορεί να μεταδοθεί σε κρίσιμες υποδομές.
Στις 16 Νοεμβρίου ακολούθησε η United Airlines. Πρόβλημα στα συστήματά της καθυστέρησε αναχωρήσεις για περίπου μία ώρα. Επηρεάστηκαν εφαρμογές των πιλότων και η παροχή στοιχείων απαραίτητων πριν από την απογείωση. Οι πτήσεις που
βρίσκονταν στον αέρα και η United Express δεν επηρεάστηκαν. Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν υπήρχε ένδειξη περιστατικού κυβερνοασφάλειας, ενώ δεν προέκυπτε σύνδεση με τη βλάβη της FAA.
Microsoft και τράπεζες: Η καθημερινότητα εξαρτάται από λίγα συγκεκεριμένα συστήματα
Η αναστάτωση είχε ήδη περάσει από τα γραφεία. Από τις 12 Νοεμβρίου, υπηρεσίες της Microsoft, μεταξύ των οποίων Outlook και Teams, παρουσίασαν σοβαρές δυσλειτουργίες, με επιπτώσεις σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.
Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε στις 14 Νοεμβρίου, έπειτα από διακοπή που ξεπέρασε το εικοσιτετράωρο. Η Microsoft απέδωσε το πρόβλημα σε τεχνική αστοχία κατά τη διάρκεια αναβάθμισης μετά από αλλαγή στο δίκτυο και ανέφερε ότι δεν υπήρχε ένδειξη κακόβουλης δραστηριότητας. Απέκλεισε επίσης σύνδεση με πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.
Στις 16 Νοεμβρίου, η JPMorgan Chase ανακοίνωσε ότι σφάλμα λογισμικού καθυστερούσε συναλλαγές, επηρεάζοντας και άλλες τράπεζες όταν συμμετείχαν σε αυτές. Η τράπεζα δήλωσε ότι οι πελάτες διατηρούσαν πρόσβαση στους λογαριασμούς και στα χρήματά τους και ότι δεν υπήρχαν στοιχεία κυβερνοεπίθεσης.
Η συγκέντρωση κρίσιμων λειτουργιών σε λίγους παρόχους προσφέρει ταχύτητα και οικονομίες κλίμακας. Ταυτόχρονα, επιτρέπει σε μια βλάβη να αποκτήσει συνέπειες πολύ μεγαλύτερες από το σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε.
Οι υπουργοί στις βάσεις και οι πληροφορίες για drones
Παράλληλα με τις τεχνικές αστοχίες, καταγράφονταν πραγματικά μέτρα προστασίας προσώπων. Στις 13 Νοεμβρίου, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, επιβεβαίωσε ότι μετακόμισε από την κατοικία του σε στρατιωτική βάση, ακολουθώντας τις οδηγίες της Secret Service, εν μέσω ιρανικών απειλών κατά της ζωής του.
Την ίδια ημέρα, η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία ανταποκρίθηκε σε ύποπτη μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drones πάνω από τη βάση Λέικενχιθ στη Βρετανία. Δεν αναφέρθηκαν επιπτώσεις σε προσωπικό, αεροσκάφη ή υποδομές. Δεν ανακοινώθηκε υπεύθυνος για το περιστατικό.
Στις 14 Νοεμβρίου, η Israel Hayom δημοσίευσε πληροφορίες για ιρανικό σχέδιο επιθέσεων με drones κατά του Τραμπ και υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων. Επικαλούμενη ισραηλινές και αμερικανικές πηγές, ανέφερε ότι η Μοσάντ διαβίβασε πληροφορίες στη CIA και ότι άλλη δυτική υπηρεσία τις επιβεβαίωσε. Το δημοσίευμα συνέδεε τις προειδοποιήσεις με πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και περιορισμό των δημόσιων εμφανίσεων του Προέδρου. Το συγκεκριμένο σχέδιο δεν είχε επιβεβαιωθεί δημόσια από τις αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες.
Στο Μπαχρέιν, αντίθετα, υπήρξε καταγεγραμμένη στρατιωτική εμπλοκή. Στις 13 Νοεμβρίου, η CENTCOM ανακοίνωσε την κατάρριψη δύο ιρανικών drones, χωρίς τραυματισμούς ή ζημιές, διαψεύδοντας τον ιρανικό ισχυρισμό περί καταστροφής αμερικανικού ραντάρ.
Οι διακρίσεις είναι απαραίτητες: μια κατάρριψη, μια ύποπτη πτήση και μια πληροφορία για μελλοντική δολοφονία έχουν διαφορετικό αποδεικτικό βάρος.
Η «βρώμικη βόμβα» και τα όρια των πληροφοριών
Το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου, το CNN πρόσθεσε το πιο ανησυχητικό σενάριο. Επικαλούμενο επτά Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι νέες πληροφορίες υποδείκνυαν ιρανικό σχεδιασμό για πλήγμα κατά στελεχών της κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον με «βρώμικη βόμβα» ή χημικό όπλο.
Οι πηγές περιέγραφαν συγκεκριμένους στόχους και τοποθεσίες, αλλά χαρακτήριζαν τον σχεδιασμό ως προετοιμασία πιθανών επιλογών, όχι ως ένδειξη επικείμενης επίθεσης. Παρέμενε ανοιχτό εάν υπήρχε απόφαση εκτέλεσης και το απαραίτητο προσωπικό. Αμφισβητούνταν επίσης η αξιοπιστία υποκλαπεισών συνομιλιών με ισχυρισμούς για υλικά ήδη τοποθετημένα στις ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή αξιόπιστη απειλή κατά της αμερικανικής επικράτειας.
Σήμερα ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει σοβαρά την πληροφορία και απείλησε με αντίποινα. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις κατηγορίες ως αβάσιμες. Μια «βρώμικη βόμβα» διασπείρει ραδιενεργό υλικό μέσω συμβατικής έκρηξης· δεν προκαλεί πυρηνική έκρηξη.
Μια κρίση εμπιστοσύνης εν μέσω πολιτικής πίεσηςΌλα αυτά συμβαίνουν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του επόμενου Κογκρέσου. Ο Τραμπ καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα την εκλογική αποδυνάμωση, έναν παρατεταμένο πόλεμο και ερωτήματα για τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών.
Η διπλωματία, πάντως, δεν είχε εξαφανιστεί... Στις 30 Οκτωβρίου, μεσολαβητές του Κατάρ επέστρεψαν στην Τεχεράνη για συνομιλίες συντονισμένες με τις ΗΠΑ. Η απόσταση παρέμενε μεγάλη, με την Ουάσιγκτον να ζητεί συζήτηση για τα πυρηνικά και την Τεχεράνη να προτάσσει την άρση του αποκλεισμού και των πετρελαϊκών κυρώσεων.
Η σκιά του Ιράκ επιστρέφει εύλογα όταν μυστικές πληροφορίες συναντούν αναφορές σε χημικά και ραδιενεργά όπλα. Τα αποθέματα που παρουσιάστηκαν ως βασικό επιχείρημα για την εισβολή του 2003 δεν επιβεβαιώθηκαν από τις μεταπολεμικές έρευνες. Αυτό δεν ακυρώνει αυτομάτως τις σημερινές προειδοποιήσεις. Επιβάλλει, όμως, να μη μετατρέπονται οι εκτιμήσεις σε βεβαιότητες πριν εμφανιστούν αποδείξεις.
Στη σημερινή αμερικανική εικόνα συνυπάρχουν εταιρικές έρευνες, τεχνικές βλάβες, στρατιωτικά περιστατικά και πληροφορίες για επιθέσεις που δεν έχουν εκδηλωθεί. Δεν υπάρχει τεκμήριο ότι αποτελούν μέρη μιας ενιαίας επιχείρησης.
Υπάρχει, όμως, μια κοινή συνέπεια: δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη στην ικανότητα του κράτους και των μεγάλων επιχειρήσεων να διατηρούν τον έλεγχο. Το δυσκολότερο ερώτημα για την Ουάσιγκτον δεν είναι μόνο ποιος μπορεί να την πλήξει. Είναι πόσο ευάλωτη μπορεί να αποδειχθεί ακόμη και χωρίς να έχει προηγηθεί επίθεση.
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