Ένταση και πρωτοφανείς σκηνές εκτυλίχθηκαν έξω από το Κοινοβούλιο της Σερβίας, κατά την προσέλευση των βουλευτών για τη συγκρότηση της νέας Βουλής





Η ίδια κατήγγειλε ότι πριν από την επίθεση άγνωστα άτομα την τράβηξαν από τα μαλλιά, ενώ στη συνέχεια την περιέλουσαν με γιαούρτι. Το περιστατικό σημειώθηκε σε τεταμένο κλίμα, με τους υποψηφίους της «Φοιτητικής Λίστας» να γίνονται δεκτοί με επευφημίες και εκείνους της παράταξης του Αλεξάνταρ Βούτσιτς με αποδοκιμασίες και σφυρίγματα.















Η ίδια επιβεβαίωσε δημόσια ότι ήταν εκείνη που προχώρησε στην ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μια αυθόρμητη αντίδραση και όχι για προσχεδιασμένη ενέργεια.



«Δεν το έκανα για λόγους εντυπωσιασμού, απλώς αντέδρασα εκείνη τη στιγμή σε όλα όσα συνέβαιναν μέχρι σήμερα», δήλωσε σε σερβικά μέσα ενημέρωσης.



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Η Ραντοβάνοβιτς συνέδεσε την πράξη της με τη δυσαρέσκειά της για την πολιτική της παράταξης του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αναφερόμενη στις απονομές χάριτος σε καταδικασμένους για δολοφονίες, στην υπόθεση της κατάρρευσης του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ και σε καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες.







Η Λίντια Βούκιτσεβιτς, ηθοποιός και υποψήφια βουλευτής με την παράταξη «Ενωμένη Σερβία» του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δέχθηκε επίθεση με γιαούρτι έξω από το Κοινοβούλιο της Σερβίας , την ώρα που προσέρχονταν οι βουλευτές για τη συγκρότηση της νέας Βουλής.Η ίδια κατήγγειλε ότι πριν από την επίθεση άγνωστα άτομα την τράβηξαν από τα μαλλιά, ενώ στη συνέχεια την περιέλουσαν με γιαούρτι. Το περιστατικό σημειώθηκε σε τεταμένο κλίμα, με τους υποψηφίους της «Φοιτητικής Λίστας» να γίνονται δεκτοί με επευφημίες και εκείνους της παράταξης του Αλεξάνταρ Βούτσιτς με αποδοκιμασίες και σφυρίγματα.Η Βούκιτσεβιτς δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τις πολιτικές της απόψεις ούτε να υποχωρήσει εξαιτίας της επίθεσης, ενώ εξέφρασε την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, περισσότεροι από 50 αστυνομικοί βρίσκονταν στο σημείο χωρίς να παρέμβουν.Την ευθύνη για την επίθεση με το γιαούρτι ανέλαβε η Μαρία Ραντοβάνοβιτς, πρώην γραμματέας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Η ίδια χαρακτήρισε την ενέργειά της αυθόρμητη αντίδραση, συνδέοντάς την με τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, τις απονομές χάριτος σε καταδικασμένους για δολοφονίες και τις ευθύνες για τους νεκρούς από την κατάρρευση του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό.Η ίδια επιβεβαίωσε δημόσια ότι ήταν εκείνη που προχώρησε στην ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μια αυθόρμητη αντίδραση και όχι για προσχεδιασμένη ενέργεια.«Δεν το έκανα για λόγους εντυπωσιασμού, απλώς αντέδρασα εκείνη τη στιγμή σε όλα όσα συνέβαιναν μέχρι σήμερα», δήλωσε σε σερβικά μέσα ενημέρωσης.Όπως εξήγησε, είχε μαζί της γιαούρτι για το πρωινό της και αποφάσισε να το ρίξει στα μαλλιά της Βούκιτσεβιτς όταν την είδε να περνά μέσα από το συγκεντρωμένο πλήθος για να εισέλθει στο Κοινοβούλιο.Η Ραντοβάνοβιτς συνέδεσε την πράξη της με τη δυσαρέσκειά της για την πολιτική της παράταξης του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αναφερόμενη στις απονομές χάριτος σε καταδικασμένους για δολοφονίες, στην υπόθεση της κατάρρευσης του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ και σε καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι τράβηξε τη βουλευτή από τα μαλλιά ή ότι την έσπρωξε, διαψεύδοντας όσα είχε καταγγείλει νωρίτερα η ίδια η Βούκιτσεβιτς.



Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Βελιγραδίου καταδίκασαν το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν συνάδει με τις αξίες για τις οποίες αγωνίζονται. Παράλληλα, κάλεσαν τους πολίτες να συμπεριφέρονται με ειρηνικό και αξιοπρεπή τρόπο, ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτησή τους.



Την ίδια ώρα, οι δικηγόροι της οργάνωσης Pištaljka, που εκπροσωπούσαν τη Ραντοβάνοβιτς σε δικαστική υπόθεση σχετικά με την προηγούμενη ιδιότητά της ως πληροφοριοδότριας δημοσίου συμφέροντος (whistleblower), ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν τη νομική εκπροσώπησή της.



Όπως εξήγησαν, η επίθεση σε εκλεγμένη εκπρόσωπο πλήττει την εικόνα και την αξιοπιστία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος στη Σερβία.