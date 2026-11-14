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Ο Γιώργος Πετράκης νέος προπονητής του Παναιτωλικού
Ο Γιώργος Πετράκης νέος προπονητής του Παναιτωλικού
Ο Έλληνας τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο 2.5 ετών με την ομάδα του Αγρινίου
Ο Παναιτωλικός βρήκε τον αντικαταστάτη του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο της ομάδας.
Ο 38χρονος Έλληνας προπονητής Γιώργος Πετράκης αναλαμβάνει τα ηνία του Παναιτωλικού, υπογράφοντας συμβόλαιο με τους Αγρινιώτες για τα επόμενα 2,5 χρόνια.
Στο εξωτερικό εργάστηκε στη Jeunesse Esch του Λουξεμβούργου και στην Κύπρο στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, τη Δόξα Κατωκοπιάς και την Ομόνοια 29.
Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου αγωνιστικού μοντέλου με διάρκεια, η αξιοποίηση και εξέλιξη ποδοσφαιριστών, καθώς και η δημιουργία ενός συνόλου που θα διεκδικήσει την άνοδό του σε ψηλότερα βαθμολογικά σκαλοπάτια».
Ο 38χρονος Έλληνας προπονητής Γιώργος Πετράκης αναλαμβάνει τα ηνία του Παναιτωλικού, υπογράφοντας συμβόλαιο με τους Αγρινιώτες για τα επόμενα 2,5 χρόνια.
Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού«Η ομάδα μας ήρθε σε συμφωνία με τον Γιώργο Πετράκη ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία για τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Ο 38χρονος τεχνικός, κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, εργάστηκε σε εθνικές κατηγορίες της χώρας μας ως προπονητής σε Κισσαμιακό, ΑΕ Καραϊσκάκης, Λαμία, Κηφισιά, ΑΕΛ και πέρσι στον Ηρακλή.
Στο εξωτερικό εργάστηκε στη Jeunesse Esch του Λουξεμβούργου και στην Κύπρο στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, τη Δόξα Κατωκοπιάς και την Ομόνοια 29.
Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου αγωνιστικού μοντέλου με διάρκεια, η αξιοποίηση και εξέλιξη ποδοσφαιριστών, καθώς και η δημιουργία ενός συνόλου που θα διεκδικήσει την άνοδό του σε ψηλότερα βαθμολογικά σκαλοπάτια».
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