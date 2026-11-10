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Άγαλμα που χλευάζει την αποφυγή στράτευσης από τον Τραμπ στήθηκε στην Ουάσιγκτον
Άγαλμα που χλευάζει την αποφυγή στράτευσης από τον Τραμπ στήθηκε στην Ουάσιγκτον
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εμφανίσει διάγνωση ότι πάσχει από... άλατα στα πόδια και έτσι απέφυγε το Βιετνάμ
Ένα άγαλμα που σατιρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και τον λόγο για τον οποίο απέφυγε τη στράτευση και το Βιετνάμ τοποθετήθηκε τη Δευτέρα στο National Mall, στο κέντρο της Ουάσινγκτον.
Ο Τραμπ παρουσίασε το 1968 διάγνωση ότι είχε οστεόφυτα στη φτέρνα, δηλαδή άλατα πάνω στα οστά, για να μην επιστρατευτεί.
Το επιχρυσωμένο άγαλμα με τίτλο «The Foot Soldier» τοποθετήθηκε κοντά στον Κήπο Γλυπτών της Εθνικής Πινακοθήκης. Απεικονίζει τον Αμερικανό πρόεδρο να κάθεται ενώ τρίβει το γυμνό του πόδι.
Είναι μια δημιουργία από μια ανώνυμη ομάδα καλλιτεχνών, την Secret Handshake, αναφέρει ο Guardian.
«Χαιρετίζουμε έναν πολεμιστή που μας υπενθυμίζει ότι μερικές φορές, όταν καλείσαι να σταθείς όρθιος, είναι καλύτερο απλώς να καθίσεις και να ξεκουράσεις τα πόδια σου», ανέφερε μεταξύ άλλων η πλάκα.
Το 2018, οι New York Times δημοσίευσαν άρθρο στο οποίο κατηγορούσαν έναν ποδίατρο στο Κουίνς της Νέας Υόρκης ότι έκανε μια χάρη στον πατέρα του Τραμπ, δίνοντας στον γιο μια διάγνωση για οστεόφυτα.
Τον επόμενο χρόνο, ο Μάικλ Κοέν, πρώην δικηγόρος του Τραμπ, δήλωσε στο Κογκρέσο ότι ο πρόεδρος απέφυγε σκόπιμα τη στρατιωτική θητεία.
Η ομάδα The Secret Handshake έχει ανεγείρει αγάλματα που χλευάζουν τη σχέση του Τραμπ με τον Τζέφρι Έπστιν, καθώς και την ανακαίνιση που έκανε ο Τραμπ στο μπάνιο του Λίνκολν κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.
Το άγαλμα θα παραμείνει στο National Mall μέχρι την Ημέρα των Βετεράνων, στις 11 Νοεμβρίου.
Ο Τραμπ παρουσίασε το 1968 διάγνωση ότι είχε οστεόφυτα στη φτέρνα, δηλαδή άλατα πάνω στα οστά, για να μην επιστρατευτεί.
Το επιχρυσωμένο άγαλμα με τίτλο «The Foot Soldier» τοποθετήθηκε κοντά στον Κήπο Γλυπτών της Εθνικής Πινακοθήκης. Απεικονίζει τον Αμερικανό πρόεδρο να κάθεται ενώ τρίβει το γυμνό του πόδι.
Είναι μια δημιουργία από μια ανώνυμη ομάδα καλλιτεχνών, την Secret Handshake, αναφέρει ο Guardian.
«Χαιρετίζουμε έναν πολεμιστή που μας υπενθυμίζει ότι μερικές φορές, όταν καλείσαι να σταθείς όρθιος, είναι καλύτερο απλώς να καθίσεις και να ξεκουράσεις τα πόδια σου», ανέφερε μεταξύ άλλων η πλάκα.
A new statue mocking President Trump has appeared on the National Mall. The statue, erected by anonymous artists days before Veterans Day, depicts the president sitting and clutching his foot as a nod to Trump avoiding military service because of bone spurs.… pic.twitter.com/Kg4E0BHdpJ— The Washington Post (@washingtonpost) November 10, 2026
Τον επόμενο χρόνο, ο Μάικλ Κοέν, πρώην δικηγόρος του Τραμπ, δήλωσε στο Κογκρέσο ότι ο πρόεδρος απέφυγε σκόπιμα τη στρατιωτική θητεία.
Η ομάδα The Secret Handshake έχει ανεγείρει αγάλματα που χλευάζουν τη σχέση του Τραμπ με τον Τζέφρι Έπστιν, καθώς και την ανακαίνιση που έκανε ο Τραμπ στο μπάνιο του Λίνκολν κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.
Το άγαλμα θα παραμείνει στο National Mall μέχρι την Ημέρα των Βετεράνων, στις 11 Νοεμβρίου.
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