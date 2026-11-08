Η Μελίνα Νικολαΐδη διασκέδασε στο μαγαζί όπου εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή, η εντυπωσιακή έναρξη και το σχόλιο «μητέρα των Θεών»
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Δέσποινα Βανδή Μελίνα Νικολαΐδη έναρξη Μαγαζί

Η Μελίνα Νικολαΐδη διασκέδασε στο μαγαζί όπου εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή, η εντυπωσιακή έναρξη και το σχόλιο «μητέρα των Θεών»

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε τις εμφανίσεις της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας

Η Μελίνα Νικολαΐδη διασκέδασε στο μαγαζί όπου εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή, η εντυπωσιακή έναρξη και το σχόλιο «μητέρα των Θεών»
Ιωάννα Μαρίνου
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Στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή διασκέδασε η Μελίνα Νικολαΐδη, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για εκείνη και ειδικότερα για την εντυπωσιακή έναρξη του προγράμματος.

Η τραγουδίστρια έκανε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου πρεμιέρα με τη Νατάσα Θεοδωρίδου σε μαγαζί της Αθήνας και η κόρη της πρώτης βρέθηκε στο κέντρο, τόσο στην έναρξη των εμφανίσεων, όσο και το Σάββατο.

Η Μελίνα Νικολαΐδη δημοσίευσε βίντεο στα social media, καταγράφοντας στιγμές από την εμφάνιση της μητέρας της. Χαρακτηριστικό είναι το story πάνω στο οποίο έγραψε «μητέρα των Θεών», στο οποίο η Δέσποινα Βανδή κρέμεται από σχοινιά, φορώντας μία εντυπωσιακή κόκκινη δημιουργία , με μακριά μανίκια, ενώ οι κόκκινοι φωτισμοί συμπληρώνουν τη θεατρική ατμόσφαιρα της σκηνής με χορευτές να την πλαισίωναν.

Δείτε βίντεο


Σε άλλα βίντεο από τη βραδιά που μοιράστηκε η κόρη της Δέσποινας Βανδή, η τραγουδίστρια ερμηνεύει επιτυχίες της, φορώντας το δεύτερο ρούχο της, μια λαμπερή ολόσωμη φόρμα.

Ιωάννα Μαρίνου
25 ΣΧΟΛΙΑ

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