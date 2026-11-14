Μαρία Γεωργιάδου για την εποχή που ήταν ζευγάρι με τον Στράτο Τζώρτζογλου: Ήταν προσβλητικό το κίτρινο κουτσομπολιό, με είχε πιάσει απελπισία
Μαρία Γεωργιάδου για την εποχή που ήταν ζευγάρι με τον Στράτο Τζώρτζογλου: Ήταν προσβλητικό το κίτρινο κουτσομπολιό, με είχε πιάσει απελπισία
Παρουσίαζαν μια εικόνα για εμάς που δεν αντιστοιχούσε στην πραγματικότητα, τόνισε η ηθοποιός
Στην εποχή που ήταν ζευγάρι με τον Στράτο Τζώρτζογλου ανέτρεξε η Μαρία Γεωργιάδου, θυμούμενη την έντονη δημοσιότητα που είχε πάρει η σχέση τους. Η ηθοποιός που έχει αποκτήσει έναν γιο με τον πρώην σύζυγο και συνάδελφό της τόνισε πως τα δημοσιεύματα και το «κίτρινο» κουτσομπολιό ξεπερνούσαν πολλές φορές τα όρια, παρουσιάζοντας μια εικόνα που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Υπήρξαν μάλιστα στιγμές που ένιωσε ακόμη και απελπισία.
Σε συνέντευξη που έδωσε μαζί με τον Στράτο Τζώρτζογλου στο περιοδικό OK!, η Μαρία Γεωργιάδου ρωτήθηκε για το αν είχε ενοχληθεί από την υπερβολική προβολή της σχέσης τους στα Μέσα, με την ίδια να απαντά: «Κάποια στιγμή δεν ήταν απλά ενοχλητικό, αλλά προσβλητικό το ''κίτρινο'' κουτσομπολιό. Παρουσίαζαν μια εικόνα για εμάς που δεν αντιστοιχούσε στην πραγματικότητα. Μια-δυο φορές με είχε πιάσει απελπισία, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι ένα παιχνίδι που δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε, δεν είναι στο χέρι μας. Επίσης, συνειδητοποίησα ότι είναι ένα κακό παιχνίδι που κάποια στιγμή θα τελειώσει, όπως και έγινε».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός εξήγησε πως, παρότι θα μπορούσε να ζητήσει τη γνώμη του Στράτου Τζώρτζογλου για ζητήματα που την απασχολούν, επιλέγει να παίρνει μόνη της τις αποφάσεις της. Όπως τόνισε, θεωρεί σημαντικό ο καθένας να αναλαμβάνει τα ρίσκα των επιλογών του και να μαθαίνει από τα λάθη του.
«Θα μπορούσα να ζητήσω τη γνώμη του αλλά δεν το κάνω, γιατί θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να αποφασίζει μόνος του και να παίρνει τα ρίσκα του. Έτσι κι αλλιώς, κατά κάποιον τρόπο, τελικά θα κάνεις αυτό που θέλεις ο ίδιος. Και αν ήταν λάθος, κάποια στιγμή θα πάρεις το σωστό μήνυμα και δεν θα το επαναλάβεις», σημείωσε.
Σε συνέντευξη που έδωσε μαζί με τον Στράτο Τζώρτζογλου στο περιοδικό OK!, η Μαρία Γεωργιάδου ρωτήθηκε για το αν είχε ενοχληθεί από την υπερβολική προβολή της σχέσης τους στα Μέσα, με την ίδια να απαντά: «Κάποια στιγμή δεν ήταν απλά ενοχλητικό, αλλά προσβλητικό το ''κίτρινο'' κουτσομπολιό. Παρουσίαζαν μια εικόνα για εμάς που δεν αντιστοιχούσε στην πραγματικότητα. Μια-δυο φορές με είχε πιάσει απελπισία, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι ένα παιχνίδι που δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε, δεν είναι στο χέρι μας. Επίσης, συνειδητοποίησα ότι είναι ένα κακό παιχνίδι που κάποια στιγμή θα τελειώσει, όπως και έγινε».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός εξήγησε πως, παρότι θα μπορούσε να ζητήσει τη γνώμη του Στράτου Τζώρτζογλου για ζητήματα που την απασχολούν, επιλέγει να παίρνει μόνη της τις αποφάσεις της. Όπως τόνισε, θεωρεί σημαντικό ο καθένας να αναλαμβάνει τα ρίσκα των επιλογών του και να μαθαίνει από τα λάθη του.
«Θα μπορούσα να ζητήσω τη γνώμη του αλλά δεν το κάνω, γιατί θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να αποφασίζει μόνος του και να παίρνει τα ρίσκα του. Έτσι κι αλλιώς, κατά κάποιον τρόπο, τελικά θα κάνεις αυτό που θέλεις ο ίδιος. Και αν ήταν λάθος, κάποια στιγμή θα πάρεις το σωστό μήνυμα και δεν θα το επαναλάβεις», σημείωσε.
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