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Κωστούλας, Τζίμας, Καρέτσας: Οι τρεις παίκτες που μπορεί να στείλουν στην κορυφή του Euro U21 την Ελλάδα
Κωστούλας, Τζίμας, Καρέτσας: Οι τρεις παίκτες που μπορεί να στείλουν στην κορυφή του Euro U21 την Ελλάδα
Τζίμας και Κωστούλας έχουν γράψει συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων, σε αντίθεση με τον Καρέτσα που έχει παίξει μόνο στην Εθνική Ανδρών - Εμπόδιο το καλεντάρι των προκριματικών του Euro 2028 που ξεκινάει στις 11 Ιουνίου 5 μέρες πριν την έναρξη του Euro U21
Η Εθνική Ελπίδων έγραψε ιστορία με την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro U21 με περιπετειώδη τρόπο επικρατώντας της Ισλανδίας στα πέναλτι.
Το πρώτο ματς των μπαράζ είχε λήξει 1-1 στο παγωμένο Ρέικιαβικ και η εθνική βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο αφού ως το 90+2' της ρεβάνς ήταν πίσω με 1-0.
Μια κεφαλιά του Κωνσταντίνου Κωστούλα όμως έστειλε το ματς στην παράταση και από εκεί στη διαδικασία των πέναλτι.
Η Εθνική μας με ήρωα τον Νικόλαο Μπότη προκρίθηκε ύστερα από 25 χρόνια στην τελική φάση του Euro U21.
Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν από 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.
Από τον όμιλο περνούν οι δύο πρώτοι στα προημιτελικά.
Οι όμιλοι Α και Γ θα διεξαχθούν στη Σερβία και οι όμιλοι Β και Δ στην Αλβανία.
Η κλήρωση της τελικής φάσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:30 ώρα Ελλάδας, στο συνεδριακό κέντρο Sava του Βελιγραδίου, όπου θα συμμετάσχουν συνολικά 16 ομάδες.
Το πρώτο ματς των μπαράζ είχε λήξει 1-1 στο παγωμένο Ρέικιαβικ και η εθνική βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο αφού ως το 90+2' της ρεβάνς ήταν πίσω με 1-0.
Μια κεφαλιά του Κωνσταντίνου Κωστούλα όμως έστειλε το ματς στην παράταση και από εκεί στη διαδικασία των πέναλτι.
Η Εθνική μας με ήρωα τον Νικόλαο Μπότη προκρίθηκε ύστερα από 25 χρόνια στην τελική φάση του Euro U21.
Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν από 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.
Από τον όμιλο περνούν οι δύο πρώτοι στα προημιτελικά.
Οι όμιλοι Α και Γ θα διεξαχθούν στη Σερβία και οι όμιλοι Β και Δ στην Αλβανία.
Η κλήρωση της τελικής φάσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:30 ώρα Ελλάδας, στο συνεδριακό κέντρο Sava του Βελιγραδίου, όπου θα συμμετάσχουν συνολικά 16 ομάδες.
Όσον αφορά το ρόστερ της Εθνικής μας ομάδας, ο Γιάννης Ταουσιάνης διαθέτει υλικό που θα το ζήλευαν πολλοί, με παίκτες με παραστάσεις από μεγάλες ομάδες, που αγωνίζονται και έχουν πάρει ευκαιρίες σε πρωταγωνίστριες ομάδες.
Στη διαδικασία των προκριματικών ξεχώρισαν οι Κοντούρης (Παναθηναϊκός), Κάτρης (Παναθηναϊκός), Καλοσκάμης (ΑΕΚ), Κωστούλα (ΟΦΗ), Αλεξίου (ΑΕΚ), Καλογερόπουλος (Νυρεμβέργη), Μύθου (ΠΑΟΚ) και Άλεν (Σικάγο).
Όμως δεν τελειώνουν εκεί οι επιλογές που θα μπορούσε να έχει ο Ταουσιάνης στη διάθεσή του για τη μεγάλη διοργάνωση.
Μπάμπης Κωστούλας, Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Μουζακίτης, παρότι θεωρούνται πλέον ενεργά μέλη της εθνικής Ανδρών με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τους θεωρεί βασικά στελέχη της, η ηλικία τους, τους επιτρέπει να είναι διαθέσιμοι για το Euro U21.
Θυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2004. Αφού η UEFA έχει βάλει όριο να είναι κάθε παίκτης 21 ετών από τη στιγμή που ξεκινά η προκριματική διαδικασία.
Ο Χρήστος Μουζακίτης, γεννημένος το 2006 αγωνίστηκε στα δύο ματς φωτιά των ελπίδων με την Ισλανδία και μάλιστα πέτυχε και το τελευταίο πέναλτι ώστε η εθνική να προκριθεί.
Ο Μπάμπης Κωστούλας, γεννημένος το 2007, ήταν μέλος αυτής της ομάδας όταν ξεκίνησε η διαδικασία των προκριματικών, μάλιστα είχε σκοράρει στο πρώτο ματς κόντρα στη Λετονία, ενώ είχε πραγματοποιήσει συνολικά 5 συμμετοχές.
Ο σέντερ φορ της Μπράιτον είναι πλέον βασικός σε ομάδα Premier League γι' αυτό και μιλάμε για παίκτη επιπέδου εθνικής ανδρών αλλά έχει δυνατότητα να είναι στην αποστολή για το Euro U21.
Το ίδιο ισχύει και για τον Στέφανο Τζίμα ο οποίος ναι μεν είναι σε στάδιο αποκατάστασης από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη την περσινή σεζόν αλλά μέχρι τον Ιούνιο θα είναι καλά για να βοηθήσει την ομάδα στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.
Ο Τζίμας, γεννημένος το 2006, έχει πετύχει τρία γκολ στα προκριματικά, δύο με τη Λετονία και ένα με τη Βόρεια Ιρλανδία.
Η περίπτωση του Καρέτσα φαντάζει πιο δύσκολη από τους άλλους τρεις, καθώς δεν συμμετείχε σε μικρή εθνική ομάδα. Αγωνίστηκε κατευθείαν στην ανδρική ομάδα.
Ο Γιάννης Ταουσίανης δήλωσε στα media για την περίπτωση τον τεσσάρων παικτών: «Πάντα προηγείται η ανδρική ομάδα και εμένα ο στόχος μου είναι τα παιδιά να παίζουν στη μεγάλη ομάδα».
Το καλεντάρι της Εθνικής ανδρών πάντως φαντάζει εμπόδιο.
Καθώς το συγκρότημα του Γιοβάνοβιτς, θα ξεκινήσει την προκριματική διαδικασία στις 11 Ιουνίου και η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 16, οπότε από εκεί και πέρα είναι θέμα του Σέρβου προπονητή τι θα αποφασίσει.
Η τελευταία φορά που η εθνική ελπίδων πέρασε στο Euro ήταν το 2002, πριν 25 χρόνια.
Τότε στα γήπεδα της Ελβετίας, η ομάδα του Ανδρέα Μιχαλόπουλου αποτελούνταν από τους εξής παίκτες: Κοτσόλης, Πατσατζόγλου, Λουμπούτης, Κυριαζής, Κυργιάκος, Αμανατίδης, Παπαδόπουλος, Νάστος, Κατσουράνης, Χαριστέας, Ταβλαρίδης, Καζαντζής, Θεοδωρίδης, Βάλλας, Γήτας, Σαλπιγγίδης, Πίτσος, Αγρίτης, Βανγκέλι, Αναστασόπουλος, Λιούρδης, Σεϊταρίδης
Η ομάδα δεν τα πήγε και περίφημα, καθώς τερμάτισε τελευταία στον 2ο όμιλο, όπου αντιμετώπισε τη Γαλλία (1-3), το Βέλγιο (1-2) και την Τσεχία, κόντρα στην οποία απέσπασε τον μοναδικό της βαθμό (1-1).
Ήταν βέβαια παρακαταθήκη για Κατσουράνη, Σεϊταρίδη, Χαριστέα, Παπαδόπουλο, Σαλπιγγίδη και Κυργιάκο να είναι παρών στις επιτυχίες της μεγάλης ομάδας από το 2004 ως το 2014.
Στις τελευταίες τρεις διοργανώσεις, πάντως υπήρξαν παίκτες που τώρα κάνουν τεράστια καριέρα και θεωρούνται τα επόμενα μεγάλα ονόματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Το 2023 στα γήπεδα της Ιρλανδίας, η Αγγλία κατέκτησε τον τίτλο με κορυφαίο τον Άντονι Γκόρντον της Μπαρτσελόνα και τον Κόουλ Πάλμερ της Τσέλσι.
Στην Εθνική Γαλλίας έπαιζε ο σταρ της Λίβερπουλ Μπράντλεϊ Μπαρκολά, αλλά και ο Ράιν Τσερκί της Σίτι.
Στην Ισπανία ο Άλεξ Μπαένα, ενώ στην Πορτογαλία ο Ζοάο Νέβες.
Μια διοργάνωση πίσω, το 2019 πρωταγωνίστησαν για την Ισπανία οι μετέπειτα Παγκόσμιο πρωταθλητές, Φαμπιάν Ρουίθ, Μικέλ Ογιαρθάμπαλ και Ντάνι Όλμο, ενώ για την Ιταλία κορυφαίος ήταν ο Φεντερίκο Κιέζα της Λίβερπουλ.
Στη διαδικασία των προκριματικών ξεχώρισαν οι Κοντούρης (Παναθηναϊκός), Κάτρης (Παναθηναϊκός), Καλοσκάμης (ΑΕΚ), Κωστούλα (ΟΦΗ), Αλεξίου (ΑΕΚ), Καλογερόπουλος (Νυρεμβέργη), Μύθου (ΠΑΟΚ) και Άλεν (Σικάγο).
Όμως δεν τελειώνουν εκεί οι επιλογές που θα μπορούσε να έχει ο Ταουσιάνης στη διάθεσή του για τη μεγάλη διοργάνωση.
Μπάμπης Κωστούλας, Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Μουζακίτης, παρότι θεωρούνται πλέον ενεργά μέλη της εθνικής Ανδρών με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τους θεωρεί βασικά στελέχη της, η ηλικία τους, τους επιτρέπει να είναι διαθέσιμοι για το Euro U21.
Θυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2004. Αφού η UEFA έχει βάλει όριο να είναι κάθε παίκτης 21 ετών από τη στιγμή που ξεκινά η προκριματική διαδικασία.
Ο Χρήστος Μουζακίτης, γεννημένος το 2006 αγωνίστηκε στα δύο ματς φωτιά των ελπίδων με την Ισλανδία και μάλιστα πέτυχε και το τελευταίο πέναλτι ώστε η εθνική να προκριθεί.
Ο Μπάμπης Κωστούλας, γεννημένος το 2007, ήταν μέλος αυτής της ομάδας όταν ξεκίνησε η διαδικασία των προκριματικών, μάλιστα είχε σκοράρει στο πρώτο ματς κόντρα στη Λετονία, ενώ είχε πραγματοποιήσει συνολικά 5 συμμετοχές.
Ο σέντερ φορ της Μπράιτον είναι πλέον βασικός σε ομάδα Premier League γι' αυτό και μιλάμε για παίκτη επιπέδου εθνικής ανδρών αλλά έχει δυνατότητα να είναι στην αποστολή για το Euro U21.
Το ίδιο ισχύει και για τον Στέφανο Τζίμα ο οποίος ναι μεν είναι σε στάδιο αποκατάστασης από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη την περσινή σεζόν αλλά μέχρι τον Ιούνιο θα είναι καλά για να βοηθήσει την ομάδα στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.
Ο Τζίμας, γεννημένος το 2006, έχει πετύχει τρία γκολ στα προκριματικά, δύο με τη Λετονία και ένα με τη Βόρεια Ιρλανδία.
Η περίπτωση του Καρέτσα φαντάζει πιο δύσκολη από τους άλλους τρεις, καθώς δεν συμμετείχε σε μικρή εθνική ομάδα. Αγωνίστηκε κατευθείαν στην ανδρική ομάδα.
Ο Γιάννης Ταουσίανης δήλωσε στα media για την περίπτωση τον τεσσάρων παικτών: «Πάντα προηγείται η ανδρική ομάδα και εμένα ο στόχος μου είναι τα παιδιά να παίζουν στη μεγάλη ομάδα».
Το καλεντάρι της Εθνικής ανδρών πάντως φαντάζει εμπόδιο.
Καθώς το συγκρότημα του Γιοβάνοβιτς, θα ξεκινήσει την προκριματική διαδικασία στις 11 Ιουνίου και η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 16, οπότε από εκεί και πέρα είναι θέμα του Σέρβου προπονητή τι θα αποφασίσει.
Η τελευταία φορά που η εθνική ελπίδων πέρασε στο Euro ήταν το 2002, πριν 25 χρόνια.
Τότε στα γήπεδα της Ελβετίας, η ομάδα του Ανδρέα Μιχαλόπουλου αποτελούνταν από τους εξής παίκτες: Κοτσόλης, Πατσατζόγλου, Λουμπούτης, Κυριαζής, Κυργιάκος, Αμανατίδης, Παπαδόπουλος, Νάστος, Κατσουράνης, Χαριστέας, Ταβλαρίδης, Καζαντζής, Θεοδωρίδης, Βάλλας, Γήτας, Σαλπιγγίδης, Πίτσος, Αγρίτης, Βανγκέλι, Αναστασόπουλος, Λιούρδης, Σεϊταρίδης
Η ομάδα δεν τα πήγε και περίφημα, καθώς τερμάτισε τελευταία στον 2ο όμιλο, όπου αντιμετώπισε τη Γαλλία (1-3), το Βέλγιο (1-2) και την Τσεχία, κόντρα στην οποία απέσπασε τον μοναδικό της βαθμό (1-1).
Ήταν βέβαια παρακαταθήκη για Κατσουράνη, Σεϊταρίδη, Χαριστέα, Παπαδόπουλο, Σαλπιγγίδη και Κυργιάκο να είναι παρών στις επιτυχίες της μεγάλης ομάδας από το 2004 ως το 2014.
Στις τελευταίες τρεις διοργανώσεις, πάντως υπήρξαν παίκτες που τώρα κάνουν τεράστια καριέρα και θεωρούνται τα επόμενα μεγάλα ονόματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Το 2023 στα γήπεδα της Ιρλανδίας, η Αγγλία κατέκτησε τον τίτλο με κορυφαίο τον Άντονι Γκόρντον της Μπαρτσελόνα και τον Κόουλ Πάλμερ της Τσέλσι.
Στην Εθνική Γαλλίας έπαιζε ο σταρ της Λίβερπουλ Μπράντλεϊ Μπαρκολά, αλλά και ο Ράιν Τσερκί της Σίτι.
Στην Ισπανία ο Άλεξ Μπαένα, ενώ στην Πορτογαλία ο Ζοάο Νέβες.
Μια διοργάνωση πίσω, το 2019 πρωταγωνίστησαν για την Ισπανία οι μετέπειτα Παγκόσμιο πρωταθλητές, Φαμπιάν Ρουίθ, Μικέλ Ογιαρθάμπαλ και Ντάνι Όλμο, ενώ για την Ιταλία κορυφαίος ήταν ο Φεντερίκο Κιέζα της Λίβερπουλ.
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