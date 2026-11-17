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Ρωσικό drone πέταξε πάνω από το Κισινάου, λέει η Μολδαβή πρόεδρος
Ρωσικό drone πέταξε πάνω από το Κισινάου, λέει η Μολδαβή πρόεδρος
Ο πόλεμος της Ρωσίας απειλεί ολόκληρη την Ευρώπη, λέει η Μάγια Σάντου
Η Μολδαβή πρόεδρος Μάγια Σάντου δήλωσε σήμερα ότι ένα ρωσικό drone πέταξε πάνω από την πρωτεύουσα Κισινάου και δεσμεύτηκε να ασκήσει πιέσεις για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων κατά της Μόσχας.
«Σήμερα το απόγευμα αρκετά ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο μας χώρο, ένα από αυτά πέταξε πάνω από το Κισινάου προκαλώντας ανησυxία στους κατοίκους » έγραψε η Σάντου σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ.
«Σήμερα το απόγευμα αρκετά ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο μας χώρο, ένα από αυτά πέταξε πάνω από το Κισινάου προκαλώντας ανησυxία στους κατοίκους » έγραψε η Σάντου σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ.
«Ο πόλεμος της Ρωσίας απειλεί ολόκληρη την Ευρώπη. Η Μολδαβία υπερασπίζεται την ειρήνη. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα, να στηρίζουμε την Ουκρανία και να ενισχύουμε την άμυνα μας σε συνεργασία με τους εταίρους μας».
This evening several Russian drones violated our airspace, one of them over Chișinău, alarming residents. Russia's war threatens all of Europe. Moldova stands for peace. We'll keep pushing for sanctions on Moscow, standing with Ukraine and building our defence with partners.— Maia Sandu (@sandumaiamd) November 17, 2026
🇲🇩 Video shows a drone loitering above the Moldovan capital, Chișinău https://t.co/QyLujI1b4X— Visegrád 24 (@visegrad24) November 17, 2026
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