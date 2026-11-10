Αντώνης Λουδάρος: Δεν δουλεύω Δευτέρα με Κυριακή μόνο από τρέλα της στιγμής, αλλά και για βιοποριστικούς λόγους
Αντώνης Λουδάρος: Δεν δουλεύω Δευτέρα με Κυριακή μόνο από τρέλα της στιγμής, αλλά και για βιοποριστικούς λόγους
Θέλω να χαίρομαι τα χρήματα με τους δικούς μου ανθρώπους, είπε ο ηθοποιός
Στον λόγο που εργάζεται αδιάκοπα από Δευτέρα έως Κυριακή αναφέρθηκε ο Αντώνης Λουδάρος, εξηγώντας πως δεν πρόκειται μόνο για «τρέλα της στιγμής» όπως είπε, αλλά επειδή υπάρχει ανάγκη για βιοπορισμό.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day» μιλώντας μεταξύ άλλων για την επιλογή του να συνεχίζει να εργάζεται με έντονους ρυθμούς. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή τον ρώτησε αν, έπειτα από τόσα χρόνια στον χώρο της υποκριτικής, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα οικονομικό απόθεμα που θα του επέτρεπε να μείνει για διάστημα μακριά από την εργασία.
Απαντώντας, ο Αντώνης Λουδάρος εξήγησε πως εξακολουθεί να δουλεύει και για λόγους βιοπορισμού, ενώ τόνισε πως δεν διαχειρίστηκε με σύνεση τα χρήματα που απέκτησε μέχρι τώρα: «Είμαστε στην Ελλάδα το 2026. Έχουν πέσει οι μισθοί, οι τιμές έχουν ανέβει στα ύψη, οπότε δεν μπορείς να λύσεις το οικονομικό σου πρόβλημα. Πιστεύεις ότι είναι μόνο τρέλα της στιγμής που δουλεύω Δευτέρα με Κυριακή; Όχι. Δουλεύω και για βιοποριστικούς λόγους. Όταν μου ήρθαν κάποια χρήματα μαζεμένα, δεν είχα αυτή τη λελογισμένη κρίση. Έκανα ταξίδια, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για τους φίλους μου. Θέλω να τα χαίρομαι με τους δικούς μου ανθρώπους τα χρήματα».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day» μιλώντας μεταξύ άλλων για την επιλογή του να συνεχίζει να εργάζεται με έντονους ρυθμούς. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή τον ρώτησε αν, έπειτα από τόσα χρόνια στον χώρο της υποκριτικής, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα οικονομικό απόθεμα που θα του επέτρεπε να μείνει για διάστημα μακριά από την εργασία.
Απαντώντας, ο Αντώνης Λουδάρος εξήγησε πως εξακολουθεί να δουλεύει και για λόγους βιοπορισμού, ενώ τόνισε πως δεν διαχειρίστηκε με σύνεση τα χρήματα που απέκτησε μέχρι τώρα: «Είμαστε στην Ελλάδα το 2026. Έχουν πέσει οι μισθοί, οι τιμές έχουν ανέβει στα ύψη, οπότε δεν μπορείς να λύσεις το οικονομικό σου πρόβλημα. Πιστεύεις ότι είναι μόνο τρέλα της στιγμής που δουλεύω Δευτέρα με Κυριακή; Όχι. Δουλεύω και για βιοποριστικούς λόγους. Όταν μου ήρθαν κάποια χρήματα μαζεμένα, δεν είχα αυτή τη λελογισμένη κρίση. Έκανα ταξίδια, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για τους φίλους μου. Θέλω να τα χαίρομαι με τους δικούς μου ανθρώπους τα χρήματα».
Δείτε το βίντεο
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