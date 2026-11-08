Μονή Αρκαδίου: 160 χρόνια από το Ολοκαύτωμα που συγκλόνισε την Ευρώπη, η πολιορκία και η ανατίναξη της πυριτιδαποθήκης

Συμπληρώνονται 160 χρόνια από τοένα από τα δραματικότερα γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, που σημάδεψε τηνκαι προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τον Νοέμβριο του 1866, εκατοντάδες Κρητικοί, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις οθωμανικές δυνάμεις πίσω από τα τείχη του ιστορικού μοναστηριού, σε μια πολιορκία που κατέληξε στην ανατίναξη της πυριτιδαποθήκης και στον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων.έμεινε στην ιστορία ως σύμβολο αντίστασης και αυτοθυσίας, ενώ η είδηση της καταστροφής της μονής κινητοποίησε το φιλελληνικό ενδιαφέρον στην Ευρώπη, φέρνοντας στο επίκεντρο της διεθνούς κοινής γνώμης τον αγώνα των Κρητικών για την απελευθέρωσή τους από την οθωμανική κυριαρχία.Τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου του 1866, η Μονή Αρκαδίου, στην ενδοχώρα του Ρεθύμνου, είχε μετατραπεί σε καταφύγιο για εκατοντάδες ανθρώπους. Ανάμεσά τους βρίσκονταν οικογένειες, γυναίκες και παιδιά που αναζητούσαν προστασία από τις οθωμανικές δυνάμεις, αλλά και ένοπλοι Κρητικοί που συμμετείχαν στην Επανάσταση.Κεντρικές μορφές της αντίστασης ήταν ο ηγούμενοςκαι ο στρατιωτικός επικεφαλής των υπερασπιστών,Στις 8 Νοεμβρίου 1866 άρχισε η επίθεση των οθωμανικών δυνάμεων κατά του μοναστηριού. Παρά την αριθμητική και στρατιωτική υπεροχή των επιτιθέμενων, οι πολιορκημένοι αρνήθηκαν να παραδοθούν και οργάνωσαν την άμυνά τους, γνωρίζοντας ότι οι δυνατότητες αντίστασης ήταν περιορισμένες.Οι οθωμανικές δυνάμεις διέθεταν ισχυρό πυροβολικό και εξαπέλυσαν επανειλημμένες επιθέσεις, προσπαθώντας να διασπάσουν την άμυνα της μονής. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, ενώ στο εσωτερικό του μοναστηριού βρίσκονταν εγκλωβισμένοι εκατοντάδες άμαχοι.Την επόμενη ημέρα, 9 Νοεμβρίου, οι οθωμανικές δυνάμεις κατάφεραν να διαρρήξουν την άμυνα καιΗ μάχη είχε πλέον μεταφερθεί στο εσωτερικό της μονής, όπου οι υπερασπιστές και οι άμαχοι βρίσκονταν αντιμέτωποι με την επικείμενη κατάληψη του χώρου.

Τα πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Πώς το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου συγκλόνισε την Ευρώπη

Η ιστορία του μοναστηριού πριν και μετά το 1866

160 χρόνια μετά: Οι εκδηλώσεις παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Η κορύφωση της τραγωδίας σημειώθηκε στην πυριτιδαποθήκη, όπου είχαν καταφύγει πολιορκημένοι. Σύμφωνα με την επικρατέστερη ιστορική παράδοση, οπυροδότησε την πυρίτιδα, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πολλούς από όσους βρίσκονταν στο σημείο, αλλά και σε Οθωμανούς στρατιώτες.Η ανατίναξη της πυριτιδαποθήκης αποτέλεσε την τραγική κατάληξη της πολιορκίας και έδωσε στο Αρκάδι μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία τηςΕκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και της καταστροφής του μοναστηριού. Η Αρκαδική Εθελοθυσία συνδέθηκε έκτοτε με την απόφαση των πολιορκημένων να αντισταθούν μέχρι τέλους αντί να παραδοθούν.Πίσω από την ιστορική αφήγηση της πολιορκίας βρίσκονται άνθρωποι που τα ονόματά τους εξακολουθούν να συνδέονται με τη συλλογική μνήμη της Κρήτης.Ο ηγούμενοςσυγκαταλέγονται στις σημαντικότερες μορφές της αντίστασης, ενώ οέχει ταυτιστεί με την ανατίναξη της πυριτιδαποθήκης.Ξεχωριστή θέση στην ιστορία του Αρκαδίου κατέχει και η, μία από τις γυναικείες μορφές που συνδέθηκαν με τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1866.Η μνήμη των ανθρώπων αυτών διατηρείται ζωντανή και στους τόπους καταγωγής τους. Η Αμνάτος, οι Μαργαρίτες και το Άδελε συνδέονται με τη Χαρίκλεια Δασκαλάκη, τον Γαβριήλ Μαρινάκη και τον Κωστή Γιαμπουδάκη αντίστοιχα, φιλοξενώντας επετειακές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την τοπική διάσταση της ιστορίας.Η σημασία των γεγονότων του Αρκαδίου δεν περιορίστηκε στην έκβαση της πολιορκίας. Η είδηση της καταστροφής της μονής και της τύχης των πολιορκημένων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.Το δράμα των εγκλωβισμένων, ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών, προσέδωσε στον αγώνα των Κρητικών μια ισχυρή ανθρώπινη διάσταση και ενίσχυσε το φιλελληνικό κίνημα.Ανάμεσα στις σημαντικές προσωπικότητες που υποστήριξαν τον κρητικό αγώνα ήταν ο Γάλλος συγγραφέαςοι παρεμβάσεις του οποίου συνέβαλαν στην ανάδειξη της Κρητικής Επανάστασης στην ευρωπαϊκή δημόσια συζήτηση.Δημοσιεύματα εφημερίδων, επιστολές και επικήδειοι λόγοι της εποχής κατέγραψαν τη διεθνή απήχηση των γεγονότων. Μέρος αυτού του ιστορικού υλικού περιλαμβάνεται σήμερα και στην ψηφιακή βιβλιογραφία του Πανεπιστημίου Κρήτης, προσφέροντας πολύτιμες μαρτυρίες για τον τρόπο με τον οποίο διαδόθηκε η είδηση της καταστροφής.Το Αρκάδι εξελίχθηκε έτσι σε σημείο αναφοράς για τη διεθνή υποστήριξη προς τους επαναστατημένους Κρητικούς, ενώ η ιστορία του πέρασε σταδιακά από τα δημοσιεύματα και τις μαρτυρίες των επιζώντων στη λογοτεχνία, στη ζωγραφική και στη συλλογική μνήμη.Η ιστορική διαδρομή τηςείναι πολύ μεγαλύτερη από τις δύο ημέρες της πολιορκίας που την κατέστησαν παγκοσμίως γνωστή.Το μοναστήρι υπήρξε σημαντικό θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο της Κρήτης, με δραστηριότητες που περιλάμβαναν την αντιγραφή χειρογράφων και τη μικροτεχνία.Ο ναός, στη σημερινή του μορφή, συνδέεται με οικοδομικές εργασίες του 16ου αιώνα, ενώ η αναγεννησιακή πρόσοψη του καθολικού αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα αρχιτεκτονικά στοιχεία της μονής.Σήμερα, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στο καθολικό, στην ιστορική Τράπεζα, στην πυριτιδαποθήκη και στους εκθεσιακούς χώρους, όπου διατηρούνται εκκλησιαστικά κειμήλια, εικόνες, χειρόγραφα, όπλα και τεκμήρια της Κρητικής Επανάστασης.Παράλληλα, έργα τέχνης εμπνευσμένα από το Ολοκαύτωμα αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο το γεγονός επηρέασε τη μεταγενέστερη καλλιτεχνική δημιουργία.Η Μονή Αρκαδίου παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους σημαντικότερους τόπους ιστορικής μνήμης της Κρήτης, συνδέοντας τη θρησκευτική παράδοση με την ιστορία του αγώνα για την ελευθερία.Με αφορμή τη συμπλήρωση 160 χρόνων από την Αρκαδική Εθελοθυσία, κορυφώνονται σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, οι επετειακές εκδηλώσεις στην ιστορική Μονή Αρκαδίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο Ρέθυμνο.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογία, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, ενώ τον πανηγυρικό της επετείου εκφώνησε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης, Μάνος Τσάκωνας.Ακολούθησε αρχιερατική επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο του Μαυσωλείου και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατία.Νωρίτερα, στις 10:30 το πρωί, έγινε η παρέλαση στην κεντρική λεωφόρο Κουντουριώτη του Ρεθύμνου, παρουσία του κ. Τασούλα. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.Στις εκδηλώσεις παρίστανται, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Μανόλης Χνάρης, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαίρη Λιονή, ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης, ο δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός, εκπρόσωποι αρχών και φορέων, καθώς και πλήθος κόσμου.Η δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας θα ολοκληρωθεί στις 17:00, με την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη Ρεθύμνης, σε τελετή στο Σπίτι του Πολιτισμού, στην Παλιά Πόλη.Χθες, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ο κ. Τασούλας παρέστη στην τελετή μνήμης στον μαρτυρικό Αβδελλά και στη συνέχεια ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Μυλοποτάμου, σε εκδήλωση στο Μελιδόνι.