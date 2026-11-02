Άννα Βίσση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ: Είμαι περήφανη που ήμουν η πρωταγωνίστρια σε κάτι τόσο φιλόδοξο

Μέσω των social media η τραγουδίστρια εξέφρασε την υπερηφάνεια και τη συγκίνησή της για τη συναυλία που έδωσε πριν από περίπου έναν μήνα