Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο φωτογραφήθηκε με τη σύντροφό του σε βραδινή έξοδο, το φόρεμα της Τίφανι Τσεν με το βαθύ ντεκολτέ και οι ψηλές μπότες
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο φωτογραφήθηκε με τη σύντροφό του σε βραδινή έξοδο, το φόρεμα της Τίφανι Τσεν με το βαθύ ντεκολτέ και οι ψηλές μπότες
Το ζευγάρι βρέθηκε σε εκδήλωση του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
Σε βραδινή τους έξοδο στη Νέα Υόρκη φωτογραφήθηκαν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η σύντροφός του.
Ο 83χρονος ηθοποιός και η Τίφανι Τσεν βρέθηκαν στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, καθώς ήταν στη λίστα καλεσμένων του 18ου Film Benefit του MoMA, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Chanel, προς τιμήν του Στίβεν Σπίλμπεργκ.
Ο Ντε Νίρο επέλεξε για την περίσταση ένα σκούρο γκρι κοστούμι, το οποίο συνδύασε με γκρι μπλούζα πόλο και καφέ παπούτσια. Η Τίφανι Τσεν, από την πλευρά της, φόρεσε ένα μαύρο μίνι φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και ψηλές δερμάτινες μπότες μέχρι τους μηρούς, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ασημένιο βραχιόλι, ένα διακριτικό κολιέ και κρίκους στα αυτιά.
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Ο ηθοποιός και η Τσεν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της κωμωδίας «The Intern» το 2015, στην οποία συμμετείχε και η ίδια με μικρότερο ρόλο.
Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο του 2021, όταν δημοσιεύτηκαν τρυφερά στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια εξόδου τους στη Νότια Γαλλία, με το ζευγάρι να φωτογραφίζεται χέρι χέρι και να φιλιέται πάνω σε σκάφος.
Τον Απρίλιο του 2023, ο Ντε Νίρο απέκτησε το έβδομο παιδί του, την Τζία Βιρτζίνια Τσεν Ντε Νίρο, το πρώτο του παιδί με την Τσεν.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ο 83χρονος ηθοποιός και η Τίφανι Τσεν βρέθηκαν στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, καθώς ήταν στη λίστα καλεσμένων του 18ου Film Benefit του MoMA, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Chanel, προς τιμήν του Στίβεν Σπίλμπεργκ.
Ο Ντε Νίρο επέλεξε για την περίσταση ένα σκούρο γκρι κοστούμι, το οποίο συνδύασε με γκρι μπλούζα πόλο και καφέ παπούτσια. Η Τίφανι Τσεν, από την πλευρά της, φόρεσε ένα μαύρο μίνι φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και ψηλές δερμάτινες μπότες μέχρι τους μηρούς, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ασημένιο βραχιόλι, ένα διακριτικό κολιέ και κρίκους στα αυτιά.
Δείτε φωτογραφία
Ο ηθοποιός και η Τσεν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της κωμωδίας «The Intern» το 2015, στην οποία συμμετείχε και η ίδια με μικρότερο ρόλο.
Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο του 2021, όταν δημοσιεύτηκαν τρυφερά στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια εξόδου τους στη Νότια Γαλλία, με το ζευγάρι να φωτογραφίζεται χέρι χέρι και να φιλιέται πάνω σε σκάφος.
Τον Απρίλιο του 2023, ο Ντε Νίρο απέκτησε το έβδομο παιδί του, την Τζία Βιρτζίνια Τσεν Ντε Νίρο, το πρώτο του παιδί με την Τσεν.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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