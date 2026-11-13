Ο Κώστας Καραφώτης και η σύζυγός του έκαναν το πρώτο ταξίδι με την 9 μηνών κόρη τους στη Νέα Υόρκη
Ο Κώστας Καραφώτης και η σύζυγός του έκαναν το πρώτο ταξίδι με την 9 μηνών κόρη τους στη Νέα Υόρκη
Το ζευγάρι δημοσίευσε φωτογραφίες μέσα από κοινή ανάρτηση, ενή η Κάτια Μάνου περιέγραψε την εμπειρία από το ταξίδι τους
Το πρώτο τους ταξίδι στη Νέα Υόρκη μαζί με την κόρη τους πραγματοποίησαν ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου. Το ζευγάρι προχώρησε σε μία κοινή ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την παραμονή του στην Αμερική, με τη γυναίκα του τραγουδιστή να περιγράφει την εμπειρία του ταξιδιού με το 9 μηνών παιδί τους.
Όπως εξήγησε, αρχικά δεν θα αποφάσιζε να πραγματοποιήσει ένα τόσο μακρινό ταξίδι με το μωρό, ωστόσο η προτροπή του συζύγου της την έκανε να αλλάξει γνώμη. «Νέα Υόρκη με την 9 μηνών Λυδία μας! Απροσδόκητες χαρές, που έσβηναν κάθε κούραση! Αν Κώστα δεν μου έλεγες φεύγουμε οι τρεις μας, δεν θα το αποφάσιζα ποτέ», έγραψε.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις βόλτες τους στο Central Park, αλλά και στην ευκαιρία που είχε να διαπιστώσει πόσο εύκολα προσαρμόζεται η κόρη τους σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. «Και έτσι θα έχανα τις υπέροχες βόλτες μας στο Central Park, την ευκαιρία να δω πόσο ευπροσάρμοστη και κοινωνική είναι η μικρίνα μας. Θα έχανα τις καινούργιες στιγμές και συζητήσεις μας με την Αναστασία και κυρίως δεν θα διαπίστωνα ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε τα πάντα να μοιάζουν εφικτά και εύκολα», συμπλήρωσε.
Στα στιγμιότυπα οι δυο τους φωτογραφίζονται μαζί με τη μικρή Λυδία, ενώ σε άλλα ο τραγουδιστής και η γυναίκα του ποζάρουν ο καθένας μόνος του.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το ζευγάρι
Όπως εξήγησε, αρχικά δεν θα αποφάσιζε να πραγματοποιήσει ένα τόσο μακρινό ταξίδι με το μωρό, ωστόσο η προτροπή του συζύγου της την έκανε να αλλάξει γνώμη. «Νέα Υόρκη με την 9 μηνών Λυδία μας! Απροσδόκητες χαρές, που έσβηναν κάθε κούραση! Αν Κώστα δεν μου έλεγες φεύγουμε οι τρεις μας, δεν θα το αποφάσιζα ποτέ», έγραψε.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις βόλτες τους στο Central Park, αλλά και στην ευκαιρία που είχε να διαπιστώσει πόσο εύκολα προσαρμόζεται η κόρη τους σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. «Και έτσι θα έχανα τις υπέροχες βόλτες μας στο Central Park, την ευκαιρία να δω πόσο ευπροσάρμοστη και κοινωνική είναι η μικρίνα μας. Θα έχανα τις καινούργιες στιγμές και συζητήσεις μας με την Αναστασία και κυρίως δεν θα διαπίστωνα ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε τα πάντα να μοιάζουν εφικτά και εύκολα», συμπλήρωσε.
Στα στιγμιότυπα οι δυο τους φωτογραφίζονται μαζί με τη μικρή Λυδία, ενώ σε άλλα ο τραγουδιστής και η γυναίκα του ποζάρουν ο καθένας μόνος του.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το ζευγάρι
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