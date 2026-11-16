Φόβοι για πυρηνικό ατύχημα στην Ουκρανία: 38 χώρες ζητούν διακοπή των ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές
Φόβοι για πυρηνικό ατύχημα στην Ουκρανία: 38 χώρες ζητούν διακοπή των ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές
Οι επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο απειλούν την ασφαλή λειτουργία εννέα πυρηνικών αντιδραστήρων - Εφιαλτικό σενάριο ένα γενικευμένο μπλακάουτ που θα μπορούσε να προκαλέσει ταυτόχρονα προβλήματα ψύξης - Συναγερμός και για τη Ζαπορίζια
Αυξημένος εκτιμάται πως είναι ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ατυχήματος στην Ουκρανία μέσα στον φετινό χειμώνα, καθώς η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της κατά ενεργειακών υποδομών της χώρας, σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες αρχές πυρηνικής ασφάλειας 38 κρατών, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με το Reuters, οι ειδικοί εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για το ενδεχόμενο γενικευμένης διακοπής της ηλεκτροδότησης, που θα μπορούσε να επηρεάσει ταυτόχρονα εννέα πυρηνικούς αντιδραστήρες και να θέσει σε κίνδυνο τα συστήματα ψύξης τους, δημιουργώντας προϋποθέσεις για σοβαρό πυρηνικό ατύχημα με πιθανή διαρροή ραδιενέργειας.
«Εκφράζουμε από κοινού τη βαθιά μας ανησυχία για τους αυξανόμενους κινδύνους για την πυρηνική ασφάλεια που προκύπτουν από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της στις ενεργειακές υποδομές της χώρας», αναφέρουν οι αρμόδιοι οργανισμοί σε κοινή ανακοίνωση, την οποία επικαλείται το Reuters πριν από τη δημοσιοποίησή της.
«Θεωρούμε ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να σταματήσει η Ρωσία τις επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας και των ενεργειακών υποδομών που είναι απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία τους», προσθέτουν.
Την κοινή έκκληση υπογράφουν τρεις οργανισμοί: η HERCA, που εκπροσωπεί τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές ακτινοπροστασίας, η WENRA, η Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών Πυρηνικής Ασφάλειας της Δυτικής Ευρώπης, και η NORA, που εκπροσωπεί τις αρχές ακτινοπροστασίας των σκανδιναβικών χωρών. Συνολικά, οι οργανισμοί εκπροσωπούν 38 χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας.
Όπως επισημαίνουν, χωρίς αξιόπιστη ηλεκτροδότηση από το δίκτυο, καθίσταται ολοένα δυσκολότερη η διατήρηση της απαραίτητης ψύξης του πυρηνικού καυσίμου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος υπερθέρμανσης και τήξης του.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα μπορούσε να σημειωθεί διαρροή ραδιενεργών υλικών στην ατμόσφαιρα, όπως συνέβη κατά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ το 1986, η οποία θεωρείται το σοβαρότερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία της πολιτικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας.
Το ατύχημα εκείνο είχε ως αποτέλεσμα τη διασπορά ραδιενεργών ισοτόπων, όπως το ιώδιο-131, το καίσιο-134 και το καίσιο-137, σε περιοχές της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας, της Ρωσίας, καθώς και της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη και εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τις ουκρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, παρά την ύπαρξη εφεδρικών συστημάτων ασφαλείας.
«Εξαιτίας αυτής της νέας τακτικής των Ρώσων, είναι σαφές ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος θα υπάρξει αυτόν τον χειμώνα», είπε και πρόσθεσε πως το δυσμενέστερο σενάριο θα ήταν ένα γενικευμένο μπλακάουτ σε ολόκληρο το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, το οποίο θα επηρέαζε ταυτόχρονα και τους εννέα πυρηνικούς αντιδραστήρες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα.
«Εννέα αντιδραστήρες ταυτόχρονα, με πιθανότητα διαρροής ραδιενέργειας, θα συνιστούσαν μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση», προειδοποίησε, υπογραμμίζοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να αποτραπεί εφόσον αναληφθεί άμεσα δράση και ασκηθεί πίεση στη Ρωσία για να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών.
«Είναι δυνατόν να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση, εάν δράσουμε», τόνισε, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, όπως επισήμανε, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν στενότερα για την ενίσχυση της ετοιμότητάς τους απέναντι στις πιθανές συνέπειες ενός πυρηνικού ατυχήματος.
Σύμφωνα με το Reuters, οι ειδικοί εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για το ενδεχόμενο γενικευμένης διακοπής της ηλεκτροδότησης, που θα μπορούσε να επηρεάσει ταυτόχρονα εννέα πυρηνικούς αντιδραστήρες και να θέσει σε κίνδυνο τα συστήματα ψύξης τους, δημιουργώντας προϋποθέσεις για σοβαρό πυρηνικό ατύχημα με πιθανή διαρροή ραδιενέργειας.
Προειδοποίηση από 38 χώρες για τις ρωσικές επιθέσειςΗ Μόσχα έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας, πλήττοντας σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γραμμές μεταφοράς ρεύματος και υποσταθμούς, σε ένα δίκτυο που έχει ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια πολέμου.
«Εκφράζουμε από κοινού τη βαθιά μας ανησυχία για τους αυξανόμενους κινδύνους για την πυρηνική ασφάλεια που προκύπτουν από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της στις ενεργειακές υποδομές της χώρας», αναφέρουν οι αρμόδιοι οργανισμοί σε κοινή ανακοίνωση, την οποία επικαλείται το Reuters πριν από τη δημοσιοποίησή της.
«Θεωρούμε ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να σταματήσει η Ρωσία τις επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας και των ενεργειακών υποδομών που είναι απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία τους», προσθέτουν.
Την κοινή έκκληση υπογράφουν τρεις οργανισμοί: η HERCA, που εκπροσωπεί τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές ακτινοπροστασίας, η WENRA, η Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών Πυρηνικής Ασφάλειας της Δυτικής Ευρώπης, και η NORA, που εκπροσωπεί τις αρχές ακτινοπροστασίας των σκανδιναβικών χωρών. Συνολικά, οι οργανισμοί εκπροσωπούν 38 χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας.
Ο κίνδυνος τήξης του πυρηνικού καυσίμου και το προηγούμενο του ΤσερνόμπιλΗ βασική ανησυχία των ρυθμιστικών αρχών αφορά την εξάρτηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων από τη σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
Όπως επισημαίνουν, χωρίς αξιόπιστη ηλεκτροδότηση από το δίκτυο, καθίσταται ολοένα δυσκολότερη η διατήρηση της απαραίτητης ψύξης του πυρηνικού καυσίμου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος υπερθέρμανσης και τήξης του.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα μπορούσε να σημειωθεί διαρροή ραδιενεργών υλικών στην ατμόσφαιρα, όπως συνέβη κατά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ το 1986, η οποία θεωρείται το σοβαρότερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία της πολιτικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας.
Το ατύχημα εκείνο είχε ως αποτέλεσμα τη διασπορά ραδιενεργών ισοτόπων, όπως το ιώδιο-131, το καίσιο-134 και το καίσιο-137, σε περιοχές της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας, της Ρωσίας, καθώς και της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη και εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τις ουκρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, παρά την ύπαρξη εφεδρικών συστημάτων ασφαλείας.
«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος θα είναι αυτόν τον χειμώνα»Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο επικεφαλής των οργανισμών HERCA και NORA, Περ Στραντ, ανέφερε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έχουν γίνει πιο φονικές τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς χρησιμοποιούνται πλέον μη επανδρωμένα αεροσκάφη με μεγαλύτερα εκρηκτικά φορτία και αυξημένη ακρίβεια στόχευσης.
«Εξαιτίας αυτής της νέας τακτικής των Ρώσων, είναι σαφές ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος θα υπάρξει αυτόν τον χειμώνα», είπε και πρόσθεσε πως το δυσμενέστερο σενάριο θα ήταν ένα γενικευμένο μπλακάουτ σε ολόκληρο το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, το οποίο θα επηρέαζε ταυτόχρονα και τους εννέα πυρηνικούς αντιδραστήρες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα.
«Εννέα αντιδραστήρες ταυτόχρονα, με πιθανότητα διαρροής ραδιενέργειας, θα συνιστούσαν μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση», προειδοποίησε, υπογραμμίζοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να αποτραπεί εφόσον αναληφθεί άμεσα δράση και ασκηθεί πίεση στη Ρωσία για να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών.
«Είναι δυνατόν να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση, εάν δράσουμε», τόνισε, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, όπως επισήμανε, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν στενότερα για την ενίσχυση της ετοιμότητάς τους απέναντι στις πιθανές συνέπειες ενός πυρηνικού ατυχήματος.
Οι εννέα αντιδραστήρες και η εξάρτηση της Ουκρανίας από την πυρηνική ενέργειαΤο Σάββατο, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική δραστηριότητα είχε προκαλέσει αστάθεια στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, οδηγώντας σε μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένες μονάδες των πυρηνικών σταθμών της χώρας.
Η Ουκρανία διαθέτει τέσσερις πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκ των οποίων οι τρεις βρίσκονται σε λειτουργία και αναμένεται να καλύψουν περίπου το 80% των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα.
Ο τέταρτος σταθμός, στη Ζαπορίζια, είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης και βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, σε περιοχή κοντά στη γραμμή του μετώπου. Παρότι δεν παράγει πλέον ηλεκτρική ενέργεια, εξακολουθεί να χρειάζεται εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος για τη λειτουργία των συστημάτων ψύξης του πυρηνικού καυσίμου και την αποτροπή ενδεχόμενης τήξης του. Ο εξοπλισμός του συγκεκριμένου σταθμού τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται από την Ουκρανία.
Κάθε φορά που διακόπτεται η τροφοδοσία του από το ηλεκτρικό δίκτυο, ο σταθμός αναγκάζεται να καταφεύγει σε εφεδρικές γεννήτριες πετρελαίου για τη διατήρηση των απαραίτητων λειτουργιών ασφαλείας.
Από τα τέλη Μαρτίου, η εγκατάσταση εξαρτάται από μία μόνο εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ευάλωτη την ασφαλή λειτουργία της σε περίπτωση νέας επίθεσης ή βλάβης.
Ο τέταρτος σταθμός, στη Ζαπορίζια, είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης και βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, σε περιοχή κοντά στη γραμμή του μετώπου. Παρότι δεν παράγει πλέον ηλεκτρική ενέργεια, εξακολουθεί να χρειάζεται εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος για τη λειτουργία των συστημάτων ψύξης του πυρηνικού καυσίμου και την αποτροπή ενδεχόμενης τήξης του. Ο εξοπλισμός του συγκεκριμένου σταθμού τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται από την Ουκρανία.
Ζαπορίζια: 27 φορές έμεινε χωρίς εξωτερική ηλεκτροδότηση από την έναρξη του πολέμουΣύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Σάββατο ο ΔΟΑΕ, ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχει χάσει την εξωτερική ηλεκτροδότησή του 27 φορές από την έναρξη του πολέμου.
Κάθε φορά που διακόπτεται η τροφοδοσία του από το ηλεκτρικό δίκτυο, ο σταθμός αναγκάζεται να καταφεύγει σε εφεδρικές γεννήτριες πετρελαίου για τη διατήρηση των απαραίτητων λειτουργιών ασφαλείας.
Από τα τέλη Μαρτίου, η εγκατάσταση εξαρτάται από μία μόνο εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ευάλωτη την ασφαλή λειτουργία της σε περίπτωση νέας επίθεσης ή βλάβης.
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