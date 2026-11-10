Ο Ομάρ Σι του «Lupin» δικάζεται στο Παρίσι: Επιτέθηκε σε υπαλλήλους σιδηροδρομικής εταιρείας όταν του ζήτησαν να βάλει φίμωτρο στον σκύλο του
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Ομάρ Σι Επίθεση Παρίσι Δίκη

Ο Ομάρ Σι του «Lupin» δικάζεται στο Παρίσι: Επιτέθηκε σε υπαλλήλους σιδηροδρομικής εταιρείας όταν του ζήτησαν να βάλει φίμωτρο στον σκύλο του

Το περιστατικό έλαβε χώρα τον σταθμό Γκαρ ντε Λυόν τον Μάιο του 2025

Ο Ομάρ Σι του «Lupin» δικάζεται στο Παρίσι: Επιτέθηκε σε υπαλλήλους σιδηροδρομικής εταιρείας όταν του ζήτησαν να βάλει φίμωτρο στον σκύλο του
Ιωάννα Μαρίνου
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Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να δικαστεί ο Ομάρ Σι, πρωταγωνιστής της σειράς του Netflix «Lupin», στο δικαστήριο του Παρισιού, καθώς κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε υπαλλήλους της SNCF στον σταθμό Γκαρ ντε Λυόν στην πόλη του φωτός τον Μάιο του 2025.

Ο ηθοποιός, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, διώκεται, μεταξύ άλλων, για «βία σε βάρος προσώπου επιφορτισμένου με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, η οποία προκάλεσε ανικανότητα για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις οκτώ ημέρες». Η SNCF είχε επιβεβαιώσει τότε «μια αντιπαράθεση και απειλητικές δηλώσεις του κ. Σι σε βάρος ενός από τους ελεγκτές μας».

Στον ηθοποιό αποδίδονται επίσης οι πράξεις της «απειλής διάπραξης εγκλήματος ή αδικήματος σε βάρος προσώπων ή περιουσίας εναντίον προσώπου επιφορτισμένου με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας» και της «προσβολής προσώπου επιφορτισμένου με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας».


Στις 22 Μαΐου 2025, ο ηθοποιός, ο οποίος επρόκειτο να ταξιδέψει από το Παρίσι στην Αβινιόν, «ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί, φέρεται να επιτέθηκε σε υπαλλήλους της σιδηροδρομικής ασφάλειας, οι οποίοι του ζήτησαν να βάλει φίμωτρο στον σκύλο του, όπως προβλέπεται», όπως αναφέρει η εφημερίδα «La Provence», συμπληρώνοντας πως «η αντιπαράθεση φέρεται να ξεκίνησε στην αποβάθρα του σταθμού γύρω στις 7 το πρωί».

«Θα ασκηθούν διώξεις», είχε δηλώσει στη συνέχεια εκπρόσωπος της SNCF Voyageurs στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Μετά από ένα πρώτο επεισόδιο με τον Ομάρ Σι κατά την αναχώρηση, το οποίο περιλάμβανε μεταξύ άλλων απειλές θανάτου και ύβρεις σε βάρος των υπαλλήλων στην αποβάθρα, τα προβλήματα φέρεται να συνεχίστηκαν και μέσα στο τρένο», έγραφε ακόμη η εφημερίδα.

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Στο παρελθόν είχαν αναφερθεί δύο παρόμοια περιστατικά με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό. Η SNCF είχε κάνει λόγο το 2018 για «κάπως έντονες αντιπαραθέσεις» μεταξύ του Ομάρ Σι και ενός υπαλλήλου της εταιρείας, σε περιστατικό που είχε σημειωθεί και τότε στον σταθμό Γκαρ ντε Λυόν στο Παρίσι, ενώ το 2011, ο ηθοποιός είχε συλληφθεί για λίγες ώρες μετά από αντιπαράθεση με υπαλλήλους ασφαλείας της ίδιας εταιρείας στο Παρίσι, επίσης στον σταθμό Γκαρ ντε Λυόν, με τον δικηγόρο του να καταγγέλλει τότε «πράξεις βίας και κατάχρηση εξουσίας».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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