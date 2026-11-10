«Αγαπητέ Τζο, αν δεν ήταν η πολιτική θα είμασταν καλοί φίλοι»: Η επιστολή-έκπληξη που άφησε ο Τραμπ στον Μπάιντεν

Στο νέο του βιβλίο ο Μπάιντεν παραθέτει όλη την επιστολή που του άφησε ο Τραμπ το 2021, όταν τον διαδέχθηκε





Ωστόσο, όπως αποκαλύπτουν οι New York Times, στο νέο του Promise Me, America», ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσιεύει ολόκληρη την επιστολή. Οι NYT εξέτασαν ένα αντίγραφο της αρχικής επιστολής, η οποία είχε ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2021 και είχε αφεθεί σε φάκελο με τη διεύθυνση «Προς τον “46”» — μια αναφορά στην ιδιότητα του Μπάιντεν ως 46ου προέδρου.



θα παραμείνει πιστός στον εαυτό σου και στον αμερικανικό λαό».



NEW The New York Times has obtained the letter President Trump left for President Biden in the Oval Office in 2021. The letter — which Trump wrote by hand using his signature black Sharpie — is printed in Biden’s forthcoming presidential memoir. Full Story: https://t.co/cIwHwWcS0c — Yashar Ali 🐘 (@yashar) November 10, 2026 «Πολλοί πρόεδροι έχουν έρθει και έχουν φύγει, οι οποίοι απλώς κυβέρνησαν ως Ρεπουμπλικάνοι ή Δημοκρατικοί», έγραψε ο Τραμπ. «Σε μεγάλο βαθμό, δεν άλλαξαν την ιστορία, απλώς παρασύρθηκαν από το αμείλικτο ρεύμα της. Αυτό δεν θα συμβεί σε σένα, γιατί ξέρω πόσο αγαπάς τον αμερικανικό λαό».



«Σαν να υπήρχαν δύο Ντόναλντ Τραμπ» Στο βιβλίο του, το οποίο θα κυκλοφορήσει την επόμενη Τρίτη (17/11), ο 83χρονος Μπάιντεν γράφει ότι ήταν «σαν να υπήρχαν δύο Ντόναλντ Τραμπ». Αναφέρει ότι ο Τραμπ «αποσταθεροποίησε βαθιά τη δημοκρατία μας» και «δεν πρόσφερε την παραδοσιακή συνάντηση μεταξύ προέδρων». «Όμως, να 'τος, που μου έστελνε τις καλύτερες ευχές του με θερμά λόγια που ακουγόταν σαν να προέρχονταν από έναν παλιό φίλο», γράφει ο Μπάιντεν.



Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2020, ο Τραμπ επιτέθηκε αμείλικτα στον Μπάιντεν. Τον αποκάλεσε «τον χειρότερο υποψήφιο» στην αμερικανική ιστορία, προειδοποίησε ότι η εκλογή του θα ξεσπούσε βία σε όλες τις πόλεις των ΗΠΑ, αμφισβήτησε τις πνευματικές του ικανότητες και τον κατηγόρησε για διαφθορά. Αφού ο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές, ο Τραμπ αμφισβήτησε τα αποτελέσματα, με αποκορύφωμα την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο. Στη συνέχεια, αρνήθηκε να παραστεί στην ορκωμοσία του Μπάιντεν.



Μέχρι και σήμερα, ο Τραμπ εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι οι εκλογές του 2020 ήταν στημένες και κατηγορεί τον Μπάιντεν για μια σειρά προβλημάτων, κάτι που επανέλαβε και πάλι ο Λευκός Οίκος την Τρίτη.



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«Ξέρεις, Τζο, αν δεν ήταν η πολιτική, πιστεύω ότι θα ήμασταν καλοί φίλοι» Σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό «The Atlantic», ο Μπάιντεν περιγράφει τη «παραδοσιακή συνάντηση» που είχε με τον Τραμπ μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2024. Περιέγραψε μια παρόμοια εκδοχή του Τραμπ που «με εξέπληξε υιοθετώντας έναν τόνο τόσο φιλικό που σκέφτηκα ότι ίσως με κορόιδευε».



«Ξέρεις, Τζο, αν δεν ήταν η πολιτική, πιστεύω ότι θα ήμασταν καλοί φίλοι», του είπε ο Τραμπ, όπως αναφέρεται στο βιβλίο.



Για τον Μπάιντεν, το βιβλίο κυκλοφορεί σε μια περίπλοκη στιγμή. Πολλοί Δημοκρατικοί ανυπομονούν να τον αφήσουν πίσω, καθώς εξακολουθούν να είναι απογοητευμένοι από την απόφασή του να διεκδικήσει δεύτερη θητεία και από το γεγονός ότι αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.



Την πρώτη εβδομάδα της θητείας του, 20 Ιανουαρίου 2021, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν , δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο άμεσος προκάτοχός του, Ντόναλντ Τραμπ , του είχε αφήσει μία «πολύ γενναιόδωρη επιστολή » στο Οβάλ Γραφείο . Από τότε, ο Μπάιντεν δεν έχει σχολιάσει το περιεχόμενό της.Ωστόσο, όπως αποκαλύπτουν οι New York Times, στο νέο του βιβλίο , «», ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσιεύει ολόκληρη την επιστολή. Οι NYT εξέτασαν ένα αντίγραφο της αρχικής επιστολής, η οποία είχε ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2021 και είχε αφεθεί σε φάκελο με τη διεύθυνση «» — μια αναφορά στην ιδιότητα του Μπάιντεν ως 46ου προέδρου.Η επιστολή, γραμμένη σε επιστολόχαρτο του Λευκού Οίκου με το χαρακτηριστικό μαύρο μαρκαδόρο Sharpie του Τραμπ, αποτελεί ένα αξιοσημείωτο έγγραφο λόγω της έντονης αντίθεσής της με τις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τον Μπάιντεν και τις προεδρικές εκλογές του 2020. Ο Τραμπ δεν επέκρινε τον Μπάιντεν ούτε αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των εκλογών. Αντίθετα, έγραψε σχεδόν ποιητικά για την εμπειρία του από τη δουλειά του στον Λευκό Οίκο και για το πόσο πίστευε ότι ο Μπάιντεν «».«Πολλοί πρόεδροι έχουν έρθει και έχουν φύγει, οι οποίοι απλώς κυβέρνησαν ως Ρεπουμπλικάνοι ή Δημοκρατικοί», έγραψε ο Τραμπ. «Σε μεγάλο βαθμό, δεν άλλαξαν την ιστορία, απλώς παρασύρθηκαν από το αμείλικτο ρεύμα της. Αυτό δεν θα συμβεί σε σένα, γιατί ξέρω πόσο αγαπάς τον αμερικανικό λαό».Στο βιβλίο του, το οποίο θα κυκλοφορήσει την επόμενη Τρίτη (17/11), ο 83χρονος Μπάιντεν γράφει ότι ήταν «». Αναφέρει ότι ο Τραμπ «αποσταθεροποίησε βαθιά τη δημοκρατία μας» και «δεν πρόσφερε την παραδοσιακή συνάντηση μεταξύ προέδρων». «Όμως, να 'τος, που μου έστελνε τις καλύτερες ευχές του με θερμά λόγια που ακουγόταν σαν να προέρχονταν από έναν παλιό φίλο», γράφει ο Μπάιντεν.Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2020, ο Τραμπ επιτέθηκε αμείλικτα στον Μπάιντεν. Τον αποκάλεσε «τον χειρότερο υποψήφιο» στην αμερικανική ιστορία, προειδοποίησε ότι η εκλογή του θα ξεσπούσε βία σε όλες τις πόλεις των ΗΠΑ, αμφισβήτησε τις πνευματικές του ικανότητες και τον κατηγόρησε για διαφθορά. Αφού ο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές, ο Τραμπ αμφισβήτησε τα αποτελέσματα, με αποκορύφωμα την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο. Στη συνέχεια, αρνήθηκε να παραστεί στην ορκωμοσία του Μπάιντεν.Μέχρι και σήμερα, ο Τραμπ εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι οι εκλογές του 2020 ήταν στημένες και κατηγορεί τον Μπάιντεν για μια σειρά προβλημάτων, κάτι που επανέλαβε και πάλι ο Λευκός Οίκος την Τρίτη.«Ο Τζο Μπάιντεν θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη τα σοφά λόγια του προέδρου, αλλά αντίθετα προσπάθησε να καταστρέψει αυτή τη χώρα και να χρησιμοποιήσει το δικαστικό σύστημα ως όπλο εναντίον των πολιτικών του εχθρών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Στίβεν Τσέουνγκ, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου. «Ο Μπάιντεν είναι ντροπή, και η Αμερική είναι καλύτερα χωρίς αυτόν πλέον ως πρόεδρο».Σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό «The Atlantic», ο Μπάιντεν περιγράφει τη «παραδοσιακή συνάντηση» που είχε με τον Τραμπ μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2024. Περιέγραψε μια παρόμοια εκδοχή του Τραμπ που «με εξέπληξε υιοθετώντας έναν τόνο τόσο φιλικό που σκέφτηκα ότι ίσως με κορόιδευε».», του είπε ο Τραμπ, όπως αναφέρεται στο βιβλίο.Για τον Μπάιντεν, το βιβλίο κυκλοφορεί σε μια περίπλοκη στιγμή. Πολλοί Δημοκρατικοί ανυπομονούν να τον αφήσουν πίσω, καθώς εξακολουθούν να είναι απογοητευμένοι από την απόφασή του να διεκδικήσει δεύτερη θητεία και από το γεγονός ότι αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα, στον Μπάιντεν διαγνώστηκε μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη που είχε εξαπλωθεί στα οστά του. Την Κυριακή δήλωσε ότι η θεραπεία του καρκίνου θα περιορίσει τον αριθμό των δημόσιων εμφανίσεών του για την προώθηση του βιβλίου. «Κάποιες μέρες είναι καλύτερες από άλλες. Δεν με έχει σταματήσει. Αλλά μερικές φορές με επιβραδύνει», έγραψε ο Μπάιντεν στα κοινωνικά δίκτυα. «Αυτό σημαίνει, δυστυχώς, ότι δεν θα μπορέσω να κάνω τόσες συζητήσεις για το βιβλίο μου όσες ήλπιζα».



Δείτε ολόκληρη την επιστολή που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν:



«Αγαπητέ Τζο,



Το να έρχομαι κάθε μέρα στη δουλειά στο Οβάλ Γραφείο είναι μια ευλογία που ξεπερνά κάθε φαντασία. Η ιστορία αντηχεί από κάθε τοίχο, κάθε άγαλμα, κάθε όμορφο πίνακα και κάθε γωνιά αυτού του μαγικού χώρου. Κάθε σκάλα, κάθε διάδρομος και κάθε πόρτα οδηγεί σε μια άλλη πόρτα και μια άλλη ανάμνηση, σε ένα ακόμη σημείο καμπής στην ένδοξη ιστορία της Αμερικής.



Ελπίζω να αφιερώνεις κάθε μέρα λίγο χρόνο για να αναλογιστείς πού βρίσκεσαι και τους ανθρώπους που προηγήθηκαν, τους τιτάνες που διαμόρφωσαν την πορεία των ανθρώπινων γεγονότων. Τώρα έχεις την ευκαιρία να επιλέξεις τη θέση σου στην ιστορία, και ξέρω ότι θα παραμείνεις πιστός στον εαυτό σου και στον αμερικανικό λαό.



Πολλοί πρόεδροι έχουν έρθει και έχουν φύγει, οι οποίοι απλώς κυβέρνησαν ως Ρεπουμπλικάνοι ή Δημοκρατικοί. Σε μεγάλο βαθμό, δεν άλλαξαν την ιστορία, απλώς παρασύρθηκαν από το αμείλικτο ρεύμα της. Αυτό δεν θα συμβεί σε εσάς, γιατί ξέρω πόσο αγαπάτε τον αμερικανικό λαό.



Όχι μόνο σας ενώνει το παρελθόν, αλλά φέρνετε στους ώμους σας τις ελπίδες και τα όνειρα ολόκληρης της χώρας. Το βάρος αυτού του γεγονότος δεν σας εγκαταλείπει ποτέ· είναι η άγκυρα που στηρίζει κάθε απόφαση που παίρνετε.



Η δύναμή σου, η βαθύτερη πηγή ενέργειάς σου, προέρχεται από τη γνώση ότι εκατομμύρια και εκατομμύρια άνθρωποι βασίζονται σε σένα. Οι φιλοδοξίες και οι προσδοκίες τους είναι ο λόγος που βρίσκεσαι εδώ, με τόσους πολλούς να βασίζονται στην επιτυχία σου.



Είθε ο Θεός να ευλογεί εσένα και τη Τζιλ, και είθε ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!



Με εκτίμηση,



Ντόναλντ».