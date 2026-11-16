Νέες μαζικές απειλές για βόμβες και δηλητηρίαση μαθητών σε εκατοντάδες σχολεία στην Ιταλία, δεν έγιναν εκκενώσεις
Νέες μαζικές απειλές για βόμβες και δηλητηρίαση μαθητών σε εκατοντάδες σχολεία στην Ιταλία, δεν έγιναν εκκενώσεις
Οι αποστολείς ισχυρίζονται ότι έχουν τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς και ότι έχουν δηλητηριάσει τρόφιμα στα σχολικά κυλικεία - Με εντολή του υπουργείου Εσωτερικών δεν έχουν πραγματοποιηθεί εκκενώσεις
Νέο κύμα (το τρίτο σε μια εβδομάδα) απειλητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκάλεσε ανησυχία στην Ιταλία, καθώς εκατοντάδες σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα έγιναν το πρωί της Δευτέρας αποδέκτες email που προειδοποιούν για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών και δηλητηρίαση τροφίμων που προορίζονται για μαθητές.
Πρόκειται για συνέχεια αντίστοιχων απειλών που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες, με τους αποστολείς να χρησιμοποιούν την ίδια υπογραφή. Παρά το περιεχόμενο των μηνυμάτων, μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί εκκένωση σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την οδηγία του Ιταλού υπουργού Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι.
Στο μήνυμα, οι αποστολείς ισχυρίζονται ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε σχολικό κτήριο, ο οποίος πρόκειται να ενεργοποιηθεί εντός 40 λεπτών. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι έχουν στρατολογήσει εργαζόμενο σχολικής καντίνας, ο οποίος φέρεται να έχει αναμείξει τοξικές χημικές ουσίες με τα τρόφιμα.
Το πλήρες κείμενο του απειλητικού email αναφέρει: «Αγνοήσατε τα αιτήματά μας και αυτό είναι πραγματικά κρίμα. Μόλις έλαβα την εντολή να τοποθετήσω και να ενεργοποιήσω έναν εκρηκτικό μηχανισμό στο κτήριό σας. Η έκρηξη θα σημειωθεί σε 40 λεπτά. Ο μηχανισμός έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το ωστικό κύμα να καλύψει ολόκληρη την περίμετρο. Επιπλέον, είχαμε προηγουμένως στρατολογήσει έναν υπάλληλο από την καντίνα σας, ο οποίος ανέμειξε ένα τοξικό μείγμα αζιδίου του νατρίου και κυανιούχου καλίου με τις προμήθειες τροφίμων. Και να θυμάστε: Για όλα τα θύματα που θα πεθάνουν κάτω από τα ερείπια, η ευθύνη θα είναι δική σας. Ο εκρηκτικός μηχανισμός είναι τόσο ισχυρός που σίγουρα θα καταστρέψει ολόκληρο τον δρόμο. Καλή τύχη».
Παρά τη μαζική αποστολή των μηνυμάτων, οι σχολικές μονάδες δεν έχουν εκκενωθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργού Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι.
Πρόκειται για συνέχεια αντίστοιχων απειλών που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες, με τους αποστολείς να χρησιμοποιούν την ίδια υπογραφή. Παρά το περιεχόμενο των μηνυμάτων, μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί εκκένωση σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την οδηγία του Ιταλού υπουργού Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι.
«Η έκρηξη θα γίνει σε 40 λεπτά» – Τι αναφέρει το απειλητικό μήνυμαΤο νέο email, το οποίο εστάλη σε εκατοντάδες ιταλικά σχολεία, προήλθε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου academic.affairs3@vnuk.udn.
Στο μήνυμα, οι αποστολείς ισχυρίζονται ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε σχολικό κτήριο, ο οποίος πρόκειται να ενεργοποιηθεί εντός 40 λεπτών. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι έχουν στρατολογήσει εργαζόμενο σχολικής καντίνας, ο οποίος φέρεται να έχει αναμείξει τοξικές χημικές ουσίες με τα τρόφιμα.
Το πλήρες κείμενο του απειλητικού email αναφέρει: «Αγνοήσατε τα αιτήματά μας και αυτό είναι πραγματικά κρίμα. Μόλις έλαβα την εντολή να τοποθετήσω και να ενεργοποιήσω έναν εκρηκτικό μηχανισμό στο κτήριό σας. Η έκρηξη θα σημειωθεί σε 40 λεπτά. Ο μηχανισμός έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το ωστικό κύμα να καλύψει ολόκληρη την περίμετρο. Επιπλέον, είχαμε προηγουμένως στρατολογήσει έναν υπάλληλο από την καντίνα σας, ο οποίος ανέμειξε ένα τοξικό μείγμα αζιδίου του νατρίου και κυανιούχου καλίου με τις προμήθειες τροφίμων. Και να θυμάστε: Για όλα τα θύματα που θα πεθάνουν κάτω από τα ερείπια, η ευθύνη θα είναι δική σας. Ο εκρηκτικός μηχανισμός είναι τόσο ισχυρός που σίγουρα θα καταστρέψει ολόκληρο τον δρόμο. Καλή τύχη».
Η ίδια υπογραφή με τα προηγούμενα απειλητικά μηνύματαΤο email φέρει την υπογραφή «MA», με το όνομα Μιχαήλ Αντρόποφ, η οποία είχε εμφανιστεί και στα αντίστοιχα μηνύματα που εστάλησαν τις προηγούμενες ημέρες.
Παρά τη μαζική αποστολή των μηνυμάτων, οι σχολικές μονάδες δεν έχουν εκκενωθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργού Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι.
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