Η γυναίκα που φημολογείται ότι είναι η νέα σύντροφός του Άντριου διαψεύδει ότι έχουν σχέση: Είμαστε απλώς γνωστοί, λέει
Η γυναίκα που φημολογείται ότι είναι η νέα σύντροφός του Άντριου διαψεύδει ότι έχουν σχέση: Είμαστε απλώς γνωστοί, λέει
Η Αλίμπα Μπέλιγχαμ παραδέχτηκε ότι συναντιέται περιστασιακά με τον πρώην πρίγκιπα και ότι διατηρούν καλές σχέσεις
Τις φήμες που τη θέλουν να βρίσκεται σε σχέση με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ διέψευσε η γυναίκα που φέρεται ως νέα σύντροφός του, ξεκαθαρίζοντας πως οι δυο τους είναι απλώς γνωστοί.
Εννέα μήνες μετά τη μετακόμισή του στο κτήμα του Σάντριγχαμ, έπειτα από την αποχώρησή του από το Royal Lodge, ο μικρότερος αδερφός του βασιλιά Καρόλου απασχόλησε τα ξένα μέσα ενημέρωσης, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για μια νέα σχέση.
Πρόκειται για την Αλίμπα Μπέλιγχαμ, γνωστή στους κοσμικούς κύκλους της Αγγλίας και λάτρη της ιππασίας και αδερφή του συντηρητικού λόρδου Χένρι Μπέλιγχαμ. Σύμφωνα με το «HELLO!», η ίδια συνδέεται και με το περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας, καθώς νονά της ήταν η Φράνσις Σαντ Κιντ, μητέρα της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Παράλληλα, αναφέρεται ότι γνωρίζει τον Άντριου, μικρότερο αδερφό του βασιλιά Καρόλου από την παιδική της ηλικία.
Η Μπέλιγχαμ εθεάθη να επισκέπτεται τον πρώην πρίγκιπα στην κατοικία του στο Νόρφολκ, το Marsh Farm. Μιλώντας στη «Mail on Sunday», επιβεβαίωσε ότι συναντιούνται κατά διαστήματα, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ζευγάρι. «Βρισκόμαστε πού και πού και συζητάμε για άλογα και σκυλιά, αυτά είναι τα κοινά μας ενδιαφέροντα. Τα πηγαίνουμε καλά. Του αρέσουν πολύ τα άλογά του» ανέφερε.
Η ίδια πρόσθεσε ότι δεν συνηθίζει να μένει προσκολλημένη στο παρελθόν των άλλων ανθρώπων, ενώ εκτίμησε πως ο Άντριου έχει βρει στο Νόρφολκ μια φιλόξενη περιοχή, όπου θα μπορέσει να απολαύσει τη ζωή του. «Δεν τίθεται θέμα να είμαι η σύντροφός του, είμαστε απλώς γνωστοί. Νομίζω ότι οι φήμες ξεκίνησαν όταν ένας Αμερικανός δημοσιογράφος έμαθε ότι είχα πάει για τσάι μαζί του και στη συνέχεια έβγαλε το συμπέρασμα ότι δύο και δύο κάνουν πέντε» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο αδερφός της, Χένρι Μπέλιγχαμ, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής των Συντηρητικών στην περιφέρεια του Νορθ Γουέστ Νόρφολκ και είχε διατελέσει υπουργός στο υπουργείο Εξωτερικών, επιβεβαίωσε ότι η οικογένειά τους διατηρούσε στενές σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια κατά την παιδική τους ηλικία. Όπως ανέφερε, λόγω της εγγύτητας της οικογενειακής τους έδρας με το Σάντριγχαμ, ο ίδιος και η αδερφή του έπαιζαν συχνά με τον Άντριου, τον πρίγκιπα Εδουάρδο και την πριγκίπισσα Άννα.
«Ο Άντριου ήταν φίλος της οικογένειάς μου όταν ήμασταν παιδιά. Επομένως, κατά κάποιον τρόπο, η αδερφή μου τον γνωρίζει σε όλη της τη ζωή» είπε ο Χένρι Μπέλιγχαμ.
Παρά το γεγονός ότι ο Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον δεν ζουν πλέον μαζί, εξακολουθούν να διατηρούν επικοινωνία και να έχουν κοινή στάση ως γονείς και παππούδες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πρώην δούκισσας της Υόρκης. «Η Σάρα και ο Άντριου επικοινωνούν τακτικά και πάντα είχαν, και εξακολουθούν να έχουν, ενότητα ως γονείς και παππούδες» ανέφερε ο εκπρόσωπός της στο «HELLO!».
Το πρώην ζευγάρι απέκτησε το πέμπτο του εγγόνι το καλοκαίρι, με τη γέννηση του τρίτου παιδιού της πριγκίπισσας Ευγενίας και του Τζακ Μπρούκσμπανκ, της Αδελαΐδας Ελίζαμπεθ Ανίνα Μπρούκσμπανκ, στις 3 Αυγούστου στη Λισαβόνα. Τόσο ο Άντριου όσο και η Σάρα έχουν περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις τους μετά την αφαίρεση των τίτλων του πρώην πρίγκιπα και την αποχώρησή του από το Royal Lodge, εν μέσω των αντιδράσεων για τις σχέσεις τους με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν.
Στα τέλη Οκτωβρίου, ωστόσο, η Σάρα Φέργκιουσον φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από μήνες, στην επιμνημόσυνη τελετή για τον πρώην σύντροφό της, Πάντι ΜακΝάλι, στο Λονδίνο. Στην εκδήλωση τη συνόδευσαν οι κόρες της, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, μαζί με τους συζύγους τους. Η προηγούμενη δημόσια εμφάνισή της είχε καταγραφεί τον Απρίλιο, σε χιονοδρομικό θέρετρο στις αυστριακές Άλπεις.
Εννέα μήνες μετά τη μετακόμισή του στο κτήμα του Σάντριγχαμ, έπειτα από την αποχώρησή του από το Royal Lodge, ο μικρότερος αδερφός του βασιλιά Καρόλου απασχόλησε τα ξένα μέσα ενημέρωσης, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για μια νέα σχέση.
Πρόκειται για την Αλίμπα Μπέλιγχαμ, γνωστή στους κοσμικούς κύκλους της Αγγλίας και λάτρη της ιππασίας και αδερφή του συντηρητικού λόρδου Χένρι Μπέλιγχαμ. Σύμφωνα με το «HELLO!», η ίδια συνδέεται και με το περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας, καθώς νονά της ήταν η Φράνσις Σαντ Κιντ, μητέρα της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Παράλληλα, αναφέρεται ότι γνωρίζει τον Άντριου, μικρότερο αδερφό του βασιλιά Καρόλου από την παιδική της ηλικία.
Η Μπέλιγχαμ εθεάθη να επισκέπτεται τον πρώην πρίγκιπα στην κατοικία του στο Νόρφολκ, το Marsh Farm. Μιλώντας στη «Mail on Sunday», επιβεβαίωσε ότι συναντιούνται κατά διαστήματα, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ζευγάρι. «Βρισκόμαστε πού και πού και συζητάμε για άλογα και σκυλιά, αυτά είναι τα κοινά μας ενδιαφέροντα. Τα πηγαίνουμε καλά. Του αρέσουν πολύ τα άλογά του» ανέφερε.
Revealed: The impeccably posh 'turnip toff' (whose godmother was Diana's mum) rumoured to be Andrew Mountbatten-Windsor's new girlfriend https://t.co/aIHXVT9INF— Daily Mail (@DailyMail) November 7, 2026
Ο αδερφός της, Χένρι Μπέλιγχαμ, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής των Συντηρητικών στην περιφέρεια του Νορθ Γουέστ Νόρφολκ και είχε διατελέσει υπουργός στο υπουργείο Εξωτερικών, επιβεβαίωσε ότι η οικογένειά τους διατηρούσε στενές σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια κατά την παιδική τους ηλικία. Όπως ανέφερε, λόγω της εγγύτητας της οικογενειακής τους έδρας με το Σάντριγχαμ, ο ίδιος και η αδερφή του έπαιζαν συχνά με τον Άντριου, τον πρίγκιπα Εδουάρδο και την πριγκίπισσα Άννα.
«Ο Άντριου ήταν φίλος της οικογένειάς μου όταν ήμασταν παιδιά. Επομένως, κατά κάποιον τρόπο, η αδερφή μου τον γνωρίζει σε όλη της τη ζωή» είπε ο Χένρι Μπέλιγχαμ.
Παρά το γεγονός ότι ο Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον δεν ζουν πλέον μαζί, εξακολουθούν να διατηρούν επικοινωνία και να έχουν κοινή στάση ως γονείς και παππούδες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πρώην δούκισσας της Υόρκης. «Η Σάρα και ο Άντριου επικοινωνούν τακτικά και πάντα είχαν, και εξακολουθούν να έχουν, ενότητα ως γονείς και παππούδες» ανέφερε ο εκπρόσωπός της στο «HELLO!».
Το πρώην ζευγάρι απέκτησε το πέμπτο του εγγόνι το καλοκαίρι, με τη γέννηση του τρίτου παιδιού της πριγκίπισσας Ευγενίας και του Τζακ Μπρούκσμπανκ, της Αδελαΐδας Ελίζαμπεθ Ανίνα Μπρούκσμπανκ, στις 3 Αυγούστου στη Λισαβόνα. Τόσο ο Άντριου όσο και η Σάρα έχουν περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις τους μετά την αφαίρεση των τίτλων του πρώην πρίγκιπα και την αποχώρησή του από το Royal Lodge, εν μέσω των αντιδράσεων για τις σχέσεις τους με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν.
Στα τέλη Οκτωβρίου, ωστόσο, η Σάρα Φέργκιουσον φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από μήνες, στην επιμνημόσυνη τελετή για τον πρώην σύντροφό της, Πάντι ΜακΝάλι, στο Λονδίνο. Στην εκδήλωση τη συνόδευσαν οι κόρες της, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, μαζί με τους συζύγους τους. Η προηγούμενη δημόσια εμφάνισή της είχε καταγραφεί τον Απρίλιο, σε χιονοδρομικό θέρετρο στις αυστριακές Άλπεις.
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