Η Αλάνις Μορισέτ αποκάλυψε ότι είναι ως πανσέξουαλ
GALA
Αλάνις Μορισέτ Πανσεξουαλική Σεξουαλικότητα

Η Αλάνις Μορισέτ αποκάλυψε ότι είναι ως πανσέξουαλ

Η 52χρονη τραγουδίστρια μίλησε για τη σεξουαλικότητά της, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις απογοητεύσεις που έχει βιώσει στις σχέσεις της με άντρες

Η Αλάνις Μορισέτ αποκάλυψε ότι είναι ως πανσέξουαλ
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Σε μία δήλωση σχετικά με τη σεξουαλικότητά της προχώρησε η Αλάνις Μορισέτ, αποκαλύπτοντας πως αυτοπροσδιορίζεται ως πανσέξουαλ.

Η 52χρονη τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο podcast «Handsome» και στο επεισόδιο που δημοσιεύτηκε στις 3 Νοεμβρίου, προς το τέλος της συζήτησης, η συγγραφέας, Φόρτσουν Φάιμστερ τη ρώτησε αν οι ερωτικές απογοητεύσεις που έχει βιώσει από άντρες την έχουν κάνει ποτέ να σκεφτεί ότι θα ήθελε να είναι λεσβία.

«Λυπάμαι για τους άντρες που σε πλήγωσαν, αλλά δεν λυπάμαι για τα τραγούδια που προέκυψαν από αυτό. Είναι πραγματικά υπέροχα» είπε η Φάιμστερ, η οποία παρουσιάζει το podcast μαζί με την Τιγκ Νοτάρο και τη Μέι Μάρτιν, προτού προσθέσει με χιουμοριστική διάθεση: «Σε έκανε ποτέ να θέλεις να γίνεις λεσβία;».

Η Μορισέτ αρχικά ευχαρίστησε τη συνομιλήτριά της για τα καλά της λόγια, απαντώντας «είναι ευγενικό αυτό» και στη συνέχεια αποκάλυψε: «Είμαι πανσέξουαλ, οπότε ναι». «Τα έχω όλα» πρόσθεσε η τραγουδίστρια, με τη Φόρτσουν Φάιμστερ να αντιδρά λέγοντας: «Ωραία».

Η συζήτηση συνεχίστηκε για λίγο ακόμη, όταν η Τιγκ Νοτάρο τη ρώτησε με τη σειρά της: «Περίμενε, είσαι όντως πανσέξουαλ;». «Είμαι» απάντησε η Αλάνις Μορισέτ.

Δείτε βίντεο από τη συνέντευξη

Alanis Morissette is here

Η Νοτάρο σχολίασε τότε ότι η Μορισέτ θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει τη συμμετοχή της στο podcast αποκαλύπτοντας τη σεξουαλικότητά της. «Πώς γίνεται να μην το ήξερα αυτό; Το ήξερες;» ρώτησε τη Φάιμστερ, προσθέτοντας ότι η καλεσμένη τους θα έπρεπε να είχε αρχίσει λέγοντας: «Είμαι πανσέξουαλ».

«Ξέρετε, ήθελα να το αφήσω για τον επίλογο» απάντησε με χιούμορ η Μορισέτ και συμπλήρωσε: «Μου αρέσει να μπερδεύω τον κόσμο την ώρα που φεύγω».

Κλείσιμο
Η τραγουδίστρια, η οποία είναι παντρεμένη από το 2010 με τον Μάριο «Σουλέι» Τρέντγουεϊ έχει αναφερθεί και στο παρελθόν σε εμπειρίες που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητά της. Το 2008, μιλώντας στην εκπομπή του Χάουαρντ Στερν, είχε κάνει λόγο για ερωτικές εμπειρίες με γυναίκες κατά τη νεαρή ηλικία της.

Λίγο αργότερα, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «The Advocate», κλήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για όσα είχε αναφέρει. «Τι μπορώ να σας πω γι' αυτό; Πιστεύω ότι είναι ένα όμορφο πέρασμα για τον καθένα να πειραματιστεί με τη σεξουαλικότητά του κάποια στιγμή, οπότε έκανα ακριβώς αυτό και ήταν υπέροχα» είχε δηλώσει.
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Λέσβος

Ο επίλογος του φετινού Plastic Free Greece γράφτηκε δυναμικά το τριήμερο 23 - 25 Σεπτεμβρίου με τέσσερις καθαρισμούς στο 3ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, που το ανακούφισαν σημαντική από την ανθρωπογενή ρύπανση. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης