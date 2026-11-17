Τζόσεφ: «Το ντράιβ του Φουρνιέ με βοήθησε να μείνω αμαρκάριστος, σούταρα με αυτοπεποίθηση»
Τζόσεφ: «Το ντράιβ του Φουρνιέ με βοήθησε να μείνω αμαρκάριστος, σούταρα με αυτοπεποίθηση»
Όσα δήλωσε ο Καναδός πρωταγωνιστής της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια τρελή νίκη στην Λεμεσό κόντρα στη Μακάμπι με 97-95.
Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος με τρίποντό του στο μηδέν, έδωσε τη νίκη στους ερυθρόλευκους.
Ο Καναδός μετά τη λήξη του ματς μίλησε για την ομαδική δουλειά της ομάδας του που φάνηκε στην τελευταία φάση που κατέληξε στο αμαρκάριστο τρίποντο του άσου του Ολυμπιακού.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τζόσεφ:
«Νιώθω καλά. Εμπιστεύομαι την δουλειά μου και σουτάρω με αυτοπεποίθηση. Ο Φουρνιέ τραβάει την προσοχή, όπως και ο Σάσα.
Έκανε καλό drive και ανάγκασε την άμυνα να καταρρεύσει. Σούταρα με αυτοπεποίθηση. Νιώθω καλά. Τρομερό ματς. Συγχαρητήρια στην Μακάμπι, πάλεψε σκληρά. Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε».
Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος με τρίποντό του στο μηδέν, έδωσε τη νίκη στους ερυθρόλευκους.
Ο Καναδός μετά τη λήξη του ματς μίλησε για την ομαδική δουλειά της ομάδας του που φάνηκε στην τελευταία φάση που κατέληξε στο αμαρκάριστο τρίποντο του άσου του Ολυμπιακού.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τζόσεφ:
«Νιώθω καλά. Εμπιστεύομαι την δουλειά μου και σουτάρω με αυτοπεποίθηση. Ο Φουρνιέ τραβάει την προσοχή, όπως και ο Σάσα.
Έκανε καλό drive και ανάγκασε την άμυνα να καταρρεύσει. Σούταρα με αυτοπεποίθηση. Νιώθω καλά. Τρομερό ματς. Συγχαρητήρια στην Μακάμπι, πάλεψε σκληρά. Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε».
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