Η Μελίνα Νικολαΐδη διασκέδασε στο μαγαζί όπου εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή, η εντυπωσιακή έναρξη και το σχόλιο «μητέρα των Θεών»

Μελίνα Νικολαΐδη δημοσίευσε βίντεο στα social media, καταγράφοντας στιγμές από την εμφάνιση της μητέρας της. Χαρακτηριστικό είναι το story πάνω στο οποίο έγραψε «μητέρα των Θεών», στο οποίο η Δέσποινα Βανδή κρέμεται από σχοινιά, φορώντας μία εντυπωσιακή κόκκινη δημιουργία



Σε άλλα βίντεο από τη βραδιά που μοιράστηκε η κόρη της Δέσποινας Βανδή, η τραγουδίστρια ερμηνεύει επιτυχίες της, φορώντας το δεύτερο ρούχο της, μια λαμπερή ολόσωμη φόρμα.