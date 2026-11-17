Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Ευαγγελισμός, Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Μέγαρο Μουσικής
Κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Ευαγγελισμός, Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Μέγαρο Μουσικής
Λόγω της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου
Εκλεισε λίγο πριν από τις επτά το απόγευμα και ο σταθμός Ευαγγελισμός του μετρό. Κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Μέγαρο Μουσικής.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις οδούς Πανεπιστημίου, Αμαλίας, Σταδίου, Φιλελλήνων, Πειραιώς στο κέντρο της Αθήνας.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις οδούς Πανεπιστημίου, Αμαλίας, Σταδίου, Φιλελλήνων, Πειραιώς στο κέντρο της Αθήνας.
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