Νίκος Αναδιώτης: Η εμφάνιση είναι κάτι που μου έχει χαριστεί, η σύζυγός μου το νιώθω ότι με θαυμάζει
Νίκος Αναδιώτης: Η εμφάνιση είναι κάτι που μου έχει χαριστεί, η σύζυγός μου το νιώθω ότι με θαυμάζει
Δεν είμαι αδιάφορος για το εάν θα είμαι ωραίος, συντηρώ αυτή την εικόνα που μου έχει χαριστεί, είπε ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκη
Στην εμφάνισή του, την οποία θεωρεί ένα από τα χαρίσματα που του έχουν δοθεί, αναφέρθηκε ο Νίκος Αναδιώτης, σχολιάζοντας παράλληλα πως αισθάνεται ότι η σύζυγός του τον θαυμάζει γενικότερα για την προσωπικότητά του και όχι μόνο για την εικόνα του.
Ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκη ήταν καλεσμένος την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» όπου μίλησε για την οικογένειά του, την απόφαση που πήρε με τη σύζυγό του, Βασιλική Σταματοπούλου να μετακομίσουν οικογενειακώς στο Αίγιο, το πρόγραμμά του στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και για την άποψη ορισμένων ότι ένας όμορφος άντρας δεν είναι πιστός στον γάμο του.
Πιο αναλυτικά, ο Νίκος Αναδιώτης εξήγησε, πως θεωρεί την εμφάνισή του ένα χάρισμα που οφείλει να σέβεται και τόνισε ότι δεν θα το χρησιμοποιούσε ποτέ για να πληγώσει τη γυναίκα του.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στάση του απέναντι στη ζήλια και στη συζυγική πίστη: «Συνηθίζεται αυτό, αλλά δεν είναι απόλυτο. Η εμφάνιση είναι κάτι που μου έχει χαριστεί, δεν είναι δικιά μου, το σέβομαι αυτό και γι' αυτό προσπαθώ να διατηρώ την εμφάνισή μου. Δεν είμαι αδιάφορος για το εάν θα είμαι ωραίος, να συντηρώ αυτή την εικόνα, που μου έχει χαριστεί, επαναλαμβάνω. Δεν νομίζω, ότι αυτό που σου χαρίζεται θα πρέπει να το εκμεταλλεύεσαι για κάτι το οποίο, μπορεί να στενοχωρεί. Από τη στιγμή που εγώ έχω αποφασίσει να είμαι παντρεμένος, να εκμεταλλευτώ αυτό το χάρισμά μου για να απατήσω τη σύζυγό μου; Το ίδιο θα μπορούσα να φοβάμαι και εγώ για εκείνη. Την επέλεξα αρχικά, γιατί ήταν πάρα πολύ όμορφη στα μάτια μου. Η ζήλεια είναι κάτι που δεν το θέλω καθόλου στο μυαλό μου και με πιέζει πάρα πολύ άμα νιώθω ότι υπάρχει από τον απέναντί μου. Είμαι μαθημένος από το σπίτι μου να μην κάνω αυτά που δεν θέλω να μου κάνουν. Οπότε, δεν προκαλώ. Μπορεί να αρέσω σε κάποιον, αλλά από τη στιγμή που δεν δίνω δικαίωμα για να το προκαλώ αυτό, δεν την ενδιαφέρει τη Βασιλική».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ευρωβουλευτής περιέγραψε την καθημερινότητά του στις Βρυξέλλες και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να μετακομίσει εκεί μαζί του η οικογένειά του. Όπως εξήγησε, η φύση της εργασίας του του επιτρέπει να επιστρέφει στο σπίτι του τα Σαββατοκύριακα, ενώ η απόφαση να παραμείνουν η σύζυγός του και τα παιδιά τους στο Αίγιο συνδέεται με την επιλογή τους να μεγαλώσουν σε ένα πιο φιλικό περιβάλλον για εκείνα.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Η εργασία του Ευρωβουλευτή μπορεί να περιοριστεί μέσα στην εβδομάδα και έχει τη δυνατότητα μέσα στα Σαββατοκύριακα να επιστρέφει, γιατί κλείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε ευέλικτοι, δεν σταματάμε να εργαζόμαστε, δεν έχουμε συγκεκριμένο ωράριο. Πέρασε η σκέψη να έρθει η οικογένεια εκεί, όμως εμείς είμαστε δύο άνθρωποι που κοινά αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε και από την Αθήνα προκειμένου να μεγαλώσουν τα παιδιά μας σε ένα περιβάλλον που θα ήταν πιο φιλόξενο για μικρά παιδιά. Φύγαμε από την Αθήνα για να πάμε στο Αίγιο και να έχουμε έναν άλλον τρόπο ζωής, τώρα το να φύγουμε από το Αίγιο για να πάμε στις Βρυξέλλες θα ήταν λίγο ανακόλουθο με τα άλλα. Επαναλαμβάνω ότι έχω τη δυνατότητα κάθε Σαββατοκύριακο να είμαι στην οικογένειά μου. Δεν σκέφτομαι καθόλου, είναι και εκείνοι χαρούμενοι εκεί, ευχαριστημένοι, δεν μου το ζήτησαν ποτέ. Έχει δυσκολίες γιατί αντιμετωπίζει η Βασιλική την καθημερινότητα δύο αγοριών, ο ένας έχει μπει ήδη στην εφηβεία, ότι μπορώ κάνω».
Ο Νίκος Αναδιώτης μίλησε ακόμη για τους δύο γιους του, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θεωρεί ότι έχουν πάρει στοιχεία του χαρακτήρα και των δύο γονιών τους. Αναφέρθηκε επίσης, στη σχέση με τη μητέρα τους, αλλά και στο γεγονός ότι η σύζυγός του θεωρεί πως τα παιδιά μοιάζουν περισσότερο στον ίδιο: «Χαρακτήρα έχουν πάρει και από τους δύο. Τον μπαμπά τον θέλουν για να τους καθοδηγεί, αλλά αποκούμπι έχουν στη μάνα τους. Χαρακτήρα διαμορφώνουν και από τους δύο. Εμφανισιακά είναι όπως τα δει ο καθένας, εγώ τα βλέπω να μου μοιάζουν. Η Βασιλική το νιώθω ότι με θαυμάζει και με καμαρώνει, οπότε δεν την ενδιαφέρει καθόλου, λέει "τα παιδιά μοιάζουν στον Νίκο"».
Τέλος, αναφέρθηκε στη δική του αντίληψη για τον γάμο και στις επιλογές που έχει κάνει στη ζωή του, επισημαίνοντας ότι αντιμετωπίζει τη συζυγική σχέση ως μια κοινή πορεία στην οποία δεν χωρούν εγωιστικές αποφάσεις.
Ο Νίκος Αναδιώτης μίλησε επίσης, για την απόφασή του να ασχοληθεί με τα κοινά, την οποία συζήτησε με τη σύζυγό του, έχοντας τη στήριξή της: «Η ζωή δεν είναι εύκολη, έχει δυσκολίες, ο γάμος επίσης, εξαρτάται ο καθένας πώς αντιμετωπίζει αυτό που λέμε γάμο. Εγώ θέλω να τον αντιμετωπίζω με συγκεκριμένες πράξεις. Δεν αποφασίζω μόνος μου, είμαστε ζευγάρι μέχρι το τέλος της ζωής μας, έτσι θέλω να το φανταστώ, οπότε δεν μπορώ να λειτουργώ εγωιστικά. Δεν ψάχνω δικαίωση στη ζωή. Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να αποφασίσω αν θέλω να προσφέρω στο κοινό καλό, χωρίς να ορίζω το αποτέλεσμα, εμείς την προσπάθεια κάνουμε, άλλος αποφασίζει για το αποτέλεσμα. Το επέλεξα συνειδητά, το εξήγησα στη Βασιλική που μπορεί η ίδια να είχε κάποιες ανασφάλειες στην απόφαση αυτή όσον αφορά ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα και πορευόμαστε παρέα και με στηρίζει όπως πάντα. Αυτό είναι, δικαίωση δεν ψάχνω».
Ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκη ήταν καλεσμένος την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» όπου μίλησε για την οικογένειά του, την απόφαση που πήρε με τη σύζυγό του, Βασιλική Σταματοπούλου να μετακομίσουν οικογενειακώς στο Αίγιο, το πρόγραμμά του στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και για την άποψη ορισμένων ότι ένας όμορφος άντρας δεν είναι πιστός στον γάμο του.
Πιο αναλυτικά, ο Νίκος Αναδιώτης εξήγησε, πως θεωρεί την εμφάνισή του ένα χάρισμα που οφείλει να σέβεται και τόνισε ότι δεν θα το χρησιμοποιούσε ποτέ για να πληγώσει τη γυναίκα του.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στάση του απέναντι στη ζήλια και στη συζυγική πίστη: «Συνηθίζεται αυτό, αλλά δεν είναι απόλυτο. Η εμφάνιση είναι κάτι που μου έχει χαριστεί, δεν είναι δικιά μου, το σέβομαι αυτό και γι' αυτό προσπαθώ να διατηρώ την εμφάνισή μου. Δεν είμαι αδιάφορος για το εάν θα είμαι ωραίος, να συντηρώ αυτή την εικόνα, που μου έχει χαριστεί, επαναλαμβάνω. Δεν νομίζω, ότι αυτό που σου χαρίζεται θα πρέπει να το εκμεταλλεύεσαι για κάτι το οποίο, μπορεί να στενοχωρεί. Από τη στιγμή που εγώ έχω αποφασίσει να είμαι παντρεμένος, να εκμεταλλευτώ αυτό το χάρισμά μου για να απατήσω τη σύζυγό μου; Το ίδιο θα μπορούσα να φοβάμαι και εγώ για εκείνη. Την επέλεξα αρχικά, γιατί ήταν πάρα πολύ όμορφη στα μάτια μου. Η ζήλεια είναι κάτι που δεν το θέλω καθόλου στο μυαλό μου και με πιέζει πάρα πολύ άμα νιώθω ότι υπάρχει από τον απέναντί μου. Είμαι μαθημένος από το σπίτι μου να μην κάνω αυτά που δεν θέλω να μου κάνουν. Οπότε, δεν προκαλώ. Μπορεί να αρέσω σε κάποιον, αλλά από τη στιγμή που δεν δίνω δικαίωμα για να το προκαλώ αυτό, δεν την ενδιαφέρει τη Βασιλική».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ευρωβουλευτής περιέγραψε την καθημερινότητά του στις Βρυξέλλες και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να μετακομίσει εκεί μαζί του η οικογένειά του. Όπως εξήγησε, η φύση της εργασίας του του επιτρέπει να επιστρέφει στο σπίτι του τα Σαββατοκύριακα, ενώ η απόφαση να παραμείνουν η σύζυγός του και τα παιδιά τους στο Αίγιο συνδέεται με την επιλογή τους να μεγαλώσουν σε ένα πιο φιλικό περιβάλλον για εκείνα.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Η εργασία του Ευρωβουλευτή μπορεί να περιοριστεί μέσα στην εβδομάδα και έχει τη δυνατότητα μέσα στα Σαββατοκύριακα να επιστρέφει, γιατί κλείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε ευέλικτοι, δεν σταματάμε να εργαζόμαστε, δεν έχουμε συγκεκριμένο ωράριο. Πέρασε η σκέψη να έρθει η οικογένεια εκεί, όμως εμείς είμαστε δύο άνθρωποι που κοινά αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε και από την Αθήνα προκειμένου να μεγαλώσουν τα παιδιά μας σε ένα περιβάλλον που θα ήταν πιο φιλόξενο για μικρά παιδιά. Φύγαμε από την Αθήνα για να πάμε στο Αίγιο και να έχουμε έναν άλλον τρόπο ζωής, τώρα το να φύγουμε από το Αίγιο για να πάμε στις Βρυξέλλες θα ήταν λίγο ανακόλουθο με τα άλλα. Επαναλαμβάνω ότι έχω τη δυνατότητα κάθε Σαββατοκύριακο να είμαι στην οικογένειά μου. Δεν σκέφτομαι καθόλου, είναι και εκείνοι χαρούμενοι εκεί, ευχαριστημένοι, δεν μου το ζήτησαν ποτέ. Έχει δυσκολίες γιατί αντιμετωπίζει η Βασιλική την καθημερινότητα δύο αγοριών, ο ένας έχει μπει ήδη στην εφηβεία, ότι μπορώ κάνω».
Ο Νίκος Αναδιώτης μίλησε ακόμη για τους δύο γιους του, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θεωρεί ότι έχουν πάρει στοιχεία του χαρακτήρα και των δύο γονιών τους. Αναφέρθηκε επίσης, στη σχέση με τη μητέρα τους, αλλά και στο γεγονός ότι η σύζυγός του θεωρεί πως τα παιδιά μοιάζουν περισσότερο στον ίδιο: «Χαρακτήρα έχουν πάρει και από τους δύο. Τον μπαμπά τον θέλουν για να τους καθοδηγεί, αλλά αποκούμπι έχουν στη μάνα τους. Χαρακτήρα διαμορφώνουν και από τους δύο. Εμφανισιακά είναι όπως τα δει ο καθένας, εγώ τα βλέπω να μου μοιάζουν. Η Βασιλική το νιώθω ότι με θαυμάζει και με καμαρώνει, οπότε δεν την ενδιαφέρει καθόλου, λέει "τα παιδιά μοιάζουν στον Νίκο"».
Τέλος, αναφέρθηκε στη δική του αντίληψη για τον γάμο και στις επιλογές που έχει κάνει στη ζωή του, επισημαίνοντας ότι αντιμετωπίζει τη συζυγική σχέση ως μια κοινή πορεία στην οποία δεν χωρούν εγωιστικές αποφάσεις.
Ο Νίκος Αναδιώτης μίλησε επίσης, για την απόφασή του να ασχοληθεί με τα κοινά, την οποία συζήτησε με τη σύζυγό του, έχοντας τη στήριξή της: «Η ζωή δεν είναι εύκολη, έχει δυσκολίες, ο γάμος επίσης, εξαρτάται ο καθένας πώς αντιμετωπίζει αυτό που λέμε γάμο. Εγώ θέλω να τον αντιμετωπίζω με συγκεκριμένες πράξεις. Δεν αποφασίζω μόνος μου, είμαστε ζευγάρι μέχρι το τέλος της ζωής μας, έτσι θέλω να το φανταστώ, οπότε δεν μπορώ να λειτουργώ εγωιστικά. Δεν ψάχνω δικαίωση στη ζωή. Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να αποφασίσω αν θέλω να προσφέρω στο κοινό καλό, χωρίς να ορίζω το αποτέλεσμα, εμείς την προσπάθεια κάνουμε, άλλος αποφασίζει για το αποτέλεσμα. Το επέλεξα συνειδητά, το εξήγησα στη Βασιλική που μπορεί η ίδια να είχε κάποιες ανασφάλειες στην απόφαση αυτή όσον αφορά ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα και πορευόμαστε παρέα και με στηρίζει όπως πάντα. Αυτό είναι, δικαίωση δεν ψάχνω».
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