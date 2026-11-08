Η Αλάνις Μορισέτ αποκάλυψε ότι είναι ως πανσέξουαλ

Η 52χρονη τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη

Η

Μορισέτ

αρχικά ευχαρίστησε τη συνομιλήτριά της για τα καλά της λόγια, απαντώντας «

» και στη συνέχεια αποκάλυψε: «

πανσέξουαλ

». «

» πρόσθεσε η τραγουδίστρια, με τη

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να αντιδρά λέγοντας: «

».

πανσέξουαλ

Αλάνις Μορισέτ

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