Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Τα είχε όλα κι όμως σκεφτόταν την αυτοκτονία: Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Γουέιν Ρούνεϊ για την εποχή που μεσουρανούσε στη Γιουνάιτεντ - Πότε έκοψε το αλκοόλ
Τα είχε όλα κι όμως σκεφτόταν την αυτοκτονία: Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Γουέιν Ρούνεϊ για την εποχή που μεσουρανούσε στη Γιουνάιτεντ - Πότε έκοψε το αλκοόλ
Ο παλαίμαχος άσος και νυν τηλεσχολιαστής μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο απόγειο της καριέρας του
Στα 17 του χρόνια τα είχε σχεδόν όλα... Από παιδί-θαύμα της Έβερτον βρέθηκε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κερδίζοντας δόξα, χρήμα και κατακτώντας τον έναν τίτλο πίσω από τον άλλο...
Ο Γουέιν Ρούνεϊ είχε μια ζωή που θα ονειρευόταν το κάθε παιδί, αλλά όπως αποκάλυψε ο ίδιος, πίσω από τα λαμπερά φώτα της βιτρίνας ο ίδιος ζούσε μια κόλαση που τον είχε οδηγήσει ακόμη και σε σκέψεις αυτοκτονίας...
«Η περίοδος που θα έπρεπε να είναι η πιο ευτυχισμένη της καριέρας μου ήταν πιθανότατα το χαμηλότερο σημείο εξαιτίας των εγωιστικών πράξεων στις οποίες προέβαινα», είπε μιλώντας στο podcast Life at the Midpoint, ενώ αποκάλυψε ότι απευθύνθηκε σε ψυχοθεραπευτή καθώς «δυσκολευόταν να τα διαχειριστεί όλα» την περίοδο γύρω από τη γέννηση του γιου του, Κάι, ο οποίος είναι πλέον 17 ετών.
«Μπορώ να κοιτάξω πίσω και να πω ότι ήμουν εγωιστής, αλλά ήξερα ότι περνούσα κάτι το οποίο δυσκολευόμουν πραγματικά να διαχειριστώ», δήλωσε ο Ρούνεϊ. «Δεν ήθελα να με βλέπει ο Κάι σε αυτή την κατάσταση, γι’ αυτό και κρυβόμουν κιόλας. Έφτασα σε ένα σημείο όπου σκέφτεσαι την αυτοκτονία. Απλώς δεν ήθελα να βρίσκομαι κοντά σε κανέναν, δεν ήθελα να βλέπω κόσμο στους δρόμους, δεν ήθελα να μπαίνω σε καταστήματα. Ένιωθα πάντα άνετα σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο -στην προπόνηση ή στον αγώνα- αλλά με οτιδήποτε άλλο δυσκολευόμουν πραγματικά».
Ο Ρούνεϊ δήλωσε ότι σταμάτησε να πίνει, προκειμένου να καθαρίσει το μυαλό του πριν εργαστεί ως σχολιαστής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών το καλοκαίρι, και πως το βρήκε ευκολότερο από ό,τι περίμενε, παρά το γεγονός ότι «πάντα έπινε· το αλκοόλ υπήρχε πάντα γύρω μου».
Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας πρόσθεσε επίσης πως η απόφαση του να κόψει το αλκοόλ αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της υγείας του.
«Τρέφομαι όσο πιο υγιεινά έχω τραφεί ποτέ και προσέχω τον εαυτό μου. Πάντα είχα ανασφάλεια και πάντα πρόσεχα το βάρος μου και την εμφάνισή μου. Όμως τώρα όλα μπαίνουν στη θέση τους, σε ένα σημείο όπου ξέρω ότι νιώθω καλύτερα και δείχνω καλύτερα από ό,τι ήμουν.
Κοίταξα τον εαυτό μου πριν από περίπου έναν χρόνο και σκέφτηκα ότι έδειχνα γύρω στα 50 και ότι μάλλον έπρεπε να βάλω τη ζωή μου σε τάξη».
Ο Γουέιν Ρούνεϊ είχε μια ζωή που θα ονειρευόταν το κάθε παιδί, αλλά όπως αποκάλυψε ο ίδιος, πίσω από τα λαμπερά φώτα της βιτρίνας ο ίδιος ζούσε μια κόλαση που τον είχε οδηγήσει ακόμη και σε σκέψεις αυτοκτονίας...
«Η περίοδος που θα έπρεπε να είναι η πιο ευτυχισμένη της καριέρας μου ήταν πιθανότατα το χαμηλότερο σημείο εξαιτίας των εγωιστικών πράξεων στις οποίες προέβαινα», είπε μιλώντας στο podcast Life at the Midpoint, ενώ αποκάλυψε ότι απευθύνθηκε σε ψυχοθεραπευτή καθώς «δυσκολευόταν να τα διαχειριστεί όλα» την περίοδο γύρω από τη γέννηση του γιου του, Κάι, ο οποίος είναι πλέον 17 ετών.
«Μπορώ να κοιτάξω πίσω και να πω ότι ήμουν εγωιστής, αλλά ήξερα ότι περνούσα κάτι το οποίο δυσκολευόμουν πραγματικά να διαχειριστώ», δήλωσε ο Ρούνεϊ. «Δεν ήθελα να με βλέπει ο Κάι σε αυτή την κατάσταση, γι’ αυτό και κρυβόμουν κιόλας. Έφτασα σε ένα σημείο όπου σκέφτεσαι την αυτοκτονία. Απλώς δεν ήθελα να βρίσκομαι κοντά σε κανέναν, δεν ήθελα να βλέπω κόσμο στους δρόμους, δεν ήθελα να μπαίνω σε καταστήματα. Ένιωθα πάντα άνετα σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο -στην προπόνηση ή στον αγώνα- αλλά με οτιδήποτε άλλο δυσκολευόμουν πραγματικά».
Ο Ρούνεϊ δήλωσε ότι σταμάτησε να πίνει, προκειμένου να καθαρίσει το μυαλό του πριν εργαστεί ως σχολιαστής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών το καλοκαίρι, και πως το βρήκε ευκολότερο από ό,τι περίμενε, παρά το γεγονός ότι «πάντα έπινε· το αλκοόλ υπήρχε πάντα γύρω μου».
Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας πρόσθεσε επίσης πως η απόφαση του να κόψει το αλκοόλ αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της υγείας του.
«Τρέφομαι όσο πιο υγιεινά έχω τραφεί ποτέ και προσέχω τον εαυτό μου. Πάντα είχα ανασφάλεια και πάντα πρόσεχα το βάρος μου και την εμφάνισή μου. Όμως τώρα όλα μπαίνουν στη θέση τους, σε ένα σημείο όπου ξέρω ότι νιώθω καλύτερα και δείχνω καλύτερα από ό,τι ήμουν.
Κοίταξα τον εαυτό μου πριν από περίπου έναν χρόνο και σκέφτηκα ότι έδειχνα γύρω στα 50 και ότι μάλλον έπρεπε να βάλω τη ζωή μου σε τάξη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα