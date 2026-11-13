Ο Έντι Μέρφι δανείζει τη φωνή του σε ταινία κινουμένων σχεδίων που υπογράφει η κόρη του
Ο Έντι Μέρφι δανείζει τη φωνή του σε ταινία κινουμένων σχεδίων που υπογράφει η κόρη του
Η ταινία ακολουθεί την πριγκίπισσα Selani του αφρικανικού βασιλείου M’tali, η οποία λαχταρά την περιπέτεια, αλλά τρέμει κρυφά τον ρόλο της ως μελλοντική βασίλισσα
Ο Έντι Μέρφι πρόκειται να χαρίσει τη φωνή του στη νέα ταινία κινουμένων σχεδίων «M’Tali: The Everlasting Spring», στο πλευρό της Νοτιοαφρικανής ηθοποιού Άμα Καμάτα.
Το σενάριο, που υπογράφουν η κόρη του ηθοποιού, Μπρία Μέρφι και ο Μάικλ Εξέβιερ, ακολουθεί την πριγκίπισσα Selani (Καμάτα) του αφρικανικού βασιλείου M’tali, η οποία λαχταρά την περιπέτεια, αλλά τρέμει κρυφά τον ρόλο της ως μελλοντική βασίλισσα.
Όταν ένα πραξικόπημα τη χωρίζει από την οικογένεια και το βασίλειό της, βρίσκεται στην Απαγορευμένη Ζούγκλα, όπου κατοικεί μια μυστηριώδης οικογένεια που έχει ανακαλύψει τη θρυλική Αιώνια Πηγή, ένα μαγικό νερό που λέγεται ότι διατηρεί τη νεότητα για πάντα. Εκεί, καλείται να αντιμετωπίσει τις φιλοδοξίες του θείου της (Μέρφι) και να ανακαλύψει τι είναι αυτό που πέρα από κάθε μαγεία, στηρίζει πραγματικά ένα βασίλειο.
Το σενάριο, που υπογράφουν η κόρη του ηθοποιού, Μπρία Μέρφι και ο Μάικλ Εξέβιερ, ακολουθεί την πριγκίπισσα Selani (Καμάτα) του αφρικανικού βασιλείου M’tali, η οποία λαχταρά την περιπέτεια, αλλά τρέμει κρυφά τον ρόλο της ως μελλοντική βασίλισσα.
Όταν ένα πραξικόπημα τη χωρίζει από την οικογένεια και το βασίλειό της, βρίσκεται στην Απαγορευμένη Ζούγκλα, όπου κατοικεί μια μυστηριώδης οικογένεια που έχει ανακαλύψει τη θρυλική Αιώνια Πηγή, ένα μαγικό νερό που λέγεται ότι διατηρεί τη νεότητα για πάντα. Εκεί, καλείται να αντιμετωπίσει τις φιλοδοξίες του θείου της (Μέρφι) και να ανακαλύψει τι είναι αυτό που πέρα από κάθε μαγεία, στηρίζει πραγματικά ένα βασίλειο.
Eddie Murphy & Ama Qamata Voicing Animated Fantasy Movie 'M'Tali: The Everlasting Spring' https://t.co/iIFD1T91j1— Deadline (@DEADLINE) November 12, 2026
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