Ο σκληροπυρηνικός Τζιμ Τζόρνταν νέος ηγέτης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μήνυμα σύγκρουσης με τους Δημοκρατικούς

Ο στενός σύμμαχος του Τραμπ επικράτησε του Στιβ Σκαλίς, σηματοδοτώντας τη στροφή του κόμματος σε πιο συγκρουσιακή πολιτική





Η επικράτηση του στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ έναντι του μέχρι σήμερα επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας, Στιβ Σκαλίς, σηματοδοτεί την πρόθεση του κόμματος να υιοθετήσει μια περισσότερο συγκρουσιακή στάση απέναντι στους







Η επιλογή Τζόρνταν και η στρατηγική σύγκρουσης με τους Δημοκρατικούς Ο Τζόρνταν, βουλευτής του Οχάιο και πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρουσίασε τον εαυτό του στους συναδέλφους του ως τον καταλληλότερο για να ηγηθεί της αντιπαράθεσης με τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι ετοιμάζονται να αξιοποιήσουν τη νέα κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία για να ασκήσουν εκτεταμένο έλεγχο στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.



Η εκλογή του αποτελεί σαφές μήνυμα ότι οι Ρεπουμπλικανοί προετοιμάζονται για μετωπική πολιτική σύγκρουση με τους Δημοκρατικούς το 2027, αντί να επιδιώξουν μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση μετά την εκλογική τους ήττα.







Η ήττα του Σκαλίς και η απόρριψη της παλιάς ηγεσίας Η επικράτηση του Τζόρνταν έναντι του Σκαλίς, ο οποίος κατείχε τη δεύτερη σημαντικότερη θέση στη ρεπουμπλικανική ηγεσία της Βουλής, ερμηνεύεται ως απόρριψη της μέχρι σήμερα κομματικής στρατηγικής, την οποία πολλοί Ρεπουμπλικανοί θεωρούν υπεύθυνη για την εκλογική τους ήττα.



Ο Σκαλίς, έμπειρο στέλεχος της κοινοβουλευτικής ηγεσίας, εκπροσωπεί μια περισσότερο παραδοσιακή και συγκρατημένη εκδοχή του αμερικανικού συντηρητισμού. Παράλληλα, διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.



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Στην εσωκομματική αναμέτρηση, ο Σκαλίς είχε υποστηρίξει ότι θα αναζητούσε τρόπους συνεργασίας με τους Δημοκρατικούς, προκειμένου να προωθηθούν βασικές προτεραιότητες των Ρεπουμπλικανών.



Η προσέγγιση αυτή, ωστόσο, δεν έπεισε την πλειοψηφία των συναδέλφων του, που προτίμησαν την πιο επιθετική πολιτική γραμμή του Τζόρνταν.



Ο Τραμπ παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής των Ρεπουμπλικανών Η ανάδειξη του Τζόρνταν στην ηγεσία έχει και ιδιαίτερο συμβολισμό για την επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.



Τον Τζιμ Τζόρνταν , έναν από τους πλέον μαχητικούς και σκληροπυρηνικούς εκπροσώπους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, επέλεξαν οι Ρεπουμπλικανοί για την ηγεσία της κοινοβουλευτικής τους ομάδας στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2027, μετά τη βαριά ήττα τους στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ Η επικράτηση του στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ έναντι του μέχρι σήμερα επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας,, σηματοδοτεί την πρόθεση του κόμματος να υιοθετήσει μια περισσότερο συγκρουσιακή στάση απέναντι στους Δημοκρατικούς , οι οποίοι θα ελέγχουν πλέον τη Βουλή.Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, σε μια περίοδο έντονης εσωστρέφειας για τους Ρεπουμπλικανούς, που εξακολουθούν να προσπαθούν να διαχειριστούν τις συνέπειες της εκλογικής τους ήττας και τις διαφωνίες σχετικά με τη μελλοντική πορεία του κόμματος. Η δραματική συρρίκνωση της κοινοβουλευτικής τους δύναμης έχει πυροδοτήσει μια ευρύτερη αντιπαράθεση για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν τα επόμενα δύο χρόνια.Ο Τζόρνταν, βουλευτής του Οχάιο και πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρουσίασε τον εαυτό του στους συναδέλφους του ως τον καταλληλότερο για να ηγηθεί της αντιπαράθεσης με τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι ετοιμάζονται να αξιοποιήσουν τη νέα κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία για να ασκήσουν εκτεταμένο έλεγχο στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.Η εκλογή του αποτελεί σαφές μήνυμα ότι οι Ρεπουμπλικανοί προετοιμάζονται για μετωπική πολιτική σύγκρουση με τους Δημοκρατικούς το 2027, αντί να επιδιώξουν μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση μετά την εκλογική τους ήττα.Πρώην προπονητής πάλης, ο Τζόρνταν έχει αποκτήσει τη φήμη ενός ιδιαίτερα δυναμικού πολιτικού, που δεν διστάζει να επιτίθεται με σφοδρότητα στους αντιπάλους του. Οι υποστηρικτές του θεωρούν ότι διαθέτει την επιθετικότητα και την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα που απαιτεί η νέα πολιτική συγκυρία, χαρακτηριστικά που, κατά την άποψή τους, δεν διαθέτει στον ίδιο βαθμό ο αντίπαλός του, Στιβ Σκαλίς.Η επικράτηση του Τζόρνταν έναντι του Σκαλίς, ο οποίος κατείχε τη δεύτερη σημαντικότερη θέση στη ρεπουμπλικανική ηγεσία της Βουλής, ερμηνεύεται ως απόρριψη της μέχρι σήμερα κομματικής στρατηγικής, την οποία πολλοί Ρεπουμπλικανοί θεωρούν υπεύθυνη για την εκλογική τους ήττα.Ο Σκαλίς, έμπειρο στέλεχος της κοινοβουλευτικής ηγεσίας, εκπροσωπεί μια περισσότερο παραδοσιακή και συγκρατημένη εκδοχή του αμερικανικού συντηρητισμού. Παράλληλα, διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.Ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας πριν από σχεδόν μία δεκαετία, όταν τραυματίστηκε από πυροβολισμό σε ένοπλη επίθεση, από την οποία κατάφερε να επιβιώσει.Στην εσωκομματική αναμέτρηση, ο Σκαλίς είχε υποστηρίξει ότι θα αναζητούσε τρόπους συνεργασίας με τους Δημοκρατικούς, προκειμένου να προωθηθούν βασικές προτεραιότητες των Ρεπουμπλικανών.Η προσέγγιση αυτή, ωστόσο, δεν έπεισε την πλειοψηφία των συναδέλφων του, που προτίμησαν την πιο επιθετική πολιτική γραμμή του Τζόρνταν.Η ανάδειξη του Τζόρνταν στην ηγεσία έχει και ιδιαίτερο συμβολισμό για την επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ο νέος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας έγινε ευρύτερα γνωστός ως ένα από τα πιο ανυποχώρητα μέλη της συντηρητικής πτέρυγας Freedom Caucus, αμφισβητώντας συχνά την παραδοσιακή ρεπουμπλικανική ηγεσία. Στην πορεία εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σταθερούς και ένθερμους υπερασπιστές του Αμερικανού προέδρου.



Η επιλογή του δείχνει ότι, παρά την εκλογική ήττα, ο Τραμπ εξακολουθεί να αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς για τους Ρεπουμπλικανούς, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.



Η στροφή προς μια πιο σκληρή πολιτική γραμμή συνδέεται και με τη νέα σύνθεση της ρεπουμπλικανικής κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι ενδιάμεσες εκλογές οδήγησαν στην ήττα πολλών από τους εναπομείναντες μετριοπαθείς βουλευτές του κόμματος, από το Νιου Τζέρσεϊ έως την Αριζόνα, με αποτέλεσμα η ομάδα που θα συγκροτηθεί το 2027 να έχει σαφώς πιο συντηρητικό χαρακτήρα.



Πρόσωπο με γνώση των απόψεων του Τζόρνταν δήλωσε στο CNN ότι η στήριξη στον Τραμπ θα παραμείνει βασική προτεραιότητα της νέας ηγεσίας.



«Ο Τραμπ παραμένει ο ηγέτης του κόμματός μας. Θα αγωνιστούμε με νύχια και με δόντια για να διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμά του θα συνεχίσει να εφαρμόζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Οι Δημοκρατικοί έχουν τους αριθμούς, δεν μας χρειάζονται» Η διαφορά στρατηγικής μεταξύ των δύο υποψηφίων αποτυπώθηκε και στις τοποθετήσεις των συνεργατών τους για τη στάση που πρέπει να τηρήσουν οι Ρεπουμπλικανοί απέναντι στη νέα δημοκρατική πλειοψηφία.



Ενώ ο Σκαλίς είχε υποσχεθεί ότι θα επιδίωκε τη συνεργασία με τους Δημοκρατικούς όπου αυτή θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις προτεραιότητες του κόμματός του, πρόσωπο από το περιβάλλον του Τζόρνταν απέρριψε αυτή την προσέγγιση ως μη ρεαλιστική.



«Έχουν τους αριθμούς, δεν μας χρειάζονται. Εμείς πρέπει να ενωθούμε ως ομάδα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι Δημοκρατικοί δεν έχουν ουσιαστικό λόγο να επιδιώξουν συνεννόηση με τους Ρεπουμπλικανούς.



Με τον Τζόρνταν στην ηγεσία, οι Ρεπουμπλικανοί εισέρχονται έτσι σε μια νέα περίοδο κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης, επιλέγοντας τη σκληρή αντιπαράθεση με τους Δημοκρατικούς και τη συνέχιση της υπεράσπισης της πολιτικής ατζέντας του Ντόναλντ Τραμπ.