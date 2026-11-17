Μπαρτζώκας: «Δεν ήμουν αισιόδοξος στο τέλος, από τα πιο τρελά ματς που έχω κοουτσάρει»
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμουν αισιόδοξος στο τέλος, από τα πιο τρελά ματς που έχω κοουτσάρει»
Όσα δήλωσε ο κόουτς Μπαρτζώκας για την επεισοδιακή νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 97-95 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο flash interview και τόνισε το πόση ενέργεια κατανάλωσαν οι παίκτες του προκειμένου να φύγουν με το διπλό.
Αναλυτικά:
Για τη νίκη: «Ήταν ένα από τα πιο τρελά ματς που έχω προπονήσει. Είαχμε πολλά πάνω-κάτω στην απόδοσή μας, δηλαδή καλά και κακά διαστήματα.
Στο τέλος δεν ήμουν αισιόδοξος γιατί ξοδέψαμε ενέργεια και χάσαμε παίκτες. Ήταν και ο παράγοντας της τύχης. Από τώρα κάθε ματς είναι σημαντικό επειδή έχουμε και απουσίες».
Για τις προσθήκες: «Θα έχουμε κάποιες προσθήκες σίγουρα, αλλά όποιο ματς νικάμε είναι καλό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον Κάτας, έπαιξε τρομερά η Μακάμπι.
Είχαμε θέματα στο αμυντικό ριμπάουντ και η Μακάμπι είχε δευτερες ευκαιρίες. Ένα μεγάλο μπράβο στους παίκτες».
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο flash interview και τόνισε το πόση ενέργεια κατανάλωσαν οι παίκτες του προκειμένου να φύγουν με το διπλό.
Αναλυτικά:
Για τη νίκη: «Ήταν ένα από τα πιο τρελά ματς που έχω προπονήσει. Είαχμε πολλά πάνω-κάτω στην απόδοσή μας, δηλαδή καλά και κακά διαστήματα.
Στο τέλος δεν ήμουν αισιόδοξος γιατί ξοδέψαμε ενέργεια και χάσαμε παίκτες. Ήταν και ο παράγοντας της τύχης. Από τώρα κάθε ματς είναι σημαντικό επειδή έχουμε και απουσίες».
Για τις προσθήκες: «Θα έχουμε κάποιες προσθήκες σίγουρα, αλλά όποιο ματς νικάμε είναι καλό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον Κάτας, έπαιξε τρομερά η Μακάμπι.
Είχαμε θέματα στο αμυντικό ριμπάουντ και η Μακάμπι είχε δευτερες ευκαιρίες. Ένα μεγάλο μπράβο στους παίκτες».
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