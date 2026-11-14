Παροχές 2,2 δισ. ευρώ: Ποιοι παίρνουν 400, 500, 4.500 και έως 5.000 ευρώ - Όλες οι πληρωμές και οι φοροελαφρύνσεις

Πάνω από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι και ευάλωτοι δικαιούχοι στην πρώτη γραμμή των ενισχύσεων - Τι αλλάζει για τρίτεκνους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες και νέους γονείς από φέτος έως το 2028



Οι νέες διατάξεις αυξάνουν άμεσα την ετήσια ενίσχυση συνταξιούχων και άλλων δικαιούχων. Παράλληλα προβλέπουν επίδομα γέννησης και αναδρομικά σε νέους γονείς, ενώ μειώνουν φόρους για αγρότες, τρίτεκνους, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και αργαζόμενους που εισπράττουν φιλοδωρήματα.



Ποια μέτρα έρχονται Οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν στο τέλος Νοεμβρίου, ενώ από τώρα μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχουν αποδοθεί στους ωφελούμενους και οι περισσότερες από τις φοροελαφρύνσεις που περιλαμβάνονται στις διατάξεις.



Μεταξύ άλλων, περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι και ευπαθείς ομάδες θα λάβουν έως 30 Νοεμβρίου την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ καθαρά, αυξημένη κατά 60% σε σχέση με τα 250 ευρώ που δόθηκαν τον Νοέμβριο πέρυσι.



Ακολουθούν, έως 31 Δεκεμβρίου, οι αναδρομικές διαφορές του αυξημένου







Τα αφορολόγητα 20.000 ευρώ για τους αγρότες, οι φοροελαφρύνσεις αλλά και οι μειώσεις στα τεκμήρια των επαγγελματιών, αφορούν ήδη στα εισοδήματα του 2026. Η μείωση της εισφοράς ανεργίας των εργαζομένων ξεκινά την 1η Απριλίου 2027, ενώ το επίδομα Χριστουγέννων στο Δημόσιο καταβάλλεται -πρώτη φορά μετά 15 χρόνια- από τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.



Ενίσχυση του εισοδήματος με τρεις τρόπους Οι νέες παρεμβάσεις προβλέπουν στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών με τρεις τρόπους: μειώσεις άμεσων ή έμμεσων φόρων, άμεσες παροχές και οικονομικές ενισχύσεις «στην τσέπη», αλλά και επιβράβευση μέσω του ειδικού αποταμιευτικού και επενδυτικού προγράμματος για τη νέα γενιά.



Κλείσιμο



Συγκεκριμένα τα μέτρα προβλέπουν:



Α. Φοροελαφρύνσεις και μικρότερες κρατήσεις 1. Τρίτεκνοι: έως 1.800 ευρώ όφελος με αφορολόγητο 20.000 ευρώ το 2027

Με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται στους φορολογουμένους με τρία εξαρτώμενα παιδιά ο μηδενικός συντελεστής στα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος, από το φορολογικό έτος 2027.

Το όφελος δεν περιορίζεται σε όσους δηλώνουν έως 20.000 ευρώ. Όφελος θα έχουν και τα υψηλότερα εισοδήματα καθώς μηδενίζεται η φορολόγηση των δύο πρώτων κλιμακίων, ενώ το τμήμα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ θα φορολογείται με 20% για τους τρίτεκνους.

Πάνω από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, τρίτεκνοι-πολύτεκνοι, ενοικιαστές, νέοι γονείς αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες, θα δουν από φέτος ήδη, τα οφέλη από πλειάδα μόνιμων μέτρων στήριξης ύψους 2,2 δισ. ευρώ, τα οποία εξαγγέλθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) τον Σεπτέμβριο και θεσπίστηκαν με το νομοσχέδιο για την «ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος» που ψηφίστηκε την Παρασκευή στη Βουλή.Οι νέες διατάξεις αυξάνουν άμεσα την ετήσια ενίσχυση συνταξιούχων και άλλων δικαιούχων. Παράλληλα προβλέπουν επίδομα γέννησης και αναδρομικά σε νέους γονείς, ενώ μειώνουν φόρους για αγρότες, τρίτεκνους, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και αργαζόμενους που εισπράττουν φιλοδωρήματα.Οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν στο τέλος Νοεμβρίου, ενώ από τώρα μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχουν αποδοθεί στους ωφελούμενους και οι περισσότερες από τις φοροελαφρύνσεις που περιλαμβάνονται στις διατάξεις.Μεταξύ άλλων, περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι και ευπαθείς ομάδες θα λάβουν έως 30 Νοεμβρίου την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ καθαρά, αυξημένη κατά 60% σε σχέση με τα 250 ευρώ που δόθηκαν τον Νοέμβριο πέρυσι.Ακολουθούν, έως 31 Δεκεμβρίου, οι αναδρομικές διαφορές του αυξημένου επιδόματος γέννησης για τέταρτο και κάθε επόμενο εξαρτώμενο παιδί, χωρίς νέα αίτηση για όσους έχουν ήδη πληρωθεί.Παράλληλα, πριν αλλάξει η χρονιά, από τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και τις συντάξεις Ιανουαρίου που προπληρώνονται τον Δεκέμβριο, θα φανούν στους τρίτεκνους και πολύτεκνους οι πρώτες φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως αυτές θα αποτυπωθούν στη μηνιαία παρακράτηση που τους γίνεται.Τα αφορολόγητα 20.000 ευρώ για τους αγρότες, οι φοροελαφρύνσεις αλλά και οι μειώσεις στα τεκμήρια των επαγγελματιών, αφορούν ήδη στα εισοδήματα του 2026. Η μείωση της εισφοράς ανεργίας των εργαζομένων ξεκινά την 1η Απριλίου 2027, ενώ το επίδομα Χριστουγέννων στο Δημόσιο καταβάλλεται -πρώτη φορά μετά 15 χρόνια- από τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.Οι νέες παρεμβάσεις προβλέπουν στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών με τρεις τρόπους: μειώσεις άμεσων ή έμμεσων φόρων, άμεσες παροχές και οικονομικές ενισχύσεις «στην τσέπη», αλλά και επιβράβευση μέσω του ειδικού αποταμιευτικού και επενδυτικού προγράμματος για τη νέα γενιά.Σε αρκετές περιπτώσεις δύο ή περισσότερα μέτρα λειτουργούν συμπληρωματικά, προσφέροντας πρόσθετο όφελος στους δικαιούχους.Με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται στους φορολογουμένους με τρία εξαρτώμενα παιδιά ο μηδενικός συντελεστής στα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος, από το φορολογικό έτος 2027.Το όφελος δεν περιορίζεται σε όσους δηλώνουν έως 20.000 ευρώ. Όφελος θα έχουν και τα υψηλότερα εισοδήματα καθώς μηδενίζεται η φορολόγηση των δύο πρώτων κλιμακίων, ενώ το τμήμα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ θα φορολογείται με 20% για τους τρίτεκνους.

Οι τρίτεκνοι μισθωτοί θα δουν την ελάφρυνση να εφαρμόζεται κάθε μήνα, με την παρακράτηση μικρότερου φόρου στους μισθούς τους, από τη μισθοδοσία Ιανουαρίου.

Για τους αυτοαπασχολουμένους, η αλλαγή θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις του 2028 για τα εισοδήματα του 2027.

Για παράδειγμα, τρίτεκνος μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ εμφανίζει μείωση φόρου από 2.820 σε 1.020 ευρώ, δηλαδή θα έχει ετήσιο όφελος 1.800 ευρώ.



2. Αγρότες: κέρδος 1.500 - 2.900 ευρώ στα εισοδήματα του 2026

Το νομοσχέδιο θεσπίζει μηδενικό συντελεστή στα πρώτα 20.000 ευρώ κερδών από ατομική αγροτική επιχείρηση και για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, με εφαρμογή όμως από το φορολογικό έτος 2026. Αυτό σημαίνει ότι το όφελος θα φανεί στις δηλώσεις που θα υποβάλουν τον Μάρτιο του 2027. Προϋπόθεση είναι τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους να προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

Η απαλλαγή καλύπτει το πρώτο τμήμα των κερδών και συνεπώς ωφελεί και παραγωγούς με μεγαλύτερα εισοδήματα.

Για παράδειγμα, αγρότης χωρίς παιδιά με εισόδημα 30.000 ευρώ θα πληρώνει 2.183 ευρώ αντί 5.083 ευρώ. Κερδίζει έτσι 2.900 ευρώ τον χρόνο. Για αγρότη με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ, ο φόρος των 1.540 ευρώ μηδενίζεται.



3. Ελεύθεροι επαγγελματίες: κατάργηση προσαυξήσεων με όφελος 2.534 ευρώ

Οι νέες διατάξεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπουν απαλλαγή από τις προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος λόγω τζίρου και μισθοδοσίας, καθώς και από το κριτήριο του υψηλότερα αμειβόμενου εργαζομένου, από τα εισοδήματα του 2026. Η ελάφρυνση θα εμφανιστεί στις δηλώσεις του 2027 και προϋποθέτει ότι ο επαγγελματίας πληροί τα βασικά κριτήρια φορολογικής και εργασιακής συμμόρφωσης.

Στην πράξη, επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στο myDATA (σχεδόν οι 9 στους 10 δηλαδή) θεωρείται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.



Για την απαλλαγή απαιτούνται:

Διαβίβαση των προβλεπόμενων λογιστικών δεδομένων στη φορολογική αρχή. Τήρηση των υποχρεώσεων χρήσης POS, διασύνδεσης (όπου προβλέπεται υποχρέωση) και παροχής στοιχείων για τις συναλλαγές στα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA.

Απουσία των κυρώσεων για φορολογικές και εργατικές παραβάσεις και παραβάσεις αποδοχής πληρωμών με κάρτα, που αφορούν τα πέντε προηγούμενα φορολογικά έτη.

Υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ της προηγούμενης πενταετίας έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους πριν από την υποβολή της δήλωσης στην οποία υπολογίζεται το τεκμαρτό.



Για την εκκαθάριση των εισοδημάτων του 2026, επομένως, κρίσιμο χρονικό όριο για την υποβολή των απαιτούμενων παλαιότερων δηλώσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026. Οι προϋποθέσεις, οι παραβάσεις και ο τρόπος ελέγχου τους θα εξειδικεύονται με κοινή υπουργική απόφαση.



Με το νέο καθεστώς, ενδεικτικά, για μία επιχείρηση καφέ που έχει 15 χρόνια λειτουργίας, απασχολεί πέντε εργαζομένους και έχει ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ, το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα περιορίζεται από 27.244 σε 16.744 ευρώ. Ο αναλογών φόρος μειώνεται έτσι από 4.783 σε 2.249 ευρώ, με όφελος 2.534 ευρώ.



Επιπλέον:

με τη νέα ρύθμιση για τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό ιδιοκτησίας τους επί του οχήματος, από το φορολογικό έτος 2026. Η αλλαγή θα φανεί στις δηλώσεις του 2027. Αν υπάρχουν μερίδια σε περισσότερα οχήματα, τα ποσοστά αθροίζονται έως το 100%. Από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα εξαιρούνται και οι ανήλικοι κάτοχοι άδειας εκμετάλλευσης ΤΑΞΙ. Η διάταξη δεν θέτει ως προϋπόθεση η άδεια να έχει αποκτηθεί με κληρονομιά.

για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς, οι νέες διατάξεις διευρύνουν τη μείωση κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Η μείωση ισχύει για τα τρέχοντα εισοδήματα του 2026 (τα οποία θα δηλωθούν τον Μάρτιο του 2027) εφόσον ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν την κύρια κατοικία τους σε μικρές δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς. Το βασικό πληθυσμιακό όριο αυξάνεται από 1.500 σε 2.000 κατοίκους. Η μείωση δεν θα ισχύσει -προς το παρόν τουλάχιστον- για επαγγελματίες με έδρα στην Αττική, με εξαίρεση όμως την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων όπου οι επαγγελματίες θα ωφεληθούν τη μείωση. Ενώ, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία και στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, η μείωση θα εφαρμοστεί και σε οικισμούς με 2.200 κατοίκους, αντί 1.700 που ίσχυε ως τώρα.

για Εταιρείες, από εφέτος καταργείται το τέλος επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με έδρα και υποκαταστήματα εκτός Αττικής, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής. Η απαλλαγή ισχύει για το φορολογικό έτος 2026, συνεπώς το όφελος θα εμφανιστεί μόλις ξεκινήσουν οι φορολογικές δηλώσεις, άνοιξη του 2027. Στην υπόλοιπη Αττική, οι νέες διατάξεις μειώνουν το τέλος κατά 50% για το φορολογικό έτος 2027, ενώ η πλήρης κατάργηση για όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα επέλθει, βάσει του νόμου, το φορολογικό έτος 2028 και θα φανεί στις αντίστοιχες δηλώσεις του 2029. Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν αφορά ατομικές επιχειρήσεις, για τις οποίες έχει καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος ήδη από το 2024.

με άλλες διατάξεις μειώνεται από 55% σε 50% η προκαταβολή φόρου για όλα τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα. Η μείωση εφαρμόζεται στην προκαταβολή που βεβαιώνεται με την εκκαθάριση του φορολογικού έτους 2027 και επόμενων, συνεπώς θα εμφανιστεί στις δηλώσεις του 2028. Επιπλέον, επιταχύνονται οι φορολογικές αποσβέσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού) που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2027. Αντί του σταθερού συντελεστή απόσβεσης 10%, προβλέπεται 10% για το πρώτο και δεύτερο έτος, 15% για το τρίτο και τέταρτο και 25% για το πέμπτο και έκτο. Έτσι, η προβλεπόμενη απόσβεση ολοκληρώνεται σε έξι αντί δέκα έτη, χωρίς μεγαλύτερο συντελεστή στα δύο πρώτα χρόνια.



4. Ιδιοκτήτες: διορθώσεις Ε9 χωρίς πρόστιμα και φόρους, κατάργηση ΕΝΦΙΑ στην περιφέρεια

Με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται από το 2027 η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Το όριο διευρύνεται στους 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία και στις οριζόμενες συνοριακές Περιφερειακές Ενότητες. Εξαιρείται η Αττική, αλλά ισχύει στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά τα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας και όχι όλα τα ακίνητα του δικαιούχου. Η κύρια κατοικία προκύπτει από το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και η φορολογητέα αξία του 100% της πλήρους κυριότητάς της δεν πρέπει να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

Με άλλη διάταξη, θα δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 για τα έτη 2014 έως και 2026, ώστε να αποτυπωθούν τα πραγματικά τετραγωνικά (κατόπιν τακτοποιήσεων κλπ) χωρίς να απαιτείται να καταβάλει ο ιδιοκτήτης αναδρομικά φόρους ΕΝΦΙΑ μιας δεκαετίας και προσαυξήσεις, όταν προκύπτουν επιπλέον τετραγωνικά από τις συγκεκριμένες διορθώσεις. Η δυνατότητα θα ισχύσει για 4 μήνες από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του ΜΙΔΑ, χωρίς προοπτική περαιτέρω παράτασης, όμως, όπως ξεκαθάρισε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η απαλλαγή από τον φόρο δεν καλύπτει περιπτώσεις πάντως ιδιοκτησίες στις οποίες δεν είχε δηλωθεί καθόλου δικαίωμα επί του ακινήτου μέχρι την έναρξη ισχύος της διάταξης. Ωστόσο θα έχουν και αυτοί απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα, που θα λήξει όμως όταν κλείσει η διαδικασία.

Με άλλες διατάξεις, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 η προθεσμία σύναψης επιλέξιμων μισθώσεων για την απαλλαγή από τον φόρο ενοικίων επί 36 μήνες. Καλύπτονται κατοικίες που πληρούν τις προϋποθέσεις προηγούμενης αχρησίας ή αποκλειστικής βραχυχρόνιας μίσθωσης και μεταφέρονται σε μακροχρόνια μίσθωση. Παρατείνεται επίσης έως το τέλος του 2027 η αναστολή φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις, η αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα που υπάγονται στο σχετικό καθεστώς και η

εφαρμογή του φορολογικού κινήτρου για επιλέξιμες δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων.



5. Μισθωτοί: μικρότερη ασφαλιστική κράτηση, μεγαλύτερες αυξήσεις από Απρίλιο

Για εργαζόμενους μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα, οι νέες διατάξεις μειώνουν από την 1η Απριλίου 2027 την εισφορά ανεργίας που καταβάλλουν, από 1,20% σε 0,70% των αποδοχών. Η εργοδοτική εισφορά παραμένει στο 1,20%. Η αλλαγή αυξάνει το ποσό που απομένει μετά την ασφαλιστική κράτηση, ακόμα και μετά τις αυξήσεις που θα ισχύσουν στους βασικούς μισθούς από 1ης Απριλίου.

Για παράδειγμα, η κράτηση περιορίζεται κατά 5 ευρώ ανά μισθοδοσία για μικτές αποδοχές 1.000 ευρώ, κατά 7,50 ευρώ για αποδοχές 1.500 ευρώ και κατά 10 ευρώ για αποδοχές 2.000 ευρώ, πριν υπολογιστεί η επίδραση στον φόρο.



6. Εργαζόμενοι με φιλοδωρήματα: ετήσιο αφορολόγητο 6.000 ευρώ

Το νομοσχέδιο διευρύνει, από τα τρέχοντα εισοδήματα του 2026, το μηνιαίο αφορολόγητο όριο φιλοδωρημάτων των 300 ευρώ, με ένα ετήσιο όριο 6.000 ευρώ. Η νέα απαλλαγή αφορά προαιρετικά φιλοδωρήματα πελατών προς μισθωτούς, είτε δίνονται μέσω της επιχείρησης είτε απευθείας. Αντίστοιχη ρύθμιση προβλέπεται για τους καλυπτόμενους συνεργάτες ψηφιακών πλατφορμών διανομής ή μεταφοράς.

Δεν απαλλάσσονται ποσά που καταβάλλονται τακτικά ως συμφωνημένο ποσοστό του μισθού ή ως σταθερή συμβατική αμοιβή.



7. Ηλεκτρονικές πληρωμές και είδη υγιεινής: τι αλλάζει το 2027

Το νομοσχέδιο παρατείνει και για το 2027 την αφαίρεση από το φορολογητέο εισόδημα ποσού ίσου με το 30% συγκεκριμένων δαπανών υπηρεσιών που πληρώνονται ηλεκτρονικά, έως 5.000 ευρώ ετησίως. Παρατείνει επίσης τον διπλό υπολογισμό συγκεκριμένων ηλεκτρονικών δαπανών υγείας για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου δαπανών. Τα 5.000 ευρώ αποτελούν ανώτατη αφαίρεση εισοδήματος, όχι ισόποση μείωση φόρου.

Με ξεχωριστή νέα διάταξη, από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται μείωση ΦΠΑ στα προβλεπόμενα προϊόντα γυναικείας υγιεινής και στις πάνες ακράτειας ενηλίκων.



8. Οικογένειες με ορφανά: τι δεν μετρά στο εισοδηματικό όριο

Με τη νέα διάταξη διορθώνεται μια αδικία δεκαετιών καθώς εξαιρούνται, από το φορολογικό έτος 2026, τα ποσά που καταβάλλονται σε ορφανά ως συντάξεις λόγω θανάτου, από το εισοδηματικό όριο για τον χαρακτηρισμό τους ως εξαρτώμενων μελών.



Β. Άμεσες ενισχύσεις και παροχές 9. Τετρακόσια ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες έως τις 30 Νοεμβρίου

Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση από 300 ευρώ για το 2025 σε 400 ευρώ από το 2026 και διευρύνονται οι κατηγορίες δικαιούχων. Η καταβολή γίνεται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους. Το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, χωρίς κρατήσεις και δεν συμψηφίζεται με τις οφειλές που απαριθμεί η διάταξη. Ως καθαρό ποσόν δηλαδή, θα υπερβαίνει τη μία πλήρη εθνική σύνταξη κάθε χρόνο επιπλέον.

Το επίδομα θα λάβουν τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι, εφόσον τους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου για τον μήνα Σεπτέμβριο και έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως 31 Δεκεμβρίου του 2025. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου χωρίς κύρια σύνταξη γήρατος, το ηλικιακό όριο είναι τα 60 έτη, συμπληρωμένα έως το τέλος του προηγούμενου έτους. Δεν προβλέπονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για αυτές τις κατηγορίες, ούτε απαιτείται αίτηση. Η ενίσχυση θα καταβληθεί αυτομάτως στους λογαριασμούς τους, όπως καταβάλλεται η σύνταξη κάθε μήνα.

Η ενίσχυση καλύπτει επίσης δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων και παροχών, ανασφάλιστων υπερηλίκων και λοιπών δικαιούχων. Όποιος εμπίπτει σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνει το ποσό μία φορά.



10. Νέοι γονείς: αυξημένο επίδομα γέννησης και αναδρομικά έως τον Δεκέμβριο

Το νομοσχέδιο αυξάνει το επίδομα γέννησης για το τέταρτο εξαρτώμενο παιδί από 3.500 σε 4.500 ευρώ, με αναδρομική εφαρμογή για γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026. Για κάθε επόμενο εξαρτώμενο παιδί προστίθενται 1.000 ευρώ, διαμορφώνοντας το ποσό σε 5.500 ευρώ για το πέμπτο και 6.500 ευρώ για το έκτο.

Για το ύψος της παροχής μετρά ο αριθμός των εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας μετά τη γέννηση. Όσοι έχουν ήδη εισπράξει ήδη ολόκληρο το επίδομα, θα λάβουν τη διαφορά εφάπαξ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς νέα αίτηση. Όσοι έχουν πληρωθεί μόνο την πρώτη δόση θα λάβουν και την αναλογούσα διαφορά.



11. Δικαιούχοι αναπηρικών παροχών: ετήσια αύξηση κάθε χρόνο

Οι νέες διατάξεις θεσμοθετούν από την 1η Ιανουαρίου 2027 ετήσια αναπροσαρμογή συγκεκριμένων αναπηρικών παροχών με συντελεστή ίσο με την ετήσια αύξηση των συντάξεων (2,5% ή και υψηλότερο ενδεχομένως). Συνεπώς οι δικαιούχοι αυτοί θα δουν την αύξηση πριν την Πρωτοχρονιά, καθώς προπληρώνονται την παροχή Ιανουαρίου από τον Δεκέμβριο. Καλύπτονται οι προνοιακές παροχές αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ, το εξωιδρυματικό επίδομα, το επίδομα απολύτου αναπηρίας της προβλεπόμενης κατηγορίας συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ και η ενίσχυση ανάδοχων γονέων ατόμων σε αναπηρικά προνοιακά προγράμματα.



12. Δημόσιο: νέο επίδομα Χριστουγέννων από τον Δεκέμβριο 2027

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου «κλείδωσε» και το νέο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά που θα δοθεί σε δικαιούχους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα (πολιτικό προσωπικό, ένστολοι, εκπαιδευτικοί, ιατροί, νοσηλευτές κλπ), με πρώτη καταβολή στις 16 Δεκεμβρίου 2027. Το επίδομα αποτελεί συντάξιμη αποδοχή και υπόκειται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Ολόκληρο το ποσό καταβάλλεται εφόσον ο δικαιούχος έχει μισθοδοτηθεί για όλο το διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου 2027. Για μικρότερο διάστημα, μερική απασχόληση ή ωρομίσθια εργασία, χορηγείται αναλογία ποσού. Ακόμη και αν υπάρχει όμως παράλληλη απασχόληση σε δύο ή περισσότερες θέσεις δημοσίου, το συνολικό ποσό δεν μπορεί να ξεπερνά τα 500 ευρώ ανά δικαιούχο.



13. Καστελόριζο: 5.000 ευρώ ετησίως για νοικοκυριά

Με τις νέες διατάξεις θεσπίζεται ετήσιο κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στον Δήμο Μεγίστης, ύψους 5.000 ευρώ ανά επιλέξιμο νοικοκυριό και επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος. Η καταβολή προβλέπεται από το 2027 για μόνιμους κατοίκους και από το 2028 για τις επιλέξιμες μονάδες που μετέφεραν την κύρια κατοικία τους.



Γ. «Κουμπαράς» νέας γενιάς: 24.652 ευρώ από το κράτος για αποταμίευση αντί «επίδομα» Το νομοσχέδιο θεσμοθετεί τον νέο αποταμιευτικό και επενδυτικό λογαριασμό για παιδιά, στον οποίο το Δημόσιο προσθέτει ένα ευρώ για κάθε ευρώ που δίνει ιδιώτης για λογαριασμό ανηλίκου, μέχρι τα 1.200 ευρώ τον χρόνο. Το ανώτατο ποσό αυτό αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Για να εξασφαλίζεται ολόκληρη η προβλεπόμενη κρατική συμμετοχή, πρέπει να καταβάλλεται και το αντίστοιχο ποσό επιλέξιμων ιδιωτικών εισφορών.



Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε βάθος 18ετίας και με τις μέγιστες καταβολές, συγκεντρώνονται συνολικά 49.304 ευρώ εισφορών: 24.652 ευρώ από την οικογένεια ή καταθέτες και 24.652 από το κράτος. Αυτό αποτελεί το άθροισμα των καταβολών, πριν συνυπολογιστούν οι επενδυτικές αποδόσεις. Δεν αποτελεί όμως την εγγυημένη τελική αξία του λογαριασμού, καθώς κάθε ιδιώτης επιλέγει διαφορετικό προφίλ επένδυσης, απόδοσης και ρίσκου.

Με υποθετική απόδοση 3%, πάντως, το ποσό θα μπορούσε να φτάσει περίπου τις 64.000 ευρώ. Το τελικό διαθέσιμο ποσό εξαρτάται από τη διάρκεια συμμετοχής, τις πραγματικές καταβολές, τις επενδυτικές επιδόσεις και τις χρεώσεις του λογαριασμού.

Τα χρήματα παραμένουν δεσμευμένα έως την ενηλικίωση, με ειδικές εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος (λόγοι υγείας, θανάτου κ.λπ.). Η κεφαλαιακή προστασία της προεπιλεγμένης επενδυτικής επιλογής αφορά τις προστατευόμενες εισφορές και την αντίστοιχη κρατική συμμετοχή κατά τη συμπλήρωση των 18 ετών, αλλά δεν αποτελεί εγγύηση συγκεκριμένης απόδοσης.



Πότε ξεκινά και ποια παιδιά καλύπτονται Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και αναμένεται αρχές του 2027. Η αίτηση ανοίγματος υποβάλλεται πριν το παιδί συμπληρώσει τα δύο έτη. Ειδικά για αιτήσεις μέσα στο 2027, δικαιούχοι είναι παιδιά γεννημένα από την 1η Ιανουαρίου 2025. Ο λογαριασμός αφορά ανηλίκους με ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.