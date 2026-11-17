Μεταξύ άλλων, εξέφρασε την άποψη ότι η ψυχαγωγία απουσιάζει πλέον από τις πρωινές εκπομπές, επισημαίνοντας ότι άλλο είναι να σχολιάζεις την επικαιρότητα και άλλο να κάνεις ενημέρωση.

, πρόσθεσε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι τον κουράζει η συνεχής παρουσία αστυνομικών ρεπορτάζ και δικηγόρων σε όλες τις πρωινές εκπομπές.

, σημείωσε.

Παράλληλα, σχολίασε τη στάση ορισμένων παρουσιαστών που επιπλήττουν δημόσια τους συνεργάτες τους για τις ερωτήσεις που κάνουν. Όπως είπε:

Συνεχίζοντας, δήλωσε κατηγορηματικά αντίθετος με τη συμπεριφορά αυτή: