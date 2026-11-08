Οδηγός επιχειρηματικής κυβερνοασφάλειας από το ΕΒΕΠ: «Προλαμβάνω – Αντιδρώ – Συνεχίζω»
Οδηγός επιχειρηματικής κυβερνοασφάλειας από το ΕΒΕΠ: «Προλαμβάνω – Αντιδρώ – Συνεχίζω»
Πρακτικές οδηγίες για πρόληψη, αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και συνέχιση της λειτουργίας, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Την αξιοποίηση και προσαρμογή των υφιστάμενων ελληνικών και ευρωπαϊκών οδηγών κυβερνοασφάλειας σε ένα κοινό, εύχρηστο πακέτο πρακτικών οδηγιών για όλες τις επιχειρήσεις προτείνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.
Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη συνεργασία των αρμόδιων αρχών, της επιμελητηριακής κοινότητας και των κλαδικών φορέων, ώστε η διαθέσιμη τεχνογνωσία να μετατραπεί σε καθημερινά μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Όπως αναφέρει το ΕΒΕΠ σε ανακοίνωσή του, σημαντικό υλικό υπάρχει ήδη, όπως ο οδηγός της ENISA, με τα 12 βήματα κυβερνοασφάλειας για τις ΜμΕ, το ευρωπαϊκό εγχειρίδιο «Small Businesses - Strong Defences Playbook», που είναι διαθέσιμο και σε ελληνική μετάφραση, καθώς και οι οδηγοί του ΣΕΒ για την κυβερνοασφάλεια και την προσαρμογή στο πλαίσιο NIS2.
Η πρόταση του ΕΒΕΠ εστιάζει στη συνδυασμένη αξιοποίηση αυτού του υλικού, στην απλή παρουσίασή του και στη συμπλήρωσή του με συγκεκριμένες οδηγίες ανά δραστηριότητα.
«Η ψηφιακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με τις πληρωμές, τις παραγγελίες, την παραγωγή, τις μεταφορές, τα προσωπικά δεδομένα και τη διατήρηση ευπαθών προϊόντων. Μια επίθεση σε κοινό πάροχο λογισμικού ή συνδεδεμένου εξοπλισμού μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα πολλές επιχειρήσεις και να προκαλέσει αλυσιδωτές διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα» σημειώνει το επιμελητήριο.
Το προτεινόμενο πρακτικό πλαίσιο οργανώνεται σε τρεις άξονες:
Προλαμβάνω: Ασφαλείς προσβάσεις, πολυπαραγοντική ταυτοποίηση, ενημερώσεις λογισμικού, προστατευμένα αντίγραφα ασφαλείας, δοκιμές επαναφοράς και εκπαίδευση προσωπικού.
Αντιδρώ: Άμεση κινητοποίηση υπευθύνων και τεχνικής υποστήριξης, ασφαλής περιορισμός του περιστατικού, διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων και αξιολόγηση των υποχρεώσεων αναφοράς.
Συνεχίζω: Προστασία εργαζομένων, προϊόντων και εγκαταστάσεων, ενεργοποίηση εναλλακτικών διαδικασιών και ελεγχόμενη αποκατάσταση λειτουργιών.
Προτείνεται η προσθήκη ειδικών παραρτημάτων για το εμπόριο και τις πληρωμές, τα τρόφιμα και την ψυκτική αλυσίδα, τις μεταφορές και τη ναυτιλία, τη βιομηχανία, την ενέργεια, τον τουρισμό, την υγεία και τους παρόχους τεχνολογίας. Το υλικό πρέπει να διακρίνει σαφώς τις γενικές καλές πρακτικές από τις ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις κάθε επιχείρησης. Επίσης το υλικό μπορεί να συμπληρωθεί με ειδικές οδηγίες ανά δραστηριότητα, επικαιροποιημένα σημεία επικοινωνίας, κάρτες άμεσης αντίδρασης και ασκήσεις επιχειρησιακής συνέχειας.
Το ΕΒΕΠ προτείνει το κοινό υλικό να συνοδεύεται από μονοσέλιδη κάρτα άμεσης αντίδρασης, επικαιροποιημένο κατάλογο επίσημων σημείων επικοινωνίας, απλό ερωτηματολόγιο αυτοελέγχου και υποδείγματα επιχειρησιακής συνέχειας. Με ενημερωτικές δράσεις και σύντομες ασκήσεις ετοιμότητας μέσω των επιμελητηρίων, η πρόληψη μπορεί να γίνει οργανωμένη επιχειρηματική πρακτική.
Δήλωση
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει: «Υπάρχει ήδη αξιόλογη ελληνική και ευρωπαϊκή γνώση για την κυβερνοασφάλεια. Το ζητούμενο είναι να φτάσει μέχρι το μικρό κατάστημα, την αποθήκη, το εργαστήριο και κάθε επιχείρηση που δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό. Ο επιχειρηματίας χρειάζεται σαφείς απαντήσεις: τι προστατεύω πρώτα, ποιον καλώ και πώς συνεχίζω να λειτουργώ με ασφάλεια. Προτείνουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους οδηγούς και προσαρμόζοντάς τους στις πραγματικές ανάγκες κάθε κλάδου. Η ψηφιακή ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων ενισχύει την ασφάλεια των συναλλαγών και τη συνοχή ολόκληρης της αγοράς. Στόχος είναι οι διαθέσιμες γνώσεις για κυβερνοασφάλεια, κυβερνοεπίθεση και κυβερνοκρίση να φτάσει σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση και να μετατραπούν σε εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας και αντιμετώπισης».
Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη συνεργασία των αρμόδιων αρχών, της επιμελητηριακής κοινότητας και των κλαδικών φορέων, ώστε η διαθέσιμη τεχνογνωσία να μετατραπεί σε καθημερινά μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Όπως αναφέρει το ΕΒΕΠ σε ανακοίνωσή του, σημαντικό υλικό υπάρχει ήδη, όπως ο οδηγός της ENISA, με τα 12 βήματα κυβερνοασφάλειας για τις ΜμΕ, το ευρωπαϊκό εγχειρίδιο «Small Businesses - Strong Defences Playbook», που είναι διαθέσιμο και σε ελληνική μετάφραση, καθώς και οι οδηγοί του ΣΕΒ για την κυβερνοασφάλεια και την προσαρμογή στο πλαίσιο NIS2.
Η πρόταση του ΕΒΕΠ εστιάζει στη συνδυασμένη αξιοποίηση αυτού του υλικού, στην απλή παρουσίασή του και στη συμπλήρωσή του με συγκεκριμένες οδηγίες ανά δραστηριότητα.
«Η ψηφιακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με τις πληρωμές, τις παραγγελίες, την παραγωγή, τις μεταφορές, τα προσωπικά δεδομένα και τη διατήρηση ευπαθών προϊόντων. Μια επίθεση σε κοινό πάροχο λογισμικού ή συνδεδεμένου εξοπλισμού μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα πολλές επιχειρήσεις και να προκαλέσει αλυσιδωτές διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα» σημειώνει το επιμελητήριο.
Το προτεινόμενο πρακτικό πλαίσιο οργανώνεται σε τρεις άξονες:
Προλαμβάνω: Ασφαλείς προσβάσεις, πολυπαραγοντική ταυτοποίηση, ενημερώσεις λογισμικού, προστατευμένα αντίγραφα ασφαλείας, δοκιμές επαναφοράς και εκπαίδευση προσωπικού.
Αντιδρώ: Άμεση κινητοποίηση υπευθύνων και τεχνικής υποστήριξης, ασφαλής περιορισμός του περιστατικού, διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων και αξιολόγηση των υποχρεώσεων αναφοράς.
Συνεχίζω: Προστασία εργαζομένων, προϊόντων και εγκαταστάσεων, ενεργοποίηση εναλλακτικών διαδικασιών και ελεγχόμενη αποκατάσταση λειτουργιών.
Προτείνεται η προσθήκη ειδικών παραρτημάτων για το εμπόριο και τις πληρωμές, τα τρόφιμα και την ψυκτική αλυσίδα, τις μεταφορές και τη ναυτιλία, τη βιομηχανία, την ενέργεια, τον τουρισμό, την υγεία και τους παρόχους τεχνολογίας. Το υλικό πρέπει να διακρίνει σαφώς τις γενικές καλές πρακτικές από τις ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις κάθε επιχείρησης. Επίσης το υλικό μπορεί να συμπληρωθεί με ειδικές οδηγίες ανά δραστηριότητα, επικαιροποιημένα σημεία επικοινωνίας, κάρτες άμεσης αντίδρασης και ασκήσεις επιχειρησιακής συνέχειας.
Το ΕΒΕΠ προτείνει το κοινό υλικό να συνοδεύεται από μονοσέλιδη κάρτα άμεσης αντίδρασης, επικαιροποιημένο κατάλογο επίσημων σημείων επικοινωνίας, απλό ερωτηματολόγιο αυτοελέγχου και υποδείγματα επιχειρησιακής συνέχειας. Με ενημερωτικές δράσεις και σύντομες ασκήσεις ετοιμότητας μέσω των επιμελητηρίων, η πρόληψη μπορεί να γίνει οργανωμένη επιχειρηματική πρακτική.
Δήλωση
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει: «Υπάρχει ήδη αξιόλογη ελληνική και ευρωπαϊκή γνώση για την κυβερνοασφάλεια. Το ζητούμενο είναι να φτάσει μέχρι το μικρό κατάστημα, την αποθήκη, το εργαστήριο και κάθε επιχείρηση που δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό. Ο επιχειρηματίας χρειάζεται σαφείς απαντήσεις: τι προστατεύω πρώτα, ποιον καλώ και πώς συνεχίζω να λειτουργώ με ασφάλεια. Προτείνουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους οδηγούς και προσαρμόζοντάς τους στις πραγματικές ανάγκες κάθε κλάδου. Η ψηφιακή ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων ενισχύει την ασφάλεια των συναλλαγών και τη συνοχή ολόκληρης της αγοράς. Στόχος είναι οι διαθέσιμες γνώσεις για κυβερνοασφάλεια, κυβερνοεπίθεση και κυβερνοκρίση να φτάσει σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση και να μετατραπούν σε εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας και αντιμετώπισης».
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