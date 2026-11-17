Ετεοκλής Παύλου: Θεωρώ ότι λείπει η ψυχαγωγία από την τηλεόραση, με κουράζει να βλέπω δικηγόρους στα παράθυρα όλων των πρωινών εκπομπών
Ετεοκλής Παύλου: Θεωρώ ότι λείπει η ψυχαγωγία από την τηλεόραση, με κουράζει να βλέπω δικηγόρους στα παράθυρα όλων των πρωινών εκπομπών
Δεν χρειάζεται όλες οι εκπομπές να το κάνουν αυτό σαν θέματα της ενημέρωσης, σημείωσε ο παρουσιαστής
Ενώ απουσιάζει φέτος από την τηλεόραση, ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το μέσο. Ο παρουσιαστής που βρισκόταν για τέσσερα χρόνια στο τιμόνι πρωινής εκπομπής μαζί με την Ελένη Χατζίδου, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ζώνη έχει χάσει τον ψυχαγωγικό της χαρακτήρα. Πλέον, τόνισε, η θεματολογία έχει στραφεί στην ενημέρωση, με τους δικηγόρους να βρίσκονται συνεχώς στα παράθυρα.
«Αγαπάω πάρα πολύ την τηλεόραση και μου λείπει και μου αρέσει και δεν μ’ αρέσουν οι άνθρωποι που όταν βγαίνουν εκτός τηλεόρασης λένε ότι δεν την αγαπάνε», ανέφερε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.
Μεταξύ άλλων, εξέφρασε την άποψη ότι η ψυχαγωγία απουσιάζει πλέον από τις πρωινές εκπομπές, επισημαίνοντας ότι άλλο είναι να σχολιάζεις την επικαιρότητα και άλλο να κάνεις ενημέρωση. «Εγώ θεωρώ ότι λείπει η ψυχαγωγία. Μα δε θες να κάνεις ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο γενικότερα; Μπορεί να μην αφορούν την ψυχαγωγία. Μπορείς να το κάνεις το σχόλιο. Και εμείς έχει τύχει να κάνουμε σχόλιο στο Breakfast. Είναι άλλο σχολιάζω την ενημέρωση και άλλο κάνω ενημέρωση», πρόσθεσε.
Παράλληλα, δήλωσε ότι τον κουράζει η συνεχής παρουσία αστυνομικών ρεπορτάζ και δικηγόρων σε όλες τις πρωινές εκπομπές. «Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται όλες οι εκπομπές να το κάνουν αυτό σαν θέματα της ενημέρωσης. Το να υπάρχουν δικηγόροι στα παράθυρα, το να υπάρχει το ρεπορτάζ το αστυνομικό εκείνη τη στιγμή από όλες τις εκπομπές το πρωί με βαραίνει και με κουράζει», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, σχολίασε τη στάση ορισμένων παρουσιαστών που επιπλήττουν δημόσια τους συνεργάτες τους για τις ερωτήσεις που κάνουν. Όπως είπε: «Δεν υπάρχει κακή ερώτηση και θεωρώ ότι ο δημοσιογράφος μπορεί να ρωτήσει ό,τι θέλει. Είναι στη θέση του ανθρώπου που του γίνεται η ερώτηση το πώς θα απαντήσει. Δεν μ’ αρέσει να βλέπω ούτε παρουσιαστές ούτε παρουσιάστριες που έχουν πάει δημοσιογράφοι των εκπομπών τους να φέρνουν θέματα στην εκπομπή και τους κάνουν παρατήρηση στον αέρα για την ερώτηση που έκαναν».
Συνεχίζοντας, δήλωσε κατηγορηματικά αντίθετος με τη συμπεριφορά αυτή: «Σε αυτό είμαι πάρα πολύ αντίθετος γιατί είναι πολύ άσχημο και άκομψο. Άμα δε θες να γίνει αυτή η ερώτηση και να ακουστεί, μη τη βάλεις στο βίντεο ή μη κάνεις όμως παρατήρηση στον αέρα της εκπομπής. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, είναι θεωρώ αντιεπαγγελματικό».
«Αγαπάω πάρα πολύ την τηλεόραση και μου λείπει και μου αρέσει και δεν μ’ αρέσουν οι άνθρωποι που όταν βγαίνουν εκτός τηλεόρασης λένε ότι δεν την αγαπάνε», ανέφερε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.
Μεταξύ άλλων, εξέφρασε την άποψη ότι η ψυχαγωγία απουσιάζει πλέον από τις πρωινές εκπομπές, επισημαίνοντας ότι άλλο είναι να σχολιάζεις την επικαιρότητα και άλλο να κάνεις ενημέρωση. «Εγώ θεωρώ ότι λείπει η ψυχαγωγία. Μα δε θες να κάνεις ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο γενικότερα; Μπορεί να μην αφορούν την ψυχαγωγία. Μπορείς να το κάνεις το σχόλιο. Και εμείς έχει τύχει να κάνουμε σχόλιο στο Breakfast. Είναι άλλο σχολιάζω την ενημέρωση και άλλο κάνω ενημέρωση», πρόσθεσε.
Παράλληλα, δήλωσε ότι τον κουράζει η συνεχής παρουσία αστυνομικών ρεπορτάζ και δικηγόρων σε όλες τις πρωινές εκπομπές. «Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται όλες οι εκπομπές να το κάνουν αυτό σαν θέματα της ενημέρωσης. Το να υπάρχουν δικηγόροι στα παράθυρα, το να υπάρχει το ρεπορτάζ το αστυνομικό εκείνη τη στιγμή από όλες τις εκπομπές το πρωί με βαραίνει και με κουράζει», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, σχολίασε τη στάση ορισμένων παρουσιαστών που επιπλήττουν δημόσια τους συνεργάτες τους για τις ερωτήσεις που κάνουν. Όπως είπε: «Δεν υπάρχει κακή ερώτηση και θεωρώ ότι ο δημοσιογράφος μπορεί να ρωτήσει ό,τι θέλει. Είναι στη θέση του ανθρώπου που του γίνεται η ερώτηση το πώς θα απαντήσει. Δεν μ’ αρέσει να βλέπω ούτε παρουσιαστές ούτε παρουσιάστριες που έχουν πάει δημοσιογράφοι των εκπομπών τους να φέρνουν θέματα στην εκπομπή και τους κάνουν παρατήρηση στον αέρα για την ερώτηση που έκαναν».
Συνεχίζοντας, δήλωσε κατηγορηματικά αντίθετος με τη συμπεριφορά αυτή: «Σε αυτό είμαι πάρα πολύ αντίθετος γιατί είναι πολύ άσχημο και άκομψο. Άμα δε θες να γίνει αυτή η ερώτηση και να ακουστεί, μη τη βάλεις στο βίντεο ή μη κάνεις όμως παρατήρηση στον αέρα της εκπομπής. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, είναι θεωρώ αντιεπαγγελματικό».
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