Βούλα Πατουλίδου για τον θάνατο του συζύγου της: «Ακρωτηριάζεσαι», οι άλλοι μπορεί να μην το βλέπουν, αλλά οι πληγές είναι εσωτερικές





Στη συνέχεια, μοιράστηκε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει όταν επιστρέφει στο σπίτι και συνειδητοποιεί πως απουσιάζει ο άνθρωπος με τον οποίο είχε συνηθίσει να μοιράζεται κάθε πτυχή της ζωής της: «Η λέξη ακρωτηριασμός είναι βαριά λέξη, αλλά αληθινή, γιατί όταν γυρίζεις στο σπίτι και λείπει αυτό το απόλυτο της ζωής σου, έχεις μάθει να μοιράζεσαι 42 χρόνια. Ο χρόνος μπορεί να σε βοηθήσει λίγο να ξεχαστείς, δεν ξεχνάς. Πονάει η απουσία».



Η ίδια αναφέρθηκε και στον γιο τους, ο οποίος όπως είπε, έχει πλέον καταφέρει να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα μετά τον θάνατο του πατέρα του: «Είναι ένα παιδί που πιστεύω έχει πατήσει στα πόδια του. Προφανώς υπάρχει αυτό το έλλειμμα, αλλά παιδιά είναι προχωρούν μπροστά».

Τον πόνο που βιώνει μετά τον θάνατο του συζύγου της περιέγραψε η Βούλα Πατουλίδου , παρομοιάζοντας την απώλεια με έναν ακρωτηριασμό που αφήνει βαθιές εσωτερικές πληγές.Ο σύζυγός της, Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025 με τη χρυσή Ολυμπιονίκη να μιλάει μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «For You» που προβλήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, για την κοινή πορεία της με τον άνθρωπο που στάθηκε στο πλευρό της επί 42 χρόνια.Η ίδια περιέγραψε πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητά της χωρίς εκείνον, αλλά και τη θλίψη που συχνά δεν είναι ορατή στους άλλους, τονίζοντας πως η απουσία του συζύγου της εξακολουθεί να την πληγώνει βαθιά: «Ο σύζυγός μου ήταν συνοδοιπόρος 42 χρόνια. Πολλοί αναρωτιούνται και λένε “καλά, ακόμα τον θυμάσαι;” 1,5 χρόνο μετά. Όταν “ακρωτηριάζεσαι”, δεν ξέρω… Μπορεί οι άλλοι να μην το βλέπουν, γιατί βλέπουν μια περιποιημένη γυναίκα και χαρούμενη, αλλά οι πληγές είναι εσωτερικές και σε κανέναν δεν μπορείς να φορτωθείς, το κουβαλάς μόνη σου».