Προειδοποίηση από 38 χώρες για τις ρωσικές επιθέσεις

Ο κίνδυνος τήξης του πυρηνικού καυσίμου και το προηγούμενο του Τσερνόμπιλ

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«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος θα είναι αυτόν τον χειμώνα»

Οι εννέα αντιδραστήρες και η εξάρτηση της Ουκρανίας από την πυρηνική ενέργεια

Αυξημένος εκτιμάται πως είναι ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ατυχήματος στηνμέσα στον φετινό χειμώνα, καθώς ηεντείνει τις επιθέσεις της κατά ενεργειακών υποδομών της χώρας, σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες αρχές πυρηνικής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων οι, η, ο, ηκαι τα κράτη-μέλη τηςΣύμφωνα με το Reuters, οι ειδικοί εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για το ενδεχόμενο γενικευμένης διακοπής της ηλεκτροδότησης, που θα μπορούσε να επηρεάσει ταυτόχρονα εννέα πυρηνικούς αντιδραστήρες και να θέσει σε κίνδυνο τα συστήματα ψύξης τους, δημιουργώντας προϋποθέσεις για σοβαρό πυρηνικό ατύχημα με πιθανή διαρροή ραδιενέργειας.Η Μόσχα έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας, πλήττοντας σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γραμμές μεταφοράς ρεύματος και υποσταθμούς, σε ένα δίκτυο που έχει ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια πολέμου.«Εκφράζουμε από κοινού τη βαθιά μας ανησυχία για τους αυξανόμενους κινδύνους για την πυρηνική ασφάλεια που προκύπτουν από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της στις ενεργειακές υποδομές της χώρας», αναφέρουν οι αρμόδιοι οργανισμοί σε κοινή ανακοίνωση, την οποία επικαλείται τοπριν από τη δημοσιοποίησή της.«Θεωρούμε ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να σταματήσει η Ρωσία τις επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας και των ενεργειακών υποδομών που είναι απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία τους», προσθέτουν.Την κοινή έκκληση υπογράφουν τρεις οργανισμοί: η, που εκπροσωπεί τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές ακτινοπροστασίας, η, η Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών Πυρηνικής Ασφάλειας της Δυτικής Ευρώπης, και η, που εκπροσωπεί τις αρχές ακτινοπροστασίας των σκανδιναβικών χωρών. Συνολικά, οι οργανισμοί εκπροσωπούν 38 χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας.Η βασική ανησυχία των ρυθμιστικών αρχών αφορά την εξάρτηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων από τη σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.Όπως επισημαίνουν, χωρίς αξιόπιστη ηλεκτροδότηση από το δίκτυο, καθίσταται ολοένα δυσκολότερη η διατήρηση της απαραίτητης ψύξης του πυρηνικού καυσίμου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος υπερθέρμανσης και τήξης του.Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα μπορούσε να σημειωθεί διαρροή ραδιενεργών υλικών στην ατμόσφαιρα, όπως συνέβη κατά την καταστροφή τουτο, η οποία θεωρείται το σοβαρότερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία της πολιτικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας.Το ατύχημα εκείνο είχε ως αποτέλεσμα τη διασπορά ραδιενεργών ισοτόπων, όπως το, τοκαι το, σε περιοχές της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας, της Ρωσίας, καθώς και της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη και εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τις ουκρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, παρά την ύπαρξη εφεδρικών συστημάτων ασφαλείας.Σε συνέντευξή του στο, ο επικεφαλής των οργανισμώνκαι, ανέφερε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έχουν γίνει πιο φονικές τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς χρησιμοποιούνται πλέον μη επανδρωμένα αεροσκάφη με μεγαλύτερα εκρηκτικά φορτία και αυξημένη ακρίβεια στόχευσης.«Εξαιτίας αυτής της νέας τακτικής των Ρώσων, είναι σαφές ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος θα υπάρξει αυτόν τον χειμώνα», είπε και πρόσθεσε πως το δυσμενέστερο σενάριο θα ήταν ένα γενικευμένο μπλακάουτ σε ολόκληρο το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, το οποίο θα επηρέαζε ταυτόχρονα και τους εννέα πυρηνικούς αντιδραστήρες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα.«Εννέα αντιδραστήρες ταυτόχρονα, με πιθανότητα διαρροής ραδιενέργειας, θα συνιστούσαν μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση», προειδοποίησε, υπογραμμίζοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να αποτραπεί εφόσον αναληφθεί άμεσα δράση και ασκηθεί πίεση στη Ρωσία για να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών.«Είναι δυνατόν να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση, εάν δράσουμε», τόνισε, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, όπως επισήμανε, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν στενότερα για την ενίσχυση της ετοιμότητάς τους απέναντι στις πιθανές συνέπειες ενός πυρηνικού ατυχήματος.Το Σάββατο, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας () ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική δραστηριότητα είχε προκαλέσει αστάθεια στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, οδηγώντας σε μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένες μονάδες των πυρηνικών σταθμών της χώρας.