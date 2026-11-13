Τράβις Μπάρκερ: Έκοψα τη μαριχουάνα μόνο επειδή διαγνώστηκα με προκαρκινικές αλλοιώσεις στον οισοφάγο

Ο μουσικός εκμυστηρεύτηκε ότι, αν η προειδοποίηση δεν είχε προέλθει από έναν γιατρό τον οποίο εμπιστευόταν, πιθανότατα δεν θα είχε εγκαταλείψει ποτέ τη συνήθεια





Ο 50χρονος ντράμερ των Blink-182 και σύζυγος της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν εξήγησε ότι κάπνιζε υπερβολικά και πως χρειάστηκε μια σοβαρή προειδοποίηση από τον γιατρό του για να εγκαταλείψει τη συνήθεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον εθισμό του στα παυσίπονα, τον οποίο κατάφερε να ξεπεράσει μετά το αεροπορικό δυστύχημα του 2008, από το οποίο επέζησε.







Ο ίδιος περιέγραψε τη συζήτηση που είχε με τον γιατρό του, ο οποίος είναι και προσωπικός του φίλος, όταν έμαθε τη διάγνωση. «Τον ρώτησα: "Είναι σοβαρό αυτό;" και μου απάντησε: "Αυτή είναι η προειδοποίησή σου, Τραβ. Μην παίζεις με αυτά τα πράγματα. Πρέπει να σταματήσεις το κάπνισμα"», θυμήθηκε.







Μάλιστα, αστειεύτηκε λέγοντας ότι πίστευε πως θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα του Γουίλι Νέλσον, του θρυλικού μουσικού της κάντρι που είναι γνωστός για τη μακροχρόνια χρήση κάνναβης. «Νόμιζα ότι θα μπορούσα να είμαι σαν τον Γουίλι Νέλσον και να καπνίζω μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω», είπε.



Ο Τράβις Μπάρκερ έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στη μάχη του με τον εθισμό στα οπιοειδή παυσίπονα, ο οποίος ξεκίνησε εξαιτίας του έντονου φόβου που είχε για τις αεροπορικές πτήσεις.



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Σταδιακά, η περιστασιακή χρήση εξελίχθηκε σε εξάρτηση. Αρχικά έπαιρνε ένα ή δύο παυσίπονα τύπου OxyContin πριν από τις πτήσεις, αλλά με τον καιρό έφτασε στο σημείο να μην μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτά.



Μια προσωπική αποκάλυψη για την υγεία του έκανε ο Τράβις Μπάρκερ , εξηγώντας ότι αποφάσισε να σταματήσει τη μαριχουάνα κάπνισμα, όταν διαγνώστηκε με προκαρκινικές αλλοίωσεις στον οισοφάγο.Ο 50χρονος ντράμερ των Blink-182 και σύζυγος της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν εξήγησε ότι κάπνιζε υπερβολικά και πως χρειάστηκε μια σοβαρή προειδοποίηση από τον γιατρό του για να εγκαταλείψει τη συνήθεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον εθισμό του στα παυσίπονα, τον οποίο κατάφερε να ξεπεράσει μετά το αεροπορικό δυστύχημα του 2008, από το οποίο επέζησε.Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast «Big Bro with Kid Cudi», ο Μπάρκερ σημείωσε ότι δεν είχε σκοπό να κόψει το κάπνισμα μέχρι τη στιγμή που ενημερώθηκε για το πρόβλημα υγείας του. «Το έκοψα μόνο επειδή διαγνώστηκα με προκαρκινικές αλλοιώσεις στον οισοφάγο», ανέφερε ο μουσικός, προσθέτοντας: «Μου άρεσε πολύ να καπνίζω πούρα κάνναβης και κάπνιζα υπερβολικά».Ο ίδιος περιέγραψε τη συζήτηση που είχε με τον γιατρό του, ο οποίος είναι και προσωπικός του φίλος, όταν έμαθε τη διάγνωση. «Τον ρώτησα: "Είναι σοβαρό αυτό;" και μου απάντησε: "Αυτή είναι η προειδοποίησή σου, Τραβ. Μην παίζεις με αυτά τα πράγματα. Πρέπει να σταματήσεις το κάπνισμα"», θυμήθηκε.Ο Μπάρκερ εκμυστηρεύτηκε ότι, αν η προειδοποίηση δεν είχε προέλθει από έναν γιατρό τον οποίο εμπιστευόταν, πιθανότατα δεν θα είχε εγκαταλείψει ποτέ τη συνήθεια.Μάλιστα, αστειεύτηκε λέγοντας ότι πίστευε πως θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα του Γουίλι Νέλσον, του θρυλικού μουσικού της κάντρι που είναι γνωστός για τη μακροχρόνια χρήση κάνναβης. «Νόμιζα ότι θα μπορούσα να είμαι σαν τον Γουίλι Νέλσον και να καπνίζω μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω», είπε.Ο Τράβις Μπάρκερ έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στη μάχη του με τον εθισμό στα οπιοειδή παυσίπονα, ο οποίος ξεκίνησε εξαιτίας του έντονου φόβου που είχε για τις αεροπορικές πτήσεις.Στο ντοκιμαντέρ «Louder Than Fear», ο μουσικός είχε εξηγήσει πώς άρχισε να λαμβάνει φάρμακα προκειμένου να διαχειριστεί το άγχος του κάθε φορά που έπρεπε να ταξιδέψει με αεροπλάνο. «Οι φίλοι μου ήξεραν πόσο πολύ φοβόμουν τις πτήσεις και ένας από αυτούς μου έδωσε ένα χάπι για να με βοηθήσει με το άγχος μου», είχε αναφέρει.Σταδιακά, η περιστασιακή χρήση εξελίχθηκε σε εξάρτηση. Αρχικά έπαιρνε ένα ή δύο παυσίπονα τύπου OxyContin πριν από τις πτήσεις, αλλά με τον καιρό έφτασε στο σημείο να μην μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτά.

Στην πιο δύσκολη περίοδο του εθισμού του, η κατάσταση είχε γίνει τόσο σοβαρή, ώστε χρειαζόταν συνεχή επιτήρηση. «Έκανα χρήση τόσων πολλών ουσιών, που είχα έναν σωματοφύλακα να με παρακολουθεί όλο το εικοσιτετράωρο. Η μοναδική του δουλειά ήταν να βεβαιώνεται ότι εξακολουθούσα να αναπνέω», είχε αποκαλύψει.



Η πρώην σύζυγός του, Σάνα Μόκλερ, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 2004 έως το 2008, είχε επίσης περιγράψει το μέγεθος του προβλήματος. Όπως αποκάλυψε, ο Μπάρκερ της είχε πει κάποτε: «Μερικές φορές παίρνω περίπου 20 με 30 χάπια την ημέρα». «Θυμάμαι να σκέφτομαι: "Πώς είναι δυνατόν να είσαι ακόμη ζωντανός;"».