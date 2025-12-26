Άγνωστες ιστορίες για το «Μόνος στο Σπίτι»: Τραυματισμοί, ο Μάικλ Τζάκσον και η στιγμή που πάγωσε το πλατό
Άγνωστες ιστορίες για το «Μόνος στο Σπίτι»: Τραυματισμοί, ο Μάικλ Τζάκσον και η στιγμή που πάγωσε το πλατό
Οι πρωταγωνιστές της ταινίας έχουν αποκαλύψει άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα, που περιλαμβάνουν πραγματικούς τραυματισμούς και απρόσμενες επισκέψεις
Η αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία Μόνος στο Σπίτι μπορεί να μας κάνει να γελάμε εδώ και δεκαετίες, όμως πίσω από τις κάμερες υπήρξαν στιγμές που δεν ήταν καθόλου αστείες. Οι πρωταγωνιστές της ταινίας έχουν αποκαλύψει άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα, που περιλαμβάνουν πραγματικούς τραυματισμούς, απρόσμενες επισκέψεις και σκηνές που πάγωσαν το πλατό.
Παρότι σήμερα το θυμάται με χιούμορ, τότε ήταν μια στιγμή που έδειξε πως τα γυρίσματα δεν ήταν πάντα τόσο «ακίνδυνα» όσο φαίνονται στην οθόνη.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι εμφανίσεις του ήταν απρογραμμάτιστες και συχνά προκαλούσαν έκπληξη στο συνεργείο. Μάλιστα, μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές ήταν όταν χρησιμοποίησε το μπάνιο του διάσημου σπιτιού του Κέβιν, κάτι που όλοι θυμούνται μέχρι σήμερα.
Η αντίδραση του Κάλκιν δεν ήταν ακριβώς όπως γραφόταν στο σενάριο. Ο μικρός ηθοποιός αυτοσχεδίασε, κάτι που αρχικά ξάφνιασε το συνεργείο και προκάλεσε σιωπή στο πλατό, πριν όλοι καταλάβουν ότι επρόκειτο για μια σκηνή που θα έμενε στην ιστορία.
Πραγματικοί τραυματισμοί στα γυρίσματαΟ Μακόλεϊ Κάλκιν, που υποδύθηκε τον μικρό Κέβιν Μακάλιστερ, έχει αποκαλύψει ότι κατά τη διάρκεια μιας πρόβας ο Τζο Πέσι τον δάγκωσε κατά λάθος στο δάχτυλο. Το περιστατικό ήταν τόσο έντονο, που ο Κάλκιν διατηρεί μέχρι και σήμερα μια μικρή ουλή.
Οι επισκέψεις του Μάικλ ΤζάκσονΜια από τις πιο παράξενες ιστορίες αφορά τον Μάικλ Τζάκσον. Ο βασιλιάς της ποπ, που ήταν φίλος με τον Μακόλεϊ Κάλκιν, επισκεπτόταν κατά καιρούς το πλατό του Μόνος στο Σπίτι 2.
Η στιγμή που πάγωσε το πλατόΠαρότι το κλίμα στα γυρίσματα ήταν γενικά χαρούμενο, υπήρξαν στιγμές έντασης. Μία από αυτές αφορά τη διάσημη σκηνή με το aftershave.
Μια ταινία-θρύλος με άγνωστες ιστορίεςΠαρά τις δύσκολες ή παράξενες στιγμές, το Μόνος στο Σπίτι παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες ταινίες όλων των εποχών. Οι ιστορίες πίσω από τις κάμερες απλώς κάνουν τον μύθο της ακόμα πιο ενδιαφέρον.
