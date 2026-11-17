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Η αγκαλιά του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στον Μπαρτζώκα μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι στη Λεμεσό, βίντεο
Η αγκαλιά του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στον Μπαρτζώκα μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι στη Λεμεσό, βίντεο
Ο πρόεδρος της Κύπρου είδε το παιχνίδι της Euroleague στη Λεμεσό και συνεχάρη τους παίκτες του Ολυμπιακού αλλά και τον Γιώργο Μπαρτζώκα μετά τη νίκη
Ο Ολυμπιακός με τρίποντα buzzer beater του Βεζένκοβ στην κανονική διάρκεια και του Τζόσεφ στην παράταση επικράτησε 97-95 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Λεμεσό.
Το συγκλονιστικό παιχνίδι παρακολούθησε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος μετά το τελευταίο σφύριγμα κατέβηκε στο παρκέ για να συγχαρεί τους παίκτες του Ολυμπιακού και να αγκαλιάσει τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Δείτε ΕΔΩ το σχετικό βίντεο
Το συγκλονιστικό παιχνίδι παρακολούθησε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος μετά το τελευταίο σφύριγμα κατέβηκε στο παρκέ για να συγχαρεί τους παίκτες του Ολυμπιακού και να αγκαλιάσει τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Δείτε ΕΔΩ το σχετικό βίντεο
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