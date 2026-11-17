Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 97-95 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο flash interview και τόνισε το πόση ενέργεια κατανάλωσαν οι παίκτες του προκειμένου να φύγουν με το διπλό.«Ήταν ένα από τα πιο τρελά ματς που έχω προπονήσει. Είαχμε πολλά πάνω-κάτω στην απόδοσή μας, δηλαδή καλά και κακά διαστήματα.Στο τέλος δεν ήμουν αισιόδοξος γιατί ξοδέψαμε ενέργεια και χάσαμε παίκτες. Ήταν και ο παράγοντας της τύχης. Από τώρα κάθε ματς είναι σημαντικό επειδή έχουμε και απουσίες».«Θα έχουμε κάποιες προσθήκες σίγουρα, αλλά όποιο ματς νικάμε είναι καλό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον Κάτας, έπαιξε τρομερά η Μακάμπι.Είχαμε θέματα στο αμυντικό ριμπάουντ και η Μακάμπι είχε δευτερες ευκαιρίες. Ένα μεγάλο μπράβο στους παίκτες».