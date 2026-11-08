Βίκυ Σταυροπούλου: Η έκπληξη επί σκηνής για τα γενέθλιά της, δείτε βίντεο
Βίκυ Σταυροπούλου: Η έκπληξη επί σκηνής για τα γενέθλιά της, δείτε βίντεο
Δεν βρίσκω λόγια να σας ευχαριστήσω για τις αμέτρητες ευχές σας, σημείωσε η ηθοποιός
Μια έκπληξη επιφύλαξαν οι συνεργάτες της Βίκυς Σταυροπούλου για τα γενέθλιά της, κατά τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης που συμμετέχει.
Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, η ηθοποιός έκλεισε τα 57 και οι συνάδελφοι της από το έργο «Μπαμπάδες με Ρούμι» την αιφνιδίασαν, βγάζοντας μία τούρτα στη σκηνή για να της ευχηθούν. Σε ανάρτηση που έκανε το Σάββατο, η Βίκυ Σταυροπούλου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπο από την έκπληξη και άλλες δύο εικόνες: στη μία πόζαρε αγκαλιά με την εγκυμονούσα κόρη της, Δανάη Μπάρκα, κρατώντας μία τούρτα και σε μία άλλη εμφανίστηκε, έχοντας στα χέρια της ένα γλυκό πάνω στο οποίο είχε τοποθετηθεί ένα κερί με ερωτηματικό.
Η ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις ευχές που δέχτηκε και παράλληλα έστειλε ένα μήνυμα στους ακολούθους της, σημειώνοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Δεν βρίσκω λόγια να σας ευχαριστήσω για τις αμέτρητες ευχές σας! Εύχομαι με τη σειρά μου, να περνούν τα χρόνια όμορφα, να αγαπάμε όσα ζητά η καρδιά μας, να αντιμετωπίζουμε με δύναμη και υπομονή τις δυσκολίες, να κρατάμε σφιχτά την καλοσύνη και τα χέρια των ανθρώπων μας, να μην λογαριάζουμε τι θα πάρουμε όταν δίνουμε, (αν και συνήθως ότι δίνεις παίρνεις) να χαιρόμαστε με ότι έχουμε και να γελάμε για να γεμίζει μουσική η ψυχή μας».
Δείτε την ανάρτησή της
Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, η ηθοποιός έκλεισε τα 57 και οι συνάδελφοι της από το έργο «Μπαμπάδες με Ρούμι» την αιφνιδίασαν, βγάζοντας μία τούρτα στη σκηνή για να της ευχηθούν. Σε ανάρτηση που έκανε το Σάββατο, η Βίκυ Σταυροπούλου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπο από την έκπληξη και άλλες δύο εικόνες: στη μία πόζαρε αγκαλιά με την εγκυμονούσα κόρη της, Δανάη Μπάρκα, κρατώντας μία τούρτα και σε μία άλλη εμφανίστηκε, έχοντας στα χέρια της ένα γλυκό πάνω στο οποίο είχε τοποθετηθεί ένα κερί με ερωτηματικό.
Η ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις ευχές που δέχτηκε και παράλληλα έστειλε ένα μήνυμα στους ακολούθους της, σημειώνοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Δεν βρίσκω λόγια να σας ευχαριστήσω για τις αμέτρητες ευχές σας! Εύχομαι με τη σειρά μου, να περνούν τα χρόνια όμορφα, να αγαπάμε όσα ζητά η καρδιά μας, να αντιμετωπίζουμε με δύναμη και υπομονή τις δυσκολίες, να κρατάμε σφιχτά την καλοσύνη και τα χέρια των ανθρώπων μας, να μην λογαριάζουμε τι θα πάρουμε όταν δίνουμε, (αν και συνήθως ότι δίνεις παίρνεις) να χαιρόμαστε με ότι έχουμε και να γελάμε για να γεμίζει μουσική η ψυχή μας».
Δείτε την ανάρτησή της
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