Γρηγόρης Βαλτινός για Μελίνα Μερκούρη: Με έβαζε να κλέβω τσιγάρα από τον Ζυλ Ντασέν για να καπνίζει
Γρηγόρης Βαλτινός για Μελίνα Μερκούρη: Με έβαζε να κλέβω τσιγάρα από τον Ζυλ Ντασέν για να καπνίζει
Η Μελίνα καθημερινά έκλεβε τσιγάρα, είτε από τον Ντασέν, είτε έπαιρνε από άλλους, ανέφερε ο ηθοποιός
Μια συνήθεια της Μελίνας Μερκούρη μοιράστηκε ο Γρηγόρης Βαλτινός, θυμούμενος πως τον έβαζε να παίρνει κρυφά τσιγάρα από τον Ζυλ Ντασέν για να μπορεί να καπνίσει.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» όπου μίλησε για ιστορίες από το παρελθόν, μεταξύ των οποίων και μία που αφορούσε στη Μελίνα Μερκούρη και τον Ζυλ Ντασέν. Όπως δήλωσε, επειδή ο σκηνοθέτης δεν επέτρεπε στη σύζυγό του να καπνίζει για λόγους υγείας, εκείνη ζητούσε από τον ίδιο να της εξασφαλίζει κρυφά τσιγάρα.
Ο Γρηγόρης Βαλτινός εξήγησε, ότι η Μελίνα Μερκούρη εκμεταλλευόταν την αμηχανία που του προκαλούσε η παρουσία της, ζητώντας του να παίρνει κρυφά τσιγάρα από τον Ζυλ Ντασέν. Όπως διευκρίνισε, εκείνος δεν το έκανε συχνά, καθώς γνώριζε ότι το κάπνισμα επιβάρυνε την υγεία της: «Με έβαζε λοιπόν, βλέποντας αυτό το δέος που είχα απέναντί της, μου έλεγε “τώρα θα μου κάνεις μια χάρη, θα πας και θα κλέψεις ένα τσιγάρο από τον Τζούλι και θα μου το φέρεις, γιατί μου κρατάει την κασετίνα και δεν μου δίνει τσιγάρα”. Και πήγαινα και έκανα αυτό το πράγμα. Δεν το έκανα πολλές φορές, γιατί ήξερα ότι είναι εις βάρος της».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, ο ηθοποιός περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η Μελίνα Μερκούρη προσπαθούσε να βρίσκει τσιγάρα, αλλά και τη σχέση που είχε αναπτύξει μαζί της, παρά το δέος που ένιωθε απέναντί της: «Της μέτραγε τα τσιγάρα, είχε κασετίνα και της την άνοιγε. Η Μελίνα καθημερινά έκλεβε, είτε έκλεβε τσιγάρα από τον Ντασέν, είτε πρόσθετε τσιγάρα στην κασετίνα που τα έπαιρνε από άλλους. Εμένα με έπιανε στο φιλότιμο, είχα βεβαίως ένα δέος. Ήθελε μονίμως να της μιλάω στον ενικό, εγώ επειδή είχα αυτό το δέος δεν μπορούσα να της μιλάω στον ενικό και το απέδιδε στο ότι δεν την αγαπάω. Έλεγε “αφού δεν μου μιλάς στον ενικό, δεν με αγαπάς, δεν είμαστε φίλοι”».
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» όπου μίλησε για ιστορίες από το παρελθόν, μεταξύ των οποίων και μία που αφορούσε στη Μελίνα Μερκούρη και τον Ζυλ Ντασέν. Όπως δήλωσε, επειδή ο σκηνοθέτης δεν επέτρεπε στη σύζυγό του να καπνίζει για λόγους υγείας, εκείνη ζητούσε από τον ίδιο να της εξασφαλίζει κρυφά τσιγάρα.
Ο Γρηγόρης Βαλτινός εξήγησε, ότι η Μελίνα Μερκούρη εκμεταλλευόταν την αμηχανία που του προκαλούσε η παρουσία της, ζητώντας του να παίρνει κρυφά τσιγάρα από τον Ζυλ Ντασέν. Όπως διευκρίνισε, εκείνος δεν το έκανε συχνά, καθώς γνώριζε ότι το κάπνισμα επιβάρυνε την υγεία της: «Με έβαζε λοιπόν, βλέποντας αυτό το δέος που είχα απέναντί της, μου έλεγε “τώρα θα μου κάνεις μια χάρη, θα πας και θα κλέψεις ένα τσιγάρο από τον Τζούλι και θα μου το φέρεις, γιατί μου κρατάει την κασετίνα και δεν μου δίνει τσιγάρα”. Και πήγαινα και έκανα αυτό το πράγμα. Δεν το έκανα πολλές φορές, γιατί ήξερα ότι είναι εις βάρος της».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, ο ηθοποιός περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η Μελίνα Μερκούρη προσπαθούσε να βρίσκει τσιγάρα, αλλά και τη σχέση που είχε αναπτύξει μαζί της, παρά το δέος που ένιωθε απέναντί της: «Της μέτραγε τα τσιγάρα, είχε κασετίνα και της την άνοιγε. Η Μελίνα καθημερινά έκλεβε, είτε έκλεβε τσιγάρα από τον Ντασέν, είτε πρόσθετε τσιγάρα στην κασετίνα που τα έπαιρνε από άλλους. Εμένα με έπιανε στο φιλότιμο, είχα βεβαίως ένα δέος. Ήθελε μονίμως να της μιλάω στον ενικό, εγώ επειδή είχα αυτό το δέος δεν μπορούσα να της μιλάω στον ενικό και το απέδιδε στο ότι δεν την αγαπάω. Έλεγε “αφού δεν μου μιλάς στον ενικό, δεν με αγαπάς, δεν είμαστε φίλοι”».
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