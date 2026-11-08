Η Αλάνις Μορισέτ αποκάλυψε ότι είναι ως πανσέξουαλ
Η Αλάνις Μορισέτ αποκάλυψε ότι είναι ως πανσέξουαλ
Η 52χρονη τραγουδίστρια μίλησε για τη σεξουαλικότητά της, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις απογοητεύσεις που έχει βιώσει στις σχέσεις της με άντρες
Σε μία δήλωση σχετικά με τη σεξουαλικότητά της προχώρησε η Αλάνις Μορισέτ, αποκαλύπτοντας πως αυτοπροσδιορίζεται ως πανσέξουαλ.
Η 52χρονη τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο podcast «Handsome» και στο επεισόδιο που δημοσιεύτηκε στις 3 Νοεμβρίου, προς το τέλος της συζήτησης, η συγγραφέας, Φόρτσουν Φάιμστερ τη ρώτησε αν οι ερωτικές απογοητεύσεις που έχει βιώσει από άντρες την έχουν κάνει ποτέ να σκεφτεί ότι θα ήθελε να είναι λεσβία.
«Λυπάμαι για τους άντρες που σε πλήγωσαν, αλλά δεν λυπάμαι για τα τραγούδια που προέκυψαν από αυτό. Είναι πραγματικά υπέροχα» είπε η Φάιμστερ, η οποία παρουσιάζει το podcast μαζί με την Τιγκ Νοτάρο και τη Μέι Μάρτιν, προτού προσθέσει με χιουμοριστική διάθεση: «Σε έκανε ποτέ να θέλεις να γίνεις λεσβία;».
Η Μορισέτ αρχικά ευχαρίστησε τη συνομιλήτριά της για τα καλά της λόγια, απαντώντας «είναι ευγενικό αυτό» και στη συνέχεια αποκάλυψε: «Είμαι πανσέξουαλ, οπότε ναι». «Τα έχω όλα» πρόσθεσε η τραγουδίστρια, με τη Φόρτσουν Φάιμστερ να αντιδρά λέγοντας: «Ωραία».
Η συζήτηση συνεχίστηκε για λίγο ακόμη, όταν η Τιγκ Νοτάρο τη ρώτησε με τη σειρά της: «Περίμενε, είσαι όντως πανσέξουαλ;». «Είμαι» απάντησε η Αλάνις Μορισέτ.
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξη
Η Νοτάρο σχολίασε τότε ότι η Μορισέτ θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει τη συμμετοχή της στο podcast αποκαλύπτοντας τη σεξουαλικότητά της. «Πώς γίνεται να μην το ήξερα αυτό; Το ήξερες;» ρώτησε τη Φάιμστερ, προσθέτοντας ότι η καλεσμένη τους θα έπρεπε να είχε αρχίσει λέγοντας: «Είμαι πανσέξουαλ».
«Ξέρετε, ήθελα να το αφήσω για τον επίλογο» απάντησε με χιούμορ η Μορισέτ και συμπλήρωσε: «Μου αρέσει να μπερδεύω τον κόσμο την ώρα που φεύγω».
Η τραγουδίστρια, η οποία είναι παντρεμένη από το 2010 με τον Μάριο «Σουλέι» Τρέντγουεϊ έχει αναφερθεί και στο παρελθόν σε εμπειρίες που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητά της. Το 2008, μιλώντας στην εκπομπή του Χάουαρντ Στερν, είχε κάνει λόγο για ερωτικές εμπειρίες με γυναίκες κατά τη νεαρή ηλικία της.
Λίγο αργότερα, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «The Advocate», κλήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για όσα είχε αναφέρει. «Τι μπορώ να σας πω γι' αυτό; Πιστεύω ότι είναι ένα όμορφο πέρασμα για τον καθένα να πειραματιστεί με τη σεξουαλικότητά του κάποια στιγμή, οπότε έκανα ακριβώς αυτό και ήταν υπέροχα» είχε δηλώσει.
Η 52χρονη τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο podcast «Handsome» και στο επεισόδιο που δημοσιεύτηκε στις 3 Νοεμβρίου, προς το τέλος της συζήτησης, η συγγραφέας, Φόρτσουν Φάιμστερ τη ρώτησε αν οι ερωτικές απογοητεύσεις που έχει βιώσει από άντρες την έχουν κάνει ποτέ να σκεφτεί ότι θα ήθελε να είναι λεσβία.
«Λυπάμαι για τους άντρες που σε πλήγωσαν, αλλά δεν λυπάμαι για τα τραγούδια που προέκυψαν από αυτό. Είναι πραγματικά υπέροχα» είπε η Φάιμστερ, η οποία παρουσιάζει το podcast μαζί με την Τιγκ Νοτάρο και τη Μέι Μάρτιν, προτού προσθέσει με χιουμοριστική διάθεση: «Σε έκανε ποτέ να θέλεις να γίνεις λεσβία;».
Η Μορισέτ αρχικά ευχαρίστησε τη συνομιλήτριά της για τα καλά της λόγια, απαντώντας «είναι ευγενικό αυτό» και στη συνέχεια αποκάλυψε: «Είμαι πανσέξουαλ, οπότε ναι». «Τα έχω όλα» πρόσθεσε η τραγουδίστρια, με τη Φόρτσουν Φάιμστερ να αντιδρά λέγοντας: «Ωραία».
Alanis Morissette Publicly Comes Out as Pansexual Details: https://t.co/FUdfEVhuZS pic.twitter.com/G52gDN5W5S— Complex Music (@ComplexMusic) November 7, 2026
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξη
Η Νοτάρο σχολίασε τότε ότι η Μορισέτ θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει τη συμμετοχή της στο podcast αποκαλύπτοντας τη σεξουαλικότητά της. «Πώς γίνεται να μην το ήξερα αυτό; Το ήξερες;» ρώτησε τη Φάιμστερ, προσθέτοντας ότι η καλεσμένη τους θα έπρεπε να είχε αρχίσει λέγοντας: «Είμαι πανσέξουαλ».
«Ξέρετε, ήθελα να το αφήσω για τον επίλογο» απάντησε με χιούμορ η Μορισέτ και συμπλήρωσε: «Μου αρέσει να μπερδεύω τον κόσμο την ώρα που φεύγω».
Η τραγουδίστρια, η οποία είναι παντρεμένη από το 2010 με τον Μάριο «Σουλέι» Τρέντγουεϊ έχει αναφερθεί και στο παρελθόν σε εμπειρίες που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητά της. Το 2008, μιλώντας στην εκπομπή του Χάουαρντ Στερν, είχε κάνει λόγο για ερωτικές εμπειρίες με γυναίκες κατά τη νεαρή ηλικία της.
Λίγο αργότερα, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «The Advocate», κλήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για όσα είχε αναφέρει. «Τι μπορώ να σας πω γι' αυτό; Πιστεύω ότι είναι ένα όμορφο πέρασμα για τον καθένα να πειραματιστεί με τη σεξουαλικότητά του κάποια στιγμή, οπότε έκανα ακριβώς αυτό και ήταν υπέροχα» είχε δηλώσει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα