Ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να μπλοκάρει την καθαίρεση Χέγκσεθ, αγώνας δρόμου των Ρεπουμπλικανών για τις ψήφους

Η πρόταση του Ρεπουμπλικανού Τόμας Μάσι προκαλεί αναταραχή στο κόμμα, με την ηγεσία να φοβάται απρόσμενη ήττα λόγω απουσιών





Ο Λευκός Οίκος τάχθηκε επισήμως, την Τρίτη, κατά της πρωτοβουλίας, καλώντας τους βουλευτές να την παραπέμψουν σε αρμόδια επιτροπή για περαιτέρω εξέταση. Η κίνηση αυτή θα επέτρεπε ουσιαστικά την αναστολή της διαδικασίας, αποτρέποντας την άμεση προώθηση της πρότασης στην Ολομέλεια.



Σκληρή ανακοίνωση του Λευκού Οίκου Σε επίσημη ανακοίνωση για τη θέση της κυβέρνησης, η οποία εκδόθηκε ενόψει της ψηφοφορίας, ο Λευκός Οίκος κατήγγειλε την πρωτοβουλία ως απόπειρα πολιτικής εργαλειοποίησης της διαδικασίας καθαίρεσης.



«Αυτή η εργαλειοποιημένη διαδικασία παραπομπής, που αποσκοπεί στην τακτοποίηση πολιτικών λογαριασμών, υπονομεύει τη βούληση του αμερικανικού λαού, επιτρέποντας σε έναν ανεξέλεγκτο νομοθέτη να ασκήσει βέτο σε αποφάσεις εθνικής ασφάλειας που λαμβάνει ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η αμερικανική κυβέρνηση υποστήριξε ότι ο Χέγκσεθ δεν έκανε τίποτε περισσότερο από το να εκτελεί εντολές και να διευθύνει στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενέργειες που, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, δεν συνιστούν λόγους παραπομπής σε διαδικασία καθαίρεσης.







Τόσο ο ίδιος ο Πιτ Χέγκσεθ όσο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχαν καταδικάσει δημόσια την πρωτοβουλία τις προηγούμενες ημέρες.



Παρασκηνιακή κινητοποίηση για να αποτραπεί η ψηφοφορία επί της ουσίας Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση των διεργασιών, στελέχη της ρεπουμπλικανικής ηγεσίας στο Κογκρέσο και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πραγματοποίησαν σειρά επαφών με βουλευτές, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν την παρουσία τους και τη στήριξή τους στην κομματική γραμμή.



Κλείσιμο



Ορισμένα στελέχη της ρεπουμπλικανικής ηγεσίας εκτιμούν ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ψήφους για να αποτρέψουν την προώθηση της πρότασης.



Σύμβουλος της ηγεσίας των Ρεπουμπλικανών ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος επικοινωνεί απευθείας με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, προκειμένου να διασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.



«Σίγουρα εργάζονται εντατικά πάνω σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις κινήσεις της προεδρίας.



Σε κινητοποίηση βρίσκεται ο Λευκός Οίκος και η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων , προκειμένου να αποτρέψουν την προώθηση πρότασης για την παραπομπή του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ , σε διαδικασία καθαίρεσης. Η πρωτοβουλία προέρχεται από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή του Κεντάκι, Τόμας Μάσι, ενώ η ανησυχία στο κυβερνών κόμμα επικεντρώνεται κυρίως στο ενδεχόμενο να μην προσέλθουν αρκετοί Ρεπουμπλικανοί στην ψηφοφορία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια απρόσμενη πολιτική ήττα.Ο Λευκός Οίκος τάχθηκε επισήμως, την Τρίτη, κατά της πρωτοβουλίας, καλώντας τους βουλευτές να την παραπέμψουν σε αρμόδια επιτροπή για περαιτέρω εξέταση. Η κίνηση αυτή θα επέτρεπε ουσιαστικά την αναστολή της διαδικασίας, αποτρέποντας την άμεση προώθηση της πρότασης στην Ολομέλεια.Σε επίσημη ανακοίνωση για τη θέση της κυβέρνησης, η οποία εκδόθηκε ενόψει της ψηφοφορίας, ο Λευκός Οίκος κατήγγειλε την πρωτοβουλία ως απόπειρα πολιτικής εργαλειοποίησης της διαδικασίας καθαίρεσης.«Αυτή η εργαλειοποιημένη διαδικασία παραπομπής, που αποσκοπεί στην τακτοποίηση πολιτικών λογαριασμών, υπονομεύει τη βούληση του αμερικανικού λαού, επιτρέποντας σε έναν ανεξέλεγκτο νομοθέτη να ασκήσει βέτο σε αποφάσεις εθνικής ασφάλειας που λαμβάνει ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η αμερικανική κυβέρνηση υποστήριξε ότι ο Χέγκσεθ δεν έκανε τίποτε περισσότερο από το να εκτελεί εντολές και να διευθύνει στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενέργειες που, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, δεν συνιστούν λόγους παραπομπής σε διαδικασία καθαίρεσης.Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι η πρόταση «υπονομεύει ευθέως τις αποφάσεις εθνικής ασφάλειας που λαμβάνει ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τη βούληση του αμερικανικού λαού».Τόσο ο ίδιος ο Πιτ Χέγκσεθ όσο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχαν καταδικάσει δημόσια την πρωτοβουλία τις προηγούμενες ημέρες.Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση των διεργασιών, στελέχη της ρεπουμπλικανικής ηγεσίας στο Κογκρέσο και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πραγματοποίησαν σειρά επαφών με βουλευτές, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν την παρουσία τους και τη στήριξή τους στην κομματική γραμμή.Στόχος είναι να εγκριθεί η παραπομπή του ψηφίσματος σε επιτροπή, εξέλιξη που θα μπορούσε να το θέσει ουσιαστικά στο περιθώριο, χωρίς να χρειαστεί να εξεταστεί άμεσα η ουσία των κατηγοριών κατά του υπουργού Άμυνας.Ορισμένα στελέχη της ρεπουμπλικανικής ηγεσίας εκτιμούν ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ψήφους για να αποτρέψουν την προώθηση της πρότασης.Σύμβουλος της ηγεσίας των Ρεπουμπλικανών ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος επικοινωνεί απευθείας με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, προκειμένου να διασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.«Σίγουρα εργάζονται εντατικά πάνω σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις κινήσεις της προεδρίας.

Η δυσαρέσκεια για τον Τόμας Μάσι και ο φόβος των απουσιών Παρότι η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή δεν συνηθίζει να επιβάλλει επισήμως κομματική πειθαρχία σε προτάσεις προνομιακής διαδικασίας, όπως εκείνες που αφορούν την παραπομπή αξιωματούχων σε διαδικασία καθαίρεσης, αρκετοί βουλευτές εμφανίζονται αποφασισμένοι να αποφύγουν μια νέα εσωκομματική κρίση.



Το κλίμα επιβαρύνεται από την έντονη δυσαρέσκεια που έχει προκαλέσει ο Τόμας Μάσι σε συναδέλφους του, εξαιτίας των επανειλημμένων κινήσεών του εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της χρονιάς.



Άλλη πηγή από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εκτίμησε ότι ελάχιστοι βουλευτές, πέραν του ίδιου του Μάσι, θα επέλεγαν να συνταχθούν με τους Δημοκρατικούς κατά την ψηφοφορία.



Ωστόσο, σύμφωνα με περισσότερες από μία πηγές, το βασικό πρόβλημα δεν είναι τόσο ο κίνδυνος διαρροών προς τους Δημοκρατικούς όσο η περιορισμένη παρουσία Ρεπουμπλικανών στα έδρανα.



Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξασφάλιση απαρτίας κατά την πρώτη εβδομάδα επιστροφής των βουλευτών, μετά τη βαριά εκλογική ήττα της προηγούμενης εβδομάδας.



Παρά τις δυσκολίες, οι πηγές περιγράφουν μια ιδιαίτερα εντατική παρασκηνιακή επιχείρηση, με στόχο να αποτραπεί ένα αποτέλεσμα που θα εξέθετε πολιτικά τόσο την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών όσο και τον Λευκό Οίκο.