Ο μυστικός γάμος της Ζιζέλ με τον Xοακίμ Βαλέντε, γιατί επέλεξαν να παντρευτούν μακριά από τα φώτα

Νέες λεπτομέρειες για τον ιδιωτικό γάμο στη Φλόριντα και η απόφαση του διάσημου μοντέλου





Η 45χρονη Μπούντχεν παντρεύτηκε τρία χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Τομ Μπρέιντι, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Μπέντζαμιν, 16 ετών, και τη Βίβιαν, 14. Η σχέση της με τον Βαλέντε επιβεβαιώθηκε δημόσια την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2024, έπειτα από μήνες φημών, ενώ τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους απέκτησαν μαζί ένα αγοράκι.





Πηγή που μίλησε στο People ανέφερε ότι η απόφαση για έναν τόσο κλειστό γάμο ήταν συνειδητή: «Η Ζιζέλ έχει κουραστεί από όλη την προσοχή γύρω από την προσωπική της ζωή, αλλά και οι δύο είναι πολύ ευτυχισμένοι μαζί. Το να είναι νέοι γονείς ήταν ένας ακόμη λόγος για να το κάνουν έτσι». Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Είναι κολλητοί φίλοι, έχουν πολλά κοινά και είναι ενθουσιασμένοι με τα πάντα. Η Ζιζέλ θέλει απλώς να κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο. Και αυτός ο μικρός, ιδιωτικός, σχεδόν “ανεπίσημος” γάμος ήταν αυτό που ήθελε».





Η Ζιζέλ γέννησε το παιδί του Βαλέντε τον περασμένο Φεβρουάριο

Κλείσιμο



Την ίδια στιγμή, ο Χοακίμ Βαλέντε φέρεται να είναι «ενθουσιασμένος που παντρεύτηκαν μετά την απόκτηση παιδιού», σύμφωνα με το Page Six, ενώ πηγές του TMZ αναφέρουν ότι στον γάμο παρευρέθηκαν μόνο στενοί συγγενείς.



Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον μυστικό γάμο της Ζιζέλ Μπούντχεν με τον σύντροφό της, τον δάσκαλο ζίου ζίτσου Χοακίμ Βαλέντε . Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μία ιδιωτική τελετή στις 3 Δεκεμβρίου, στο σπίτι τους στο Σέρφσαϊντ της Φλόριντα.Η 45χρονη Μπούντχεν παντρεύτηκε τρία χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Μπέντζαμιν, 16 ετών, και τη Βίβιαν, 14. Η σχέση της με τον Βαλέντε επιβεβαιώθηκε δημόσια την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2024, έπειτα από μήνες φημών, ενώ τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους απέκτησαν μαζί ένα αγοράκι.Πηγή που μίλησε στο People ανέφερε ότι η απόφαση για έναν τόσο κλειστό γάμο ήταν συνειδητή: «Η Ζιζέλ έχει κουραστεί από όλη την προσοχή γύρω από την προσωπική της ζωή, αλλά και οι δύο είναι πολύ ευτυχισμένοι μαζί. Το να είναι νέοι γονείς ήταν ένας ακόμη λόγος για να το κάνουν έτσι». Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Είναι κολλητοί φίλοι, έχουν πολλά κοινά και είναι ενθουσιασμένοι με τα πάντα. Η Ζιζέλ θέλει απλώς να κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο. Και αυτός ο μικρός, ιδιωτικός, σχεδόν “ανεπίσημος” γάμος ήταν αυτό που ήθελε».Άλλος άνθρωπος από το περιβάλλον της σημείωσε: «Η ζωή της είναι γεμάτη με τα παιδιά της, την οικογένειά της και τη δουλειά της, αλλά είναι πιο διαχειρίσιμη. Είναι ευτυχισμένη που ξαναπαντρεύτηκε, ευτυχισμένη ως μητέρα και ευτυχισμένη στο περιβάλλον της».Σύμφωνα με δεύτερη πηγή, ο γάμος ήταν κάτι που η ίδια ήθελε εδώ και καιρό: «Η Ζιζέλ είναι ερωτευμένη και ευτυχισμένη. Ο γάμος ήταν στα σχέδιά της, απλώς έπρεπε να είναι η σωστή στιγμή. Δεν ήθελε τίποτα υπερβολικό ή δημόσιο, για να μπορέσουν να χαρούν τη μέρα, ο ένας τον άλλον και την οικογένεια».Την ίδια στιγμή, ο Χοακίμ Βαλέντε φέρεται να είναι «ενθουσιασμένος που παντρεύτηκαν μετά την απόκτηση παιδιού», σύμφωνα με το Page Six, ενώ πηγές του TMZ αναφέρουν ότι στον γάμο παρευρέθηκαν μόνο στενοί συγγενείς.

Η Μπούντχεν γνωρίζει τον Βαλέντε από το 2021, όταν ξεκίνησε μαθήματα ζίου ζίτσου μαζί με τα παιδιά της στη σχολή Valente Brothers στο Μαϊάμι, ενώ έχει αρνηθεί κατηγορηματικά στο παρελθόν ότι υπήρξε άπιστη στον Τομ Μπρέιντι. Σε συνέντευξή της στους New York Times είχε δηλώσει: «Αυτό συμβαίνει σε πολλές γυναίκες που κατηγορούνται όταν βρίσκουν το θάρρος να φύγουν από μια ανθυγιεινή σχέση και χαρακτηρίζονται άπιστες. Απλώς, στη δική μου περίπτωση, είναι λίγο πιο έντονο».



Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia