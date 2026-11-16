



Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής πρόσθεσε ότι αυτό που χαρακτηρίζει τη σχέση τους είναι ο θαυμασμός και όχι η ζήλια, τονίζοντας ότι δεν ενοχλείται όταν διαβάζει εκθειαστικά σχόλια για εκείνη στα social media: « Υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στον θαυμασμό και τη ζήλια, η ζήλια έχει κατά βάση αρνητικό πρόσημο και φθείρει τη σχέση. Υπάρχει μία εποικοδομητική ζήλια σε έναν βαθμό, που θέλω να ξέρω ότι με γουστάρει, μέχρι εκεί. Δεν ζηλεύω, επειδή τη θαυμάζει κάποιος ή επειδή της έγραψε ένα σχόλιο κάποιος. Ίσα ίσα χαίρομαι και λέω "δικιά μου είναι "».

Τον θαυμασμό της για την εμφάνιση του συζύγου της, Σάκη Τανιμανίδη , εξέφρασε η Χριστίνα Μπόμπα , σχολιάζοντας πως διαθέτει πολύ ωραίο σώμα και πως δεν υπάρχει λόγος να το κρύβει.Με αφορμή την πρόσφατη φωτογράφιση με εσώρουχα που έκανε ο παρουσιαστής, η σύζυγός του εξήγησε μέσω δηλώσεων που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ότι της αρέσει όταν ο Σάκης Τανιμανίδης δέχεται θετικά σχόλια για την εικόνα του.Όπως είπε η ίδια: «Εγώ παιδιά είμαι αυτή που τον παρακινεί να τα κάνει όλα αυτά, γιατί είναι τόσο ωραίος, έχει τέτοιο κορμί, δεν μπορούμε να τα κρύβουμε αυτά. Χαίρομαι άμα σχολιάζουν και κύριοι και κυρίες, χαίρομαι πάρα πολύ να σχολιάζουν και να δείχνουν τον θαυμασμό τους».