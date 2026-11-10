Demy: Αν δεν εξαναγκαστώ, δεν θα ξαναμιλήσω για την προσωπική μου ζωή, είπε με χιούμορ
Demy: Αν δεν εξαναγκαστώ, δεν θα ξαναμιλήσω για την προσωπική μου ζωή, είπε με χιούμορ
Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε παράλληλα στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή με την οποία έχει διαγνωστεί και τη συμμετοχή της στη Eurovision
Δηλώσεις για την προσωπική της ζωή ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να κάνει ξανά η Demy, υποστηρίζοντας με χιούμορ πως αυτό θα συμβεί μόνο αν εξαναγκαστεί.
Η τραγουδίστρια, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, επισήμανε πως επιθυμία της είναι να κρατήσει αυτό το κομμάτι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παράλληλα, μίλησε για τα εμπόδια που βάζει η ίδια στον εαυτό της και για τη διαταραχή με την οποία έχει διαγνωστεί, ενώ αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο της «Eurovision».
«Αν δεν εξαναγκαστώ, δεν θα ξαναμιλήσω για την προσωπική μου ζωή. Δηλαδή ή πρέπει κάτι να δημοσιευτεί από μόνο του, που δεν μπορείς να το ελέγξεις, ή να μάθετε ότι παντρεύτηκα. Αλλιώς δεν θα ξαναμιλήσω πριν από αυτό», είπε αρχικά η Demy.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε σε άλλο σημείο η τραγουδίστρια, πολλές φορές έχει την τάση να υποτιμά τον εαυτό της: «Νομίζω, δυστυχώς, ότι είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που σε κάποια στιγμή της ζωής τους δεν θα το έχουν κάνει αυτό. Εγώ έχω την τάση να τείνω προς την ανασφάλεια. Το αντίθετο δεν μου έχει συμβεί ποτέ, να πιστεύω ότι είμαι κάτι παραπάνω απ' ότι είμαι. Κατά καιρούς έχουν συμβεί σε όλα τα επίπεδα της ζωής μου τέτοιες καταστάσεις», εξομολογήθηκε.
Η Demy έχει αναφέρει σε πολλές συνεντέυξεις της πως έχει διαγνωστεί με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και επισήμανε πως στο παρελθόν δεν ήταν εύκολο να αναγνωρίσει κάνεις τι ακριβώς είναι. Παρόλα αυτά, βρήκε τη βοήθεια που χρειαζόταν μέσω της ψυχοθεραπείας: «Όταν μεγάλωνα δεν είχαμε και την άμεση πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη να ρωτήσουμε πώς λέγεται, τι είναι. Οπότε μεγαλώνοντας κάποια σημαδάκια υπήρχαν. Δεν ξέραμε πώς λέγεται αυτό και δεν το αντιμετώπιζε κανένας σας πρόβλημα, δεν ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο. Ζήτησα βοήθεια. Έκανα πέντε χρόνια ψυχοθεραπεία και δεν ασχοληθήκαμε ποτέ αυτό. Μία φορά που το είπα στην πρώτη συνεδρία και μία προς το τέλος που είδαμε πόσο έχει βελτιωθεί αυτό επειδή πήγαμε στην αιτία», είπε.
Όσον αφορά στη Eurovision, η τραγουδίστρια σχολίασε την επιλογή του Γιώργου Περρή για την εκπροσώπηση της Κύπρου το 2027: «Πολύ ωραία επιλογή, είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης, φωνάρα», δήλωσε.
Τέλος, για τη δική της συμμετοχή ως εκπρόσωπος της Ελλάδας το 2017, σημείωσε πως αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή, παρά το άγχος που αντιμετώπισε εκείνη την περίοδο: «Τώρα πια μου έχει αφήσει μία αίσθηση υπερηφάνειας. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει μεικτά τα συναισθήματα. Ήταν πολύ έντονο και πολύ αγχωτικό και κυριάρχησε το άγχος σε αυτό το κομμάτι κατά καιρούς. Αλλά όσο πέρασε ο καιρός και το διαχειρίστηκα, δεν θέλω ποτέ να ξεχάσω πόσο μεγάλη τιμή ήταν για εμένα να βρεθώ σε αυτή τη στιγμή».
Η τραγουδίστρια, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, επισήμανε πως επιθυμία της είναι να κρατήσει αυτό το κομμάτι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παράλληλα, μίλησε για τα εμπόδια που βάζει η ίδια στον εαυτό της και για τη διαταραχή με την οποία έχει διαγνωστεί, ενώ αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο της «Eurovision».
«Αν δεν εξαναγκαστώ, δεν θα ξαναμιλήσω για την προσωπική μου ζωή. Δηλαδή ή πρέπει κάτι να δημοσιευτεί από μόνο του, που δεν μπορείς να το ελέγξεις, ή να μάθετε ότι παντρεύτηκα. Αλλιώς δεν θα ξαναμιλήσω πριν από αυτό», είπε αρχικά η Demy.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε σε άλλο σημείο η τραγουδίστρια, πολλές φορές έχει την τάση να υποτιμά τον εαυτό της: «Νομίζω, δυστυχώς, ότι είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που σε κάποια στιγμή της ζωής τους δεν θα το έχουν κάνει αυτό. Εγώ έχω την τάση να τείνω προς την ανασφάλεια. Το αντίθετο δεν μου έχει συμβεί ποτέ, να πιστεύω ότι είμαι κάτι παραπάνω απ' ότι είμαι. Κατά καιρούς έχουν συμβεί σε όλα τα επίπεδα της ζωής μου τέτοιες καταστάσεις», εξομολογήθηκε.
Η Demy έχει αναφέρει σε πολλές συνεντέυξεις της πως έχει διαγνωστεί με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και επισήμανε πως στο παρελθόν δεν ήταν εύκολο να αναγνωρίσει κάνεις τι ακριβώς είναι. Παρόλα αυτά, βρήκε τη βοήθεια που χρειαζόταν μέσω της ψυχοθεραπείας: «Όταν μεγάλωνα δεν είχαμε και την άμεση πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη να ρωτήσουμε πώς λέγεται, τι είναι. Οπότε μεγαλώνοντας κάποια σημαδάκια υπήρχαν. Δεν ξέραμε πώς λέγεται αυτό και δεν το αντιμετώπιζε κανένας σας πρόβλημα, δεν ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο. Ζήτησα βοήθεια. Έκανα πέντε χρόνια ψυχοθεραπεία και δεν ασχοληθήκαμε ποτέ αυτό. Μία φορά που το είπα στην πρώτη συνεδρία και μία προς το τέλος που είδαμε πόσο έχει βελτιωθεί αυτό επειδή πήγαμε στην αιτία», είπε.
Όσον αφορά στη Eurovision, η τραγουδίστρια σχολίασε την επιλογή του Γιώργου Περρή για την εκπροσώπηση της Κύπρου το 2027: «Πολύ ωραία επιλογή, είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης, φωνάρα», δήλωσε.
Τέλος, για τη δική της συμμετοχή ως εκπρόσωπος της Ελλάδας το 2017, σημείωσε πως αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή, παρά το άγχος που αντιμετώπισε εκείνη την περίοδο: «Τώρα πια μου έχει αφήσει μία αίσθηση υπερηφάνειας. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει μεικτά τα συναισθήματα. Ήταν πολύ έντονο και πολύ αγχωτικό και κυριάρχησε το άγχος σε αυτό το κομμάτι κατά καιρούς. Αλλά όσο πέρασε ο καιρός και το διαχειρίστηκα, δεν θέλω ποτέ να ξεχάσω πόσο μεγάλη τιμή ήταν για εμένα να βρεθώ σε αυτή τη στιγμή».
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