Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Οι φωτογραφίες με τον γιο της και το μήνυμα για τη μητρότητα
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Οι φωτογραφίες με τον γιο της και το μήνυμα για τη μητρότητα
Έρχεται ένα γέλιο ή μια αγκαλιά που τα σβήνει όλα, έγραψε η ηθοποιός σε μια προσωπική εξομολόγηση
Ένα μήνυμα για τη μητρότητα και τις προκλήσεις της έστειλε μέσα από τα social media η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, δημοσιεύοντας παράλληλα μια σειρά από φωτογραφίες με τον γιο της.
Η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε ότι πριν γίνει μητέρα πίστευε πως θα μπορούσε να συνδυάσει όλες τις πτυχές της ζωής της, παραμένοντας δραστήρια, κοινωνική και γεμάτη ενέργεια. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η πραγματικότητα αποδείχθηκε αρκετά διαφορετική. «Πίστευα ότι θα γίνω η μαμά που θα καταφέρει να ισορροπήσει τα πάντα. Θα παραμείνει δραστήρια και κοινωνική και φρέσκια και ακούραστη! Ούτε καν!», έγραψε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην εξάντληση και στις ανασφάλειες που συχνά συνοδεύουν τη μητρότητα, επισημαίνοντας πως ένα γέλιο ή μια αγκαλιά αρκούν για να αλλάξουν τη διάθεσή της. «Και ενώ το fomo καλά κρατεί, και η εξάντληση διογκώνεται και οι ανασφάλειες για το αν αντεπεξέρχομαι όπως θα “έπρεπε” μπορούν να μαυρίσουν τις στιγμές που κάθομαι να πάρω μια ανάσα, μετά έρχεται ένα γέλιο ή μια αγκαλιά που τα σβήνει όλα! (Μέχρι να πάρω την επόμενη ανάσα τουλάχιστον…)».
Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου σχολίασε με χιούμορ τις φωτογραφίες που γεμίζουν πλέον το κινητό της, γράφοντας: «Υ.Γ. Ναι έτσι το camera roll μου πια!».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε ότι πριν γίνει μητέρα πίστευε πως θα μπορούσε να συνδυάσει όλες τις πτυχές της ζωής της, παραμένοντας δραστήρια, κοινωνική και γεμάτη ενέργεια. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η πραγματικότητα αποδείχθηκε αρκετά διαφορετική. «Πίστευα ότι θα γίνω η μαμά που θα καταφέρει να ισορροπήσει τα πάντα. Θα παραμείνει δραστήρια και κοινωνική και φρέσκια και ακούραστη! Ούτε καν!», έγραψε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην εξάντληση και στις ανασφάλειες που συχνά συνοδεύουν τη μητρότητα, επισημαίνοντας πως ένα γέλιο ή μια αγκαλιά αρκούν για να αλλάξουν τη διάθεσή της. «Και ενώ το fomo καλά κρατεί, και η εξάντληση διογκώνεται και οι ανασφάλειες για το αν αντεπεξέρχομαι όπως θα “έπρεπε” μπορούν να μαυρίσουν τις στιγμές που κάθομαι να πάρω μια ανάσα, μετά έρχεται ένα γέλιο ή μια αγκαλιά που τα σβήνει όλα! (Μέχρι να πάρω την επόμενη ανάσα τουλάχιστον…)».
Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου σχολίασε με χιούμορ τις φωτογραφίες που γεμίζουν πλέον το κινητό της, γράφοντας: «Υ.Γ. Ναι έτσι το camera roll μου πια!».
Δείτε την ανάρτησή της
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