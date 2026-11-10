Δημήτρης Πιατάς για την παράσταση που έπαιξε λίγες ώρες μετά τον θάνατο της συζύγου του: Είναι πολύ ψυχοφθόρο, αλλά το θέατρο προηγείται πάντα
Δημήτρης Πιατάς για την παράσταση που έπαιξε λίγες ώρες μετά τον θάνατο της συζύγου του: Είναι πολύ ψυχοφθόρο, αλλά το θέατρο προηγείται πάντα
Ο πόνος ανήκει σε μένα, τόνισε ο ηθοποιός
Για την απόφασή του να παίξει κανονικά στην παράσταση στην οποία συμμετέχει λίγες ώρες μετά τον θάνατο της συζύγου του απάντησε ο Δημήτρης Πιατάς, εξηγώντας πως είναι μία πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία, παρόλα αυτά για τον ίδιο το θέατρο προηγείται.
Ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφες με τη Ζήνα», όπως προβλήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, όταν οι δημοσιογράφοι τον συλλυπήθηκαν για την απώλειά του, δήλωσε αρχικά: «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με άλλη ιδιότητα εδώ. Ο πόνος ανήκει σε μένα και εδώ ήρθαμε για να τιμήσουμε το θέατρο. Και το θέατρο νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι της αλήθειας μας και της ζωής μας. Και είναι το βαρύ πυροβολικό μας ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Και η χώρα μας έχει ανάγκη να δώσει μια ζωντανή παρουσία πολιτισμού και αισθητικής. Και το θέατρο είναι παρόν αυτή τη στιγμή. Και σας μιλάω ως εργάτης του θεάτρου, γιατί υπάρχει μια γενιά νέων παιδιών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν κιόλας που δίνουν ένα ζωντανό παρόν».
Σχολιάζοντας το γεγονός πως επέλεξε να μην αναβάλει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις παρά τις δύσκολες στιγμές που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, ο Δημήτρης Πιατάς τόνισε πως είναι κάτι που οι περισσότεροι ηθοποιοί πράττουν σε αυτές τις περιπτώσεις: «Θέλω να σας πληροφορήσω, αν δεν το ξέρετε, ότι όλοι οι ηθοποιοί, από καταβολής της υποκριτικής τέχνης, είναι πάντοτε παρόντες. Είναι απόντες μόνο όταν είναι απόντες από τη ζωή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ ψυχοφθόρο, αλλά το θέατρο προηγείται πάντα, για όλα. Ξέρετε κάτι; Το θέατρο είναι αιωνιότητα και ζωή. Πιστέψτε με».
Δείτε το βίντεο
Όταν ο ηθοποιός ρωτήθηκε εάν το θέατρο αποτελεί για εκείνον ψυχοθεραπεία, εξήγησε τέλος: «Δεν απαντάω για πράγματα που είναι πολύ προσωπικά, τα οποία τα κράτησα. Δεν αντιμετωπίζω το θέατρο ιατρικά, με ιατρικούς όρους, αλλά με πολιτιστικούς όρους. Άρα, λυπάμαι, δεν αισθάνομαι ότι είμαι άρρωστος. Το αντίθετο, είμαι απόλυτα υγιής για να μπορώ να προσφέρω στο θέατρο».
Ο Δημήτρης Πιατάς παίζει στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας». Η σύζυγός του έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και ο ηθοποιός συμμετείχε κανονικά στο έργο το ίδιο βράδυ.
Ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφες με τη Ζήνα», όπως προβλήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, όταν οι δημοσιογράφοι τον συλλυπήθηκαν για την απώλειά του, δήλωσε αρχικά: «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με άλλη ιδιότητα εδώ. Ο πόνος ανήκει σε μένα και εδώ ήρθαμε για να τιμήσουμε το θέατρο. Και το θέατρο νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι της αλήθειας μας και της ζωής μας. Και είναι το βαρύ πυροβολικό μας ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Και η χώρα μας έχει ανάγκη να δώσει μια ζωντανή παρουσία πολιτισμού και αισθητικής. Και το θέατρο είναι παρόν αυτή τη στιγμή. Και σας μιλάω ως εργάτης του θεάτρου, γιατί υπάρχει μια γενιά νέων παιδιών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν κιόλας που δίνουν ένα ζωντανό παρόν».
Σχολιάζοντας το γεγονός πως επέλεξε να μην αναβάλει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις παρά τις δύσκολες στιγμές που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, ο Δημήτρης Πιατάς τόνισε πως είναι κάτι που οι περισσότεροι ηθοποιοί πράττουν σε αυτές τις περιπτώσεις: «Θέλω να σας πληροφορήσω, αν δεν το ξέρετε, ότι όλοι οι ηθοποιοί, από καταβολής της υποκριτικής τέχνης, είναι πάντοτε παρόντες. Είναι απόντες μόνο όταν είναι απόντες από τη ζωή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ ψυχοφθόρο, αλλά το θέατρο προηγείται πάντα, για όλα. Ξέρετε κάτι; Το θέατρο είναι αιωνιότητα και ζωή. Πιστέψτε με».
Δείτε το βίντεο
Όταν ο ηθοποιός ρωτήθηκε εάν το θέατρο αποτελεί για εκείνον ψυχοθεραπεία, εξήγησε τέλος: «Δεν απαντάω για πράγματα που είναι πολύ προσωπικά, τα οποία τα κράτησα. Δεν αντιμετωπίζω το θέατρο ιατρικά, με ιατρικούς όρους, αλλά με πολιτιστικούς όρους. Άρα, λυπάμαι, δεν αισθάνομαι ότι είμαι άρρωστος. Το αντίθετο, είμαι απόλυτα υγιής για να μπορώ να προσφέρω στο θέατρο».
Ο Δημήτρης Πιατάς παίζει στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας». Η σύζυγός του έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και ο ηθοποιός συμμετείχε κανονικά στο έργο το ίδιο βράδυ.
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