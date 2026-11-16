Γρηγόρης Βαλτινός





Νωρίτερα, ο ηθοποιός περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η Μελίνα Μερκούρη προσπαθούσε να βρίσκει τσιγάρα, αλλά και τη σχέση που είχε αναπτύξει μαζί της, παρά το δέος που ένιωθε απέναντί της: « Της μέτραγε τα τσιγάρα, είχε κασετίνα και της την άνοιγε . Η Μελίνα καθημερινά έκλεβε, είτε έκλεβε τσιγάρα από τον Ντασέν, είτε πρόσθετε τσιγάρα στην κασετίνα που τα έπαιρνε από άλλους. Εμένα με έπιανε στο φιλότιμο, είχα βεβαίως ένα δέος. Ήθελε μονίμως να της μιλάω στον ενικό, εγώ επειδή είχα αυτό το δέος δεν μπορούσα να της μιλάω στον ενικό και το απέδιδε στο ότι δεν την αγαπάω. Έλεγε “αφού δεν μου μιλάς στον ενικό, δεν με αγαπάς, δεν είμαστε φίλοι ”».