Η Μισέλ Φάιφερ και ο σύζυγός της γιορτάζουν 33 χρόνια γάμου: Η ανάρτηση της ηθοποιού

Η Μισέλ Φάιφερ και ο Ντέιβιντ Ε. Κέλι γνωρίστηκαν το 1993, σε ένα ραντεβού που είχαν κανονίσει κοινοί τους φίλοι. Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, η πρώτη τους γνωριμία δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως περίμενε, καθώς αρχικά είχε σκεφτεί να γνωρίσει τον Κέλι στην αδελφή της. Ωστόσο, η σχέση τους προχώρησε γρήγορα και λίγους μήνες αργότερα παντρεύτηκαν.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, την Κλόντια Ρόουζ, την οποία η Φάιφερ είχε ξεκινήσει τη διαδικασία να υιοθετήσει πριν γνωρίσει τον Κέλι, και τον γιο τους, Τζον Χένρι, που γεννήθηκε το 1994.

Η ηθοποιός έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν στον γάμο τους, τονίζοντας ότι ο αμοιβαίος σεβασμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της σχέσης τους.



Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει ότι αισθάνεται ιδιαίτερα τυχερή για την επιλογή του συντρόφου της, επισημαίνοντας πως εκτιμά την ακεραιότητα, την ευφυΐα και το χιούμορ του. «Δεν τον θεωρώ ποτέ δεδομένο», είχε πει, εξηγώντας ότι ο σεβασμός προς τον σύντροφο είναι απαραίτητος για να αντέξει μια σχέση στον χρόνο.

