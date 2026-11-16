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Τρινκιέρι: «Δύσκολο να διαχειριστείς την ένταση και την ενέργεια των παικτών»
Τρινκιέρι: «Δύσκολο να διαχειριστείς την ένταση και την ενέργεια των παικτών»
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μανρέσα για το ΕuroCup και στη διαχείριση της ενέργειας των «ασπρόμαυρων»
Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Μανρέσα (18/11, 21:30) στο πλαίσιο του ΕuroCup και ο Αντρέα Τρινκιέρι σχολίασε την ερχόμενη αντίπαλο της ομάδας. Παράλληλα ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων» στάθηκε στη διαχείριση της ενέργειας των παικτών του.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για την αναμέτρηση με τη Μανρέσα: «Η βαθμολογία δεν λέει όλη την αλήθεια. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, που έχει κερδίσει σημαντικά παιχνίδια. Έχει το ίδιο ρεκόρ με εμάς, παίζει ένα συγκεκριμένο είδος μπάσκετ και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Διαθέτει πολύ μεγάλο ροτέισον, με 13 παίκτες, και προέρχεται από δύο νίκες στην ACB. Είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που αναγκάζει τους αντιπάλους της να κάνουν πολλά λάθη. Φυσικά, είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για εμάς».
Για το περιορισμένο ροτέισον και τη διαχείριση της ενέργειας: «Κάνουμε τα σωστά πράγματα, αλλά όταν έχεις μικρότερο ροτέισον, κάθε παιχνίδι επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους παίκτες. Η ενέργεια μειώνεται λίγο περισσότερο με κάθε αγώνα που δίνεις. Είναι δύσκολο να διαχειριστείς την ενέργεια και την ένταση των παικτών και παράλληλα να διατηρήσεις την ομάδα σε υψηλό επίπεδο απόδοσης».
Για το αν μια νίκη στην Ισπανία θα διευκολύνει τη συνέχεια: «Το μόνο που θα σημαίνει μια νίκη είναι ότι θα έχουμε κερδίσει εκτός έδρας μια ομάδα που διεκδικεί την πρώτη θέση στον όμιλό μας. Τίποτα άλλο. Τίποτα δεν κάνει τα παιχνίδια σου ευκολότερα. Μόνο αν παίζεις καλά μπορείς να τα κάνεις ευκολότερα».
Για την κατάσταση των Φόστερ και Γκρέι και τις πιθανές απουσίες: «Πιστεύω ότι αυτό θα αποφασιστεί αύριο. Όταν έχουμε ήδη απουσίες, γνωρίζουμε ότι προκύπτουν και άλλα ζητήματα. Όταν παίζεις κάθε τρεις ημέρες, δεν εκπλήσσομαι. Θα προσπαθήσω να δω αύριο, πριν από την πτήση, ποιοι θα είναι διαθέσιμοι να αγωνιστούν».
Χουγκάζ: «Θα πρέπει να προσαρμοστούμε γρήγορα»
Στο γρήγορο παιχνίδι της ισπανικής ομάδας στάθηκε ο Νίκος Χουγκάζ, στο περιθώριο των δηλώσεων του, ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ.
Για το παιχνίδι με τη Μανρέσα είπε: «Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι στην Ισπανία, απέναντι σε μια ομάδα που παίζει με διαφορετικό τρόπο, οπότε θα πρέπει να προσαρμοστούμε αρκετά γρήγορα. Πιστεύω ότι έχουμε τις δυνατότητες και το ταλέντο να προσαρμοζόμαστε σε κάθε κατάσταση. Έχουμε αντιμετωπίσει ομάδες που παίζουν γρήγορα, άλλες που παίζουν αργά και νομίζω ότι διαθέτουμε την ποιότητα και το ταλέντο για να παίξουμε καλύτερα».
Για τη σημασία της αναμέτρησης στη μάχη της πρόκρισης τόνισε: «Όλα τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε κερδίσει τη Μανρέσα εδώ και θέλουμε να το ξανακάνουμε, ώστε να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον την πρόκριση».
Αναλυτικά όσα είπε:
Για την αναμέτρηση με τη Μανρέσα: «Η βαθμολογία δεν λέει όλη την αλήθεια. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, που έχει κερδίσει σημαντικά παιχνίδια. Έχει το ίδιο ρεκόρ με εμάς, παίζει ένα συγκεκριμένο είδος μπάσκετ και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Διαθέτει πολύ μεγάλο ροτέισον, με 13 παίκτες, και προέρχεται από δύο νίκες στην ACB. Είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που αναγκάζει τους αντιπάλους της να κάνουν πολλά λάθη. Φυσικά, είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για εμάς».
Για το περιορισμένο ροτέισον και τη διαχείριση της ενέργειας: «Κάνουμε τα σωστά πράγματα, αλλά όταν έχεις μικρότερο ροτέισον, κάθε παιχνίδι επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους παίκτες. Η ενέργεια μειώνεται λίγο περισσότερο με κάθε αγώνα που δίνεις. Είναι δύσκολο να διαχειριστείς την ενέργεια και την ένταση των παικτών και παράλληλα να διατηρήσεις την ομάδα σε υψηλό επίπεδο απόδοσης».
Για το αν μια νίκη στην Ισπανία θα διευκολύνει τη συνέχεια: «Το μόνο που θα σημαίνει μια νίκη είναι ότι θα έχουμε κερδίσει εκτός έδρας μια ομάδα που διεκδικεί την πρώτη θέση στον όμιλό μας. Τίποτα άλλο. Τίποτα δεν κάνει τα παιχνίδια σου ευκολότερα. Μόνο αν παίζεις καλά μπορείς να τα κάνεις ευκολότερα».
Για την κατάσταση των Φόστερ και Γκρέι και τις πιθανές απουσίες: «Πιστεύω ότι αυτό θα αποφασιστεί αύριο. Όταν έχουμε ήδη απουσίες, γνωρίζουμε ότι προκύπτουν και άλλα ζητήματα. Όταν παίζεις κάθε τρεις ημέρες, δεν εκπλήσσομαι. Θα προσπαθήσω να δω αύριο, πριν από την πτήση, ποιοι θα είναι διαθέσιμοι να αγωνιστούν».
Χουγκάζ: «Θα πρέπει να προσαρμοστούμε γρήγορα»
Στο γρήγορο παιχνίδι της ισπανικής ομάδας στάθηκε ο Νίκος Χουγκάζ, στο περιθώριο των δηλώσεων του, ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ.
Για το παιχνίδι με τη Μανρέσα είπε: «Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι στην Ισπανία, απέναντι σε μια ομάδα που παίζει με διαφορετικό τρόπο, οπότε θα πρέπει να προσαρμοστούμε αρκετά γρήγορα. Πιστεύω ότι έχουμε τις δυνατότητες και το ταλέντο να προσαρμοζόμαστε σε κάθε κατάσταση. Έχουμε αντιμετωπίσει ομάδες που παίζουν γρήγορα, άλλες που παίζουν αργά και νομίζω ότι διαθέτουμε την ποιότητα και το ταλέντο για να παίξουμε καλύτερα».
Για τη σημασία της αναμέτρησης στη μάχη της πρόκρισης τόνισε: «Όλα τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε κερδίσει τη Μανρέσα εδώ και θέλουμε να το ξανακάνουμε, ώστε να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον την πρόκριση».
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