Τέταρτη ημέρα αιμορραγίας στη Wall Street - Στη δίνη του sell off και ο Dow Jones με βουτιά 850 μονάδων

Οι ρευστοποιήσεις στη Wall Street εξαπλώνονται πέρα από την τεχνολογία και παίρνουν διαστάσεις panic selling - Η Nvidia στο επίκεντρο και ο κίνδυνος «death cross» στις μεγάλες τράπεζες